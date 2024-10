Sécurisez et accélérez vos applications avec Cloudflare Protégez vos applications et vos API, puis diffusez-les plus rapidement et de manière plus fiable

Découvrez comment les services d'amélioration des performances et de la sécurité web proposés par Cloudflare peuvent vous aider à bloquer les attaques, à détecter les vulnérabilités, à accélérer l'expérience utilisateur, à accroître la disponibilité et à répondre à d'autres scénarios d'utilisation essentiels.