L'architecture Internet chinoise diffère de celle du reste du monde, et les utilisateurs situés en Chine peuvent devoir faire face à une latence supérieure et à une perte de paquets plus importante lorsqu'ils accèdent à du contenu provenant de datacenters situés hors du territoire chinois.

Afin d'optimiser la diffusion de contenu et d'assurer une expérience plus rapide et plus sécurisée aux utilisateurs, Cloudflare s'est associée à JD Cloud pour gérer près de 30 datacenters en Chine continentale et se connecter aux principaux FAI dans chaque région.