Перегрузка сети в Интернете может привести к замедлению загрузки. Argo Smart Routing обнаруживает и маршрутизирует перегрузку сети в режиме реального времени, повышая производительность веб-приложений в среднем на 30 %.
Доставляйте веб-трафик по самым быстрым сетевым путям, чтобы заметно повысить производительность приложений и повысить удобство использования.
Обходите перегрузки и используйте самые надежные пути, чтобы увеличить время постоянной доступности.
Сведите к минимуму количество запросов контента у сервера-источника, при этом снижая задержки, нагрузку на сервер и активность использования пропускной способности.
Обеспечьте сквозное шифрование трафика в сети Cloudflare, защищая веб-трафик от злоумышленников.
Сеть Cloudflare маршрутизирует в среднем 71 млн HTTP-запросов в секунду, обеспечивая уникальное представление о потоке трафика в Интернете.
Argo Smart Routing использует эту информацию для обнаружения наиболее быстрых сетевых путей, а затем интеллектуальным образом направляет веб-трафик клиентов по этим маршрутам.
«В Discord мы постоянно ищем возможности сделать наш продукт удобнее для пользователей... Решение Argo позволило нам сократить время загрузки в среднем на 33 миллисекунды без каких-либо усилий со стороны наших разработчиков».
Технический директор Discord — Станислав Вишневский
Умная маршрутизация по технологии Argo (Argo Smart Routing) помогает ускорить работу веб-приложений, свести к минимуму задержку для всего контента и снизить частоту безрезультатного обращения в кэш.
Интеллектуальные решения по маршрутизации, учитывающие состояние сети в режиме реального времени, гарантируют, что контент достигнет конечных пользователей как можно быстрее.
Argo предлагает многоуровневое кэширование, чтобы повысить процент попаданий в кэш и снизить затраты на инфраструктуру
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