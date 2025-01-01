Cloudflare Images — это комплексное решение, позволяющее создать высокомасштабируемый, экономичный и надежный конвейер изображений. Оптимизируйте вашу инфраструктуру изображений с помощью единого API.
5000 трансформаций изображений включены бесплатно во все учетные записи Cloudflare.
Устраните сложность, связанную с хранением нескольких копий одного и того же изображения. С помощью Images вы можете динамически доставлять несколько вариантов одного и того же исходного изображения.
Автоматически выбирайте оптимальный размер и формат для каждого устройства и типа браузера без жесткого программирования преобразования изображений.
Применяйте к своим изображениям визуальные эффекты, такие как размытие, добавление водяного знака и автоматическое обрезание лица.
Cloudflare Images передает изображения из глобальной сети, охватывающей более 335 городов, из ближайшего к каждому пользователю центра обработки данных. Вы можете выбрать, хотите ли вы загружать и хранить изображение в Cloudflare Images или оптимизировать любое общедоступное изображение в Интернете.
«Глобальная сеть Cloudflare и Cache Reserve сократили наши затраты на инфраструктуру и уменьшили время доставки изображений и других статичных объектов. И экономия огромная, несколько петабайт в месяц».
Технический директор, Delivery Hero
Создавайте предварительно определенные варианты, которые позволят вам указывать размеры ширины и высоты при доставке изображений для различных вариантов использования.
API Direct Creator Upload позволяет принимать загрузки непосредственно от ваших пользователей, не раскрывая свой токен API.
Используйте подписанные URL-адреса, чтобы гарантировать, что только прошедшие проверку подлинности пользователи смогут получить доступ к определенным изображениям.