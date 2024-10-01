中国的互联网架构不同于世界其他地区，中国境内用户在访问来自中国境外数据中心的内容时可能会遇到更严重的延迟和丢包。

为了优化内容传输并提供更快、更安全的用户体验，Cloudflare 与 京东云合作，在中国大陆各地管理约 30 个数据中心，并与每个地区的主要互联网服务提供商相连。