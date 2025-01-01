Cloudflare защищает веб-сайты и ускоряет их работу. Как только ваш сайт становится частью сообщества Cloudflare, его трафик маршрутизируется через нашу интеллектуальную глобальную сеть. Мы автоматически оптимизируем доставку веб-страниц, обеспечивая посетителям максимальную скорость загр�узки и наилучшую производительность. Мы также блокируем угрозы и нейтрализуем деятельность вредоносных ботов и веб-сканеров, не позволяя им расходовать вашу пропускную способность и ресурсы сервера.