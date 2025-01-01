Сеть Cloudflare маршрутизирует в среднем 71 млн HTTP-запросов в секунду, обеспечивая уникальное представление о потоке трафика в Интернете.

Argo Smart Routing использует эту информацию для обнаружения наиболее быстрых сетевых путей, а затем интеллектуальным образом направляет веб-трафик клиентов по этим маршрутам.