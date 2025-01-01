Зарегистрироваться

Log Explorer

Собственные средства мониторинга и анализа угроз
Log Explorer - Hero image

Храните логи, выявляйте проблемы безопасности и производительности, исследуйте коренные причины и смягчайте последствия — все это без добавления сложности или затрат.

Log Explorer - Hero image
ПРЕИМУЩЕСТВА LOG EXPLORER
Доллар
Экономьте деньги на хранении логов

Обеспечьте соответствие требованиям по хранению журналов, контролируя расходы.

Упростите настройку мониторинга

Настройка в один клик устраняет необходимость в настройке и обслуживании сторонних инструментов для ведения журналов.

Lightning bolt icon
Быстрое обнаружение и расследование

Устраните задержку при приеме журналов и проводите анализ угроз с полным контекстом журналов и событий.

case study icon
Сведение к минимуму времени простоя

Быстро выявляйте проблемы и реагируйте на них в платформе, чтобы сдерживать угрозы и устранять инциденты до их эскалации.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Единая наблюдаемость во всех сервисах Cloudflare

Log Explorer - How it works diagram

Log Explorer обеспечивает интегрированные возможности мониторинга в сервисах приложений Cloudflare и сервисах Zero Trust, предоставляя командам единое место для обнаружения, расследования и действий без смены инструментов.

Log Explorer - How it works diagram

Узнайте больше о Log Explorer

Скачать сейчас

Что говорят наши клиенты

«Cloudflare Logpush и готовые информационные панели обеспечили нам полный обзор всей нашей сети и дали уверенность в том, что мы можем проводить комплексный анализ угроз для всей нашей платформы».

Старший специалист по системам безопасности, Ansarada

Основные примеры использования Log Explorer
Table - Web Icons
Обеспечьте соответствие требованиям к хранению журналов

Храните журналы Cloudflare в нативных средствах, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Опережайте угрозы и ухудшение производительности

Используйте настраиваемые панели мониторинга для объединения сигналов в наборах данных Cloudflare.

Отслеживайте проблемы от сигнала до источника

Универсальный поиск по журналам предоставляет критически важный контекст для исследования проблем и быстрого принятия мер.

Узнайте, как ведущие предприятия восстанавливают контроль над ситуацией с помощью Cloudflare

Смотреть примеры использования

Ресурсы

Slide 1 of 3
Product brief

Получите краткий обзор основных возможностей, преимуществ и вариантов использования Log Explorer

См. описание продукта
Product brief thumbnail
Documentation

Узнайте, как работает Log Explorer, какие наборы данных поддерживаются, и найдите ответы на часто задаваемые вопросы

Смотреть документацию
Documentation and News - thumbnail
Documentation

Узнайте, как использовать журналы Cloudflare для отладки, определения корректировок конфигурации и создания аналитики.

Смотреть документацию
Product brief

Получите краткий обзор основных возможностей, преимуществ и вариантов использования Log Explorer

См. описание продукта
Product brief thumbnail
Documentation

Узнайте, как работает Log Explorer, какие наборы данных поддерживаются, и найдите ответы на часто задаваемые вопросы

Смотреть документацию
Documentation and News - thumbnail
Documentation

Узнайте, как использовать журналы Cloudflare для отладки, определения корректировок конфигурации и создания аналитики.

Смотреть документацию
Product brief

Получите краткий обзор основных возможностей, преимуществ и вариантов использования Log Explorer

См. описание продукта
Product brief thumbnail
Documentation

Узнайте, как работает Log Explorer, какие наборы данных поддерживаются, и найдите ответы на часто задаваемые вопросы

Смотреть документацию
Documentation and News - thumbnail
Documentation

Узнайте, как использовать журналы Cloudflare для отладки, определения корректировок конфигурации и создания аналитики.

Смотреть документацию

Получите Log Explorer для своей компании

Обсудить с экспертом

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак