Безопасно регистрируйте, переносите, консолидируйте и управляйте своими портфелями доменов — без дополнительных сборов или чрезмерных расходов на продление.
Регистратор исключает непредвиденные сборы и ненужные дополнительные компоненты. Оплачивайте только сборы за регистрацию и продление, взимаемые вашим реестром.
Регистратор поддерживает более 200 доменов верхнего уровня (TLD), включая .com, .net, .org и другие. См. полный список поддерживаемых доменов верхнего уровня.
Регистратор изначально интегрируется с сервисами Cloudflare DNS, CDN и SSL, поэтому ваш домен получает лучшие в своем классе характеристики в области безопасности и производительности.
Cloudflare предлагает регистрацию и продление доменов для сотен доменов верхнего уровня, что позволяет вам:
Поддерживать существующие домены или регистрировать новые — без непредвиденных сборов
С легкостью переносить домены в среду Cloudflare или из нее
Защитите свой домен с помощью интегрированного, универсального DNSSEC
Защитите домены высокого профиля с помощью расширенных функций безопасности, таких как блокировка реестра, настраиваемая авторизация и внеполосная аутентификация.
Cloudflare предлагает бесплатный универсальный DNSSEC для всех доменов, помогая защитить ваш сайт от атак посредника.