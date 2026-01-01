TLD Policies

Sign up

Cloudflare Registrar can support the registration of the following top-level domains. In some cases, registration of certain top-level domains may be subject to the registrant meeting additional requirements or regulations.

Cloudflare is committed to supporting all available TLDs, with a focus on expanding country-code TLDs, and are working to expand this list. Check back soon for updates.

TLDs Recently added

TLD
mx
com.mx
org.mx
nz
co.nz
geek.nz
net.nz
org.nz
ca
ab.ca
bc.ca
mb.ca
nb.ca
nl.ca
ns.ca
nt.ca
nu.ca
on.ca
pe.ca
qc.ca
sk.ca


Registry

Policies

ab.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

academy

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

accountant

GRS Domains

accountants

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

actor

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

agency

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

airforce

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

apartments

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

app

Google Registry

https://get.app/

army

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

associates

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

attorney

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

auction

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

band

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

bar

PUNTO 2012

http://www.register.bar/policies/

bargains

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

bc.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

beer

Godaddy

bet

Afilias

http://www.afilias.info/policies

bid

GRS Domains

bike

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

bingo

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

biz

Godaddy

black

Afilias

http://www.afilias.info/policies

blog

Knock Knock WHOIS There

https://my.blog/registry-policies-privacy/

blue

Afilias

http://www.afilias.info/policies

boo

Google Registry

https://hey.boo/

boston

Godaddy

boutique

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

broker

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

builders

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

business

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

cab

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cafe

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

camera

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

camp

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

capital

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cards

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

care

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

careers

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

casa

Godaddy

cash

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

casino

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

catering

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cc

Verisign

center

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

ceo

PeopleBrowsr

https://claim.ceo/terms/overview

chat

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cheap

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

church

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

city

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

claims

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cleaning

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

clinic

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

clothing

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cloud

Aruba PEC SpA

club

Godaddy

co

CO Internet SAS

coach

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

codes

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

coffee

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

college

XYZ

http://nic.college/files/COLLEGE-policies.pdf

com

Verisign

com.co

CO Internet SAS

com.mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

community

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

company

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

compare

Godaddy

computer

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

condos

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

construction

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

consulting

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

contact

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

contractors

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cooking

Godaddy

cool

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

co.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

co.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

coupons

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

credit

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

creditcard

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

cricket

GRS Domains

cruises

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

dad

Google Registry

dance

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

date

GRS Domains

dating

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

day

Google Registry

https://new.day/

deals

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

degree

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

delivery

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

democrat

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

dental

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

dentist

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

design

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

dev

Google Registry

https://get.dev/

diamonds

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

digital

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

direct

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

directory

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

discount

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

doctor

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

dog

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

domains

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

download

GRS Domains

education

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

email

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

energy

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

engineer

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

engineering

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

enterprises

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

equipment

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

esq

Google Registry

estate

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

events

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

exchange

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

expert

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

express

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fail

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

faith

GRS Domains

family

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fans

Asiamix Digital

http://nic.fans/en/h-col-104.html

farm

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fashion

Godaddy

finance

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

financial

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fish

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fishing

Godaddy

fit

Godaddy

fitness

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

flights

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

florist

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fm

BRS Media

foo

Google Registry

football

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

forex

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

forsale

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

foundation

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fun

Radix

http://radix.website/policies/

fund

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

furniture

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

futbol

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

fyi

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

gallery

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

games

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

garden

Godaddy

geek.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

gifts

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

gives

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

glass

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

gmbh

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

gold

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

golf

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

graphics

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

gratis

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

green

Afilias

http://www.afilias.info/policies

gripe

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

group

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

guide

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

guru

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

haus

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

health

dotHealth LLC

healthcare

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

hockey

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

holdings

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

holiday

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

horse

Godaddy

hospital

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

host

Radix

http://radix.website/policies/

house

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

how

Google Registry

https://get.how/

immo

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

immobilien

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

inc

Intercap Registry

industries

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

info

Afilias

http://www.afilias.info/policies

ink

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

institute

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

insure

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

international

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

investments

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

io

NIC.io

http://www.nic.io/terms.htm

irish

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

jetzt

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

jewelry

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

kaufen

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

kim

Afilias

http://www.afilias.info/policies

kitchen

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

land

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

lawyer

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

lease

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

legal

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

lgbt

Afilias

http://www.afilias.info/policies

life

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

lighting

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

limited

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

limo

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

TLD Table - link

Nova Registry

https://nova.link/wp-content/uploads/2023/05/Nova-.link-Acceptable-Use-Policy-2023-Final.pdf

