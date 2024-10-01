Cloudflare 中国网络

为中国境内站点提供快速、安全的 Web 浏览。
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Cloudflare 与中国的战略合作伙伴一起提供一个高性能的全球网络，服务中国境内外的访问者，同时提供 DDoS 缓解、网络应用防火墙 (WAF) 和 Zero Trust 安全。

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中国网络的优势
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智能、全球性的威胁防护

我们的威胁情报从我们全球网络中的每个网络资产中学习，帮助我们位于中国的客户抵御大规模攻击和孤立的中断。

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保证可用性和性能

通过从 Cloudflare 中国网络提供缓存内容，显著减少终端用户的加载时间，并避免进出中国时的流量瓶颈。

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简化管理

从统一的控制平面管理中国境内外的流量和安全态势，无需不同的的仪表板、支持和计费。

工作方式

为中国境内用户最大化网络性能和可用性

中国网络地图

中国的互联网架构不同于世界其他地区，中国境内用户在访问来自中国境外数据中心的内容时可能会遇到更严重的延迟和丢包。

为了优化内容传输并提供更快、更安全的用户体验，Cloudflare 与 京东云合作，在中国大陆各地管理约 30 个数据中心，并与每个地区的主要互联网服务提供商相连。

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了解 Cloudflare 中国网络和 China Express 如何帮助保护数字资产和用户

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分析机构的表彰
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Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

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Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

“只有 Cloudflare 符合所有条件且满足我们对专用中国网络的所有绝对要求——品牌稳定性、得到验证的可靠性以及高度面向 DevOps 的方法。”

Mikael Vesavuori — Polestar 云软件架构师和技术标准负责人

Cloudflare 中国网络服务

缩短加载时间，保护您的网络资产，并在整个 Cloudflare 网络上部署无服务器代码

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改善 Web 性能

通过位于中国大陆各地的数据中心提供静态内容，显著减少加载时间，部署无服务器代码。

安全护盾保护图标
增强安全

基于自动从数以百万计网站归纳总结的情报，提供无计量、持续不断的保护，阻止入站威胁和 DDoS 攻击。

安全盾保护 2
确保数据得到保护

以各种方式保护传输中的数据：上传自定义 SSL 证书，使用通用证书，或由 Cloudflare 管理企业特定的专用证书。

深受数百万互联网资产的信赖

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