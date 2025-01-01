Сервисы приложений Cloudflare помогают останавливать DDoS-атаки и вредоносных ботов, блокировать уязвимость нулевого дня (zero-day) и другие уязвимости, кэшировать и ускорять контент, управлять API и многое другое.
Наша компонуемая платформа и сеть предлагают полный набор облачно-ориентированных сервисов безопасности и доставки, которые улучшают возможности мониторинга, производительность и защиту всего вашего цифрового портфолио. Во всех э�тих сервисах присутствуют:
Поставщику финансового программного обеспечения Sage необходимо было опередить злоумышленников, стремящихся завладеть финансовыми данными клиентов Sage.
Компания внедрила WAF, управление ботами, решение по нейтрализации DDoS-атак и CDN от Cloudflare. Теперь ее сотрудники имеют более четкое представление об инцидентах безопасности, что помогает им быстрее реагировать, и теперь они могут обеспечить более высокое общее удобство использования.