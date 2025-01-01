Поставщику финансового программного обеспечения Sage необходимо было опередить злоумышленников, стремящихся завладеть финансовыми данными клиентов Sage.

Компания внедрила WAF, управление ботами, решение по нейтрализации DDoS-атак и CDN от Cloudflare. Теперь ее сотрудники имеют более четкое представление об инцидентах безопасности, что помогает им быстрее реагировать, и теперь они могут обеспечить более высокое общее удобство использования.