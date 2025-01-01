Cloudflare Images

С легкостью сохраняйте, изменяйте размер, оптимизируйте и обслуживайте изображения в одном месте
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Cloudflare Images — это комплексное решение, позволяющее создать высокомасштабируемый, экономичный и надежный конвейер изображений. Оптимизируйте вашу инфраструктуру изображений с помощью единого API.

5000 трансформаций изображений включены бесплатно во все учетные записи Cloudflare.

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ПРЕИМУЩЕСТВА CLOUDFLARE IMAGES
Одно место для хранения, оптимизации и доставки

Устраните сложность, связанную с хранением нескольких копий одного и того же изображения. С помощью Images вы можете динамически доставлять несколько вариантов одного и того же исходного изображения.

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Динамическое обслуживание изображений

Автоматически выбирайте оптимальный размер и формат для каждого устройства и типа браузера без жесткого программирования преобразования изображений.

Оптимизация изображений и их обработка

Применяйте к своим изображениям визуальные эффекты, такие как размытие, добавление водяного знака и автоматическое обрезание лица.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Наша глобальная сеть повышает производительность и скорость веб-сайтов

Cloudflare Images передает изображения из глобальной сети, охватывающей более 335 городов, из ближайшего к каждому пользователю центра обработки данных. Вы можете выбрать, хотите ли вы загружать и хранить изображение в Cloudflare Images или оптимизировать любое общедоступное изображение в Интернете.

Узнайте, как Cloudflare оптимизирует контент для ускорения загрузки страниц

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Что говорят наши клиенты

«Глобальная сеть Cloudflare и Cache Reserve сократили наши затраты на инфраструктуру и уменьшили время доставки изображений и других статичных объектов. И экономия огромная, несколько петабайт в месяц».

Технический директор, Delivery Hero

Основные примеры использования Images

Cloudflare Images упрощает загрузку, управление и оптимизацию изображений для Интернета

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Обрезка и изменение размера изображений в требуемом масштабе

Создавайте предварительно определенные варианты, которые позволят вам указывать размеры ширины и высоты при доставке изображений для различных вариантов использования.

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Прием загрузок от пользователей

API Direct Creator Upload позволяет принимать загрузки непосредственно от ваших пользователей, не раскрывая свой токен API.

Контроль доступа к премиум-контенту

Используйте подписанные URL-адреса, чтобы гарантировать, что только прошедшие проверку подлинности пользователи смогут получить доступ к определенным изображениям.

Помощь организациям по всему миру в ускорении цифровых ресурсов

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Начните использовать Cloudflare Images уже сегодня

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