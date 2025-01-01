Умная маршрутизация по технологии Argo

Избегайте перегрузки сети и ускоряйте веб-приложения

Перегрузка сети в Интернете может привести к замедлению загрузки. Argo Smart Routing обнаруживает и маршрутизирует перегрузку сети в режиме реального времени, повышая производительность веб-приложений в среднем на 30 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА УМНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ARGO
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Более высокая скорость загрузки

Доставляйте веб-трафик по самым быстрым сетевым путям, чтобы заметно повысить производительность приложений и повысить удобство использования.

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Повышенная надежность

Обходите перегрузки и используйте самые надежные пути, чтобы увеличить время постоянной доступности.

Доллар
Снижение затрат

Сведите к минимуму количество запросов контента у сервера-источника, при этом снижая задержки, нагрузку на сервер и активность использования пропускной способности.

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Интегрированные средства безопасности

Обеспечьте сквозное шифрование трафика в сети Cloudflare, защищая веб-трафик от злоумышленников.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Ускорьте работу веб-приложений с помощью интеллектуальной маршрутизации в режиме реального времени

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Сеть Cloudflare маршрутизирует в среднем 71 млн HTTP-запросов в секунду, обеспечивая уникальное представление о потоке трафика в Интернете.

Argo Smart Routing использует эту информацию для обнаружения наиболее быстрых сетевых путей, а затем интеллектуальным образом направляет веб-трафик клиентов по этим маршрутам.

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Узнайте, как connectivity cloud от Cloudflare способствует ускорению приложений

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Что говорят наши клиенты

«В Discord мы постоянно ищем возможности сделать наш продукт удобнее для пользователей... Решение Argo позволило нам сократить время загрузки в среднем на 33 миллисекунды без каких-либо усилий со стороны наших разработчиков».

Технический директор Discord — Станислав Вишневский

Основные примеры использования умной маршрутизации по технологии Argo
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Основные примеры использования умной маршрутизации по технологии Argo

Умная маршрутизация по технологии Argo (Argo Smart Routing) помогает ускорить работу веб-приложений, свести к минимуму задержку для всего контента и снизить частоту безрезультатного обращения в кэш.

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Обеспечьте повышение производительности веб-приложений

Интеллектуальные решения по маршрутизации, учитывающие состояние сети в режиме реального времени, гарантируют, что контент достигнет конечных пользователей как можно быстрее.

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Сократите нагрузку на сервер-источник

Argo предлагает многоуровневое кэширование, чтобы повысить процент попаданий в кэш и снизить затраты на инфраструктуру

Узнайте, как глобальные компании используют Argo для ускорения своих приложений

Смотреть примеры использования

Ресурсы умной маршрутизации по технологии Argo

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare оптимизирует веб-контент для ускорения загрузки страниц

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Отчет

Cloudflare названа «лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

Аналитический отчет
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare оптимизирует веб-контент для ускорения загрузки страниц

Читать справочный документ
Ознакомьтесь с другими справочными документами в Центре ресурсов Cloudflare&nbsp;— Эскиз
Вебинар

Подключайтесь к нам для просмотра еженедельных живых демонстраций производительности приложений, которые проводятся нашей командой инженеров по решениям

Зарегистрироваться
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Повысьте скорость: знайте свой веб-сайт и узнайте, что его замедляет

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Отчет

Cloudflare названа «лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

Аналитический отчет
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare оптимизирует веб-контент для ускорения загрузки страниц

Читать справочный документ
Ознакомьтесь с другими справочными документами в Центре ресурсов Cloudflare&nbsp;— Эскиз
Вебинар

Подключайтесь к нам для просмотра еженедельных живых демонстраций производительности приложений, которые проводятся нашей командой инженеров по решениям

Зарегистрироваться
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card

Повысьте скорость: знайте свой веб-сайт и узнайте, что его замедляет

Читать справочный документ
Whitepaper Thumbnail
Отчет

Cloudflare названа «лидером» в отчете IDC MarketScape за 2024 год в категории «Периферийные сервисы доставки контента по всему миру»

Аналитический отчет

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