Cloudflare названа «Лидером» согласно отчету Forrester Wave в категории «WAF» за 2025 год Получить отчет>

Сервисы приложений Cloudflare

Сервисы безопасности и доставки веб-приложений работают на унифицированной облачно-ориентированной платформе решений для обеспечения безопасности и возможностей подключения
Карта глобальной сети Cloudflare

Сервисы приложений Cloudflare помогают останавливать DDoS-атаки и вредоносных ботов, блокировать уязвимость нулевого дня (zero-day) и другие уязвимости, кэшировать и ускорять контент, управлять API и многое другое.

Карта глобальной сети Cloudflare
Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает безопасность и доставку приложений

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE

Наша компонуемая платформа и сеть предлагают полный набор облачно-ориентированных сервисов безопасности и доставки, которые улучшают возможности мониторинга, производительность и защиту всего вашего цифрового портфолио. Во всех этих сервисах присутствуют:

  • Компонуемая архитектура: подходит для любого уникального сценария использования благодаря полной программируемости API и настраиваемым журналированию и маршрутизации.
  • Интеграция: обеспечьте удобство работы пользователей благодаря проверке в один проход и сети, которая находится в 50 мс от 95% пользователей Интернета
  • Сбор и анализ информации: мы обслуживаем ~20 % интернет-трафика и блокируем ~227 млрд угроз ежедневно, помогая вам эффективно маршрутизировать трафик и блокировать больше атак.
  • Унифицированный интерфейс: сократите количество инструментов и оповещений, объединив все службы безопасности и сетевые сервисы в едином пользовательском интерфейсе
CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Sage использует сервисы Cloudflare для приложений, чтобы защитить и ускорить свои предложения SaaS.

Поставщику финансового программного обеспечения Sage необходимо было опередить злоумышленников, стремящихся завладеть финансовыми данными клиентов Sage.

Компания внедрила WAF, управление ботами, решение по нейтрализации DDoS-атак и CDN от Cloudflare. Теперь ее сотрудники имеют более четкое представление об инцидентах безопасности, что помогает им быстрее реагировать, и теперь они могут обеспечить более высокое общее удобство использования.

«Объем информации, полученной нами от интегрированных решений Cloudflare, впечатляет… Благодаря этой дополнительной возможности мониторинга мы смогли лучше понять наш охват на уровне собственных серверов и принимать деловые решения на основе данных.

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