live

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

loan

GRS Domains

loans

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

love

Merchant Law Group LLP

http://getdotlove.domains/wp-content/uploads/2015/05/Policies-dotlove-201504234.pdf

ltd

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

luxe

Godaddy

maison

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

management

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

market

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

marketing

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

markets

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

mba

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

mb.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

.me

DoMEn d.o.o

https://domain.me/policies

media

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

memorial

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

men

GRS Domains

me.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

miami

Godaddy

mobi

Dotmobi

http://dotmobi.mobi/about/dispute-resolution http://dotmobi.mobi/about/afilias-anti-abuse-policy

moda

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

money

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

mortgage

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

mov

Google Registry

movie

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

navy

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

nb.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

net

Verisign

net.co

CO Internet SAS

net.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

network

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

new

Google Registry

https://get.new/

news

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

nexus

Google Registry

ninja

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

nl.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nom.co

CO Internet SAS

ns.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nt.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nu.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

observer

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

on.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

online

Radix

http://radix.website/policies/

org

PIR

https://pir.org/our-impact/privacy/

org.mx

NIC México

https://www.dominios.mx/policies

org.uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

org.nz

InternetNZ

https://internetnz.nz/nz-domains/nz-policies/nz-rules-2024

page

Google Registry

https://get.page/

partners

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

parts

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

party

GRS Domains

pe.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

pet

Afilias

http://www.afilias.info/policies

phd

Google Registry

photography

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

photos

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

pictures

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

pink

Afilias

http://www.afilias.info/policies

pizza

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

place

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

plumbing

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

plus

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

press

Radix

http://radix.website/policies/

pro

Afilias

http://www.afilias.info/policies

productions

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

prof

Google Registry

promo

Get

http://get.promo/about

properties

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

pub

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

qc.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

racing

GRS Domains

radio.fm

BRS Media

realty

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

recipes

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

red

Afilias

http://www.afilias.info/policies

rehab

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

reise

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

reisen

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

rent

XYZ

http://nic.rent/files/rent-policies.pdf

rentals

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

repair

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

report

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

republican

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

rest

PUNTO 2012

http://www.register.rest/policies/

restaurant

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

review

GRS Domains

reviews

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

rip

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

rocks

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

rodeo

Godaddy

rsvp

Google Registry

https://get.rsvp/

run

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

sale

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

salon

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

sarl

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

school

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

schule

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

science

GRS Domains

security

XYZ

https://nic.security/

select

Godaddy

services

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

shoes

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

shopping

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

show

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

shop

GMO Registry, Inc.

https://www.gmoregistry.com/en/shop_policy

singles

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

site

Radix

http://radix.website/policies/

sk.ca

CIRA

https://www.cira.ca/en/legal-policy-and-compliance

soccer

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

social

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

software

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

solar

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

solutions

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

soy

Google Registry

https://iam.soy/

space

Radix

http://radix.website/policies/

storage

XYZ

https://go.storage/

store

Radix

http://radix.website/policies/

stream

GRS Domains

studio

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

style

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

supplies

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

supply

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

support

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

surf

Godaddy

surgery

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

systems

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tax

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

taxi

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

team

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tech

Radix

http://radix.website/policies/

technology

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tennis

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

theater

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

theatre

XYZ

http://nic.theatre/

tienda

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tips

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tires

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

today

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tools

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tours

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

town

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

toys

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

trade

GRS Domains

trading

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

training

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

travel

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

tv

Verisign

uk

Nominet

https://nominet.uk/uk-registry/uk-policy/

university

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

us

Godaddy

https://www.about.us/policies

vacations

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

ventures

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

vet

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

viajes

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

video

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

villas

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

vin

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

vip

Godaddy

vision

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

vodka

Godaddy

voyage

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

watch

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

webcam

GRS Domains

website

Radix

http://radix.website/policies/

wedding

Godaddy

wiki

Top Level Design

http://toplevel.design/policy/

win

GRS Domains

wine

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

work

Godaddy

works

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

world

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

wtf

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

xyz

XYZ

https://gen.xyz/registrationterms

yoga

Godaddy

zone

Identity Digital

https://identity.digital/policies/

