選擇一個選項
應用程式服務
Argo 這項服務使用 Cloudflare 網路中的最佳化路由傳送，向您的使用者提供更快、更可靠、更安全的回應。Argo 包括：Smart Routing 和 Tiered Caching。
Load Balancing 可透過本地和全球流量負載平衡、地理路由、伺服器健康狀況檢查及容錯移轉，避免服務中斷，確保您重大資��源的連續可用性。
Advanced Certificate Manager (高級證書管理器) 提供一種靈活、可定制的方式來頒發和管理您在 Cloudflare 上的憑證。
Cloudflare Access 可透過安全確保、驗證和監控每個使用者和應用程式的存取來保護內部資源。
Cloudflare Stream 讓影片儲存、編碼和播放變得簡單輕鬆。每月 5 美元起，可儲存 1,000 分鐘的影片。或者採用 Pro 方案或商業方案，每月可免費儲存 100 分鐘的影片以及傳遞 10,000 分鐘的影片。
買賣雙贏 – 您找不到更好的價格。 Cloudflare Registrar 以透明、無加成定價安全地註冊和管理您的網域名稱，從而消除了意外續訂費用和隱藏的附加費用。
Cloudflare Workers 能讓開發人員在距離使用者更近的 Cