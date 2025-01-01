Cloudflare Registrar (Регистратор доменов)

Регистрация и продление доменов по себестоимости
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Безопасно регистрируйте, переносите, консолидируйте и управляйте своими портфелями доменов — без дополнительных сборов или чрезмерных расходов на продление.


Запрос доступа к данным WHOIS
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Получите надежную защиту от угроз и недорогое продление для своих доменов

Доллар
Прозрачные тарифы на регистрацию и продление

Регистратор исключает непредвиденные сборы и ненужные дополнительные компоненты. Оплачивайте только сборы за регистрацию и продление, взимаемые вашим реестром.

Широкая поддержка доменов верхнего уровня

Регистратор поддерживает более 200 доменов верхнего уровня (TLD), включая .com, .net, .org и другие. См. полный список поддерживаемых доменов верхнего уровня.

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Встроенные средства безопасности серверной части

Регистратор изначально интегрируется с сервисами Cloudflare DNS, CDN и SSL, поэтому ваш домен получает лучшие в своем классе характеристики в области безопасности и производительности.

Как Cloudflare обеспечивает недорогую регистрацию и защиту доменов по себестоимости

Регистрация домена
Защита домена

Cloudflare предлагает регистрацию и продление доменов для сотен доменов верхнего уровня, что позволяет вам:

  • Поддерживать существующие домены или регистрировать новые — без непредвиденных сборов

  • С легкостью переносить домены в среду Cloudflare или из нее

  • Защитите свой домен с помощью интегрированного, универсального DNSSEC

Приобретайте домены по себестоимости через регистратор доменов Cloudflare Registrar

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Основные примеры использования

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Доллар
Приобретение новых доменов по себестоимости

Регистрируйте новые домены через регистратор доменов Cloudflare Registrar и платите только ту сумму, которую взимают реестры и ICANN.

Перенос и продление существующих доменов

С легкостью переносите, управляйте и автоматически продлевайте существующие домены через панель управления Cloudflare.

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Обеспечение защиты от захвата домена

Защитите домены высокого профиля от захвата домена с помощью индивидуализированной проверки и расширенных функций безопасности регистратора.

Доллар
Приобретение новых доменов по себестоимости

Регистрируйте новые домены через регистратор доменов Cloudflare Registrar и платите только ту сумму, которую взимают реестры и ICANN.

Перенос и продление существующих доменов

С легкостью переносите, управляйте и автоматически продлевайте существующие домены через панель управления Cloudflare.

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Обеспечение защиты от захвата домена

Защитите домены высокого профиля от захвата домена с помощью индивидуализированной проверки и расширенных функций безопасности регистратора.

Доллар
Приобретение новых доменов по себестоимости

Регистрируйте новые домены через регистратор доменов Cloudflare Registrar и платите только ту сумму, которую взимают реестры и ICANN.

Перенос и продление существующих доменов

С легкостью переносите, управляйте и автоматически продлевайте существующие домены через панель управления Cloudflare.

security-shield-protection-230x301-664b7d5
Обеспечение защиты от захвата домена

Защитите домены высокого профиля от захвата домена с помощью индивидуализированной проверки и расширенных функций безопасности регистратора.

Перенесите свой домен в регистратор доменов Cloudflare Registrar

Начать работу
ПРОДУКТЫ CLOUDFLARE REGISTRAR
Индивидуальная защита домена

Защитите домены высокого профиля с помощью расширенных функций безопасности, таких как блокировка реестра, настраиваемая авторизация и внеполосная аутентификация.

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Активация DNSSEC для ваших доменов одним щелчком мыши

Cloudflare предлагает бесплатный универсальный DNSSEC для всех доменов, помогая защитить ваш сайт от атак посредника.

Ресурсы

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Блог

Пошаговое руководство по переносу доменов в среду Cloudflare

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Часто задаваемые вопросы о Cloudflare Registrar

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Аналитика

Обработка нарушений Cloudflare Registrar

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Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

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theNet article - thumbnail
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Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

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Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

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Whitepaper Thumbnail
Блог

Пошаговое руководство по переносу доменов в среду Cloudflare

Читать блог
Blog thumbnail
Documentation

Часто задаваемые вопросы о Cloudflare Registrar

Читать часто задаваемые вопросы
Cloud CNI Thumbnail
Аналитика

Обработка нарушений Cloudflare Registrar

Подробнее
Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
Подробнее

Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
Блог

Пошаговое руководство по переносу доменов в среду Cloudflare

Читать блог
Blog thumbnail
Documentation

Часто задаваемые вопросы о Cloudflare Registrar

Читать часто задаваемые вопросы
Cloud CNI Thumbnail
Аналитика

Обработка нарушений Cloudflare Registrar

Подробнее
Аналитические данные Cloudflare
Статья

Руководство по безопасности веб-сайтов: список самопроверки из 10 пунктов

Подробнее
theNet article - thumbnail
Подробнее

Поиск доступных доменных имен в регистраторе доменов Cloudflare

Подробнее
Whitepaper Thumbnail
Подробнее

Cloudflare предлагает недорогие доменные имена без дополнительной платы

Подробнее
Whitepaper Thumbnail

Получите индивидуальную защиту домена для своего домена

Подробнее

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