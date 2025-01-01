Храните логи, выявляйте проблемы безопасности и производительности, исследуйте коренные причины и смягчайте последствия — все это без добавления сложности или затрат.
Обеспечьте соответствие требованиям по хранению журналов, контролируя расходы.
Настройка в один клик устраняет необходимость в настройке и обслуживании сторонних инструментов для ведения журналов.
Устраните задержку при приеме журналов и проводите анализ угроз с полным контекстом журналов и событий.
Быстро выявляйте проблемы и реагируйте на них в платформе, чтобы сдерживать угрозы и устранять инциденты до их эскалации.
Log Explorer обеспечивает интегрированные возможности мониторинга в сервисах приложений Cloudflare и сервисах Zero Trust, предоставляя командам единое место для обнаружения, расследования и действий без смены инструментов.
«Cloudflare Logpush и готовые информационные панели обеспечили нам полный обзор всей нашей сети и дали уверенность в том, что мы можем проводить комплексный анализ угроз для всей нашей платформы».
Старший специалист по системам безопасности, Ansarada
Храните журналы Cloudflare в нативных средствах, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям.
Используйте настраи�ваемые панели мониторинга для объединения сигналов в наборах данных Cloudflare.
Универсальный поиск по журналам предоставляет критически важный контекст для исследования проблем и быстрого принятия мер.