Services pour applications Cloudflare Nos services de sécurité et de diffusion des applications web s'exécutent depuis une plateforme unifiée et cloud-native de solutions d'amélioration de la sécurité et de la connectivité

Les services pour applications de Cloudflare vous aident à bloquer les attaques DDoS et les bots malveillants, à vous débarrasser des attaques zero-day et des autres vulnérabilités, à mettre en cache et à accélérer le contenu, mais aussi à gérer les API, parmi bien d'autres usages.