Безопасность, производительность и надежность — в одном пакете

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Используйте больше возможностей Cloudflare
Чтобы еще больше повысить производительность и безопасность, воспользуйтесь платными дополнительными компонентами Cloudflare для планов Free, Pro и Business.
Умная маршрутизация по технологии Argo

Argo — это сервис, позволяющий оптимизировать маршрутизацию в сети Cloudflare для более быстрой, надежной и безопасной доставки трафика вашим пользователям. Argo включает в себя умную маршрутизацию и многоуровневое кэширование.

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От $5 в месяц
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Балансировка нагрузки

Балансировка нагрузки защищает от сбоев в обслуживании за счет локальной и глобальной балансировки трафика, географической маршрутизации, проверок работоспособности серверов и аварийного переключения, обеспечивая постоянную доступность критически важных ресурсов.

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От $5 в месяц
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Расширенный диспетчер сертификатов

Расширенный диспетчер сертификатов (Advanced Certificate Manager) – это гибкий, настраиваемый сервис выдачи и управления сертификатами в Cloudflare.

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От $10 в месяц
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Cloudflare One Решение SASE
Access

Cloudflare Access защищает внутренние ресурсы, обеспечивая безопасность, аутентификацию и мониторинг доступа для каждого пользователя и каждого приложения.

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От $3 в месяц
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Stream

Cloudflare Stream упрощает хранение, кодирование и воспроизведение видео. Начните с 5 $ в месяц за 1 000 минут сохраненного видео. А в тарифном плане Pro или Business вы получаете 100 бесплатных минут сохраненного видео и 10 000 минут доставки видео каждый месяц, включенных в тарифный план.

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От 5 $ в месяц 100 минут сохраненного видео включены в тарифные планы Pro и Business
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Cloudflare Registrar (Регистратор доменов)

Вы платите ту же цену, что и мы: лучше предложения не найти. Cloudflare Registrar обеспечивает безопасную регистрацию и управление доменными именами на основе прозрачных цен, без наценок, что исключает неожиданные платежи при продлении и скрытые дополнительные сборы.

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Начиная от $7,85
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Workers

Cloudflare Workers позволяет разработчикам развертывать бессерверный код, написанный на JavaScript, Rust, C и C++, на периферии Cloudflare, ближе к конечному пользователю.

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Потоковое видео

Cloudflare Stream — масштабируемый, удобный и доступный сервис доставки высококачественного потокового видео.

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От $5 в месяц
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Автоматическая оптимизация платформы
Automatic Platform Optimization (Автоматическая оптимизация платформы)

Если ваш сайт работает на WordPress, вы можете его оптимизировать, используя единый плагин для CDN, интеллектуального кэширования и других важнейших оптимизаций WordPress, благодаря сервису Cloudflare Automatic Platform Optimization (APO). Достаточно просто включить (ускорение до 300 %).

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От $5 в месяц с для плана Free. Включено в планы Pro, Biz и Ent.
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Cloudflare Images

Cloudflare Images обеспечивает масштабируемое хранение, изменение размеров и оптимизацию изображений

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От $5 в месяц
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Cache Reserve

Улучшите коэффициент удачного обращения в кэш, автоматически сохраняя все кэшируемые файлы в сегментах постоянного хранилища объектов Cloudflare, и устраните затраты на исходящие данные, одновременно избавляя серверы-источники от ненужных запросов, обеспечивая более высокую производительность и удобство использования.

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Стоимость основана на общем объеме хранимых данных, а также на двух классах операций с этими данными.
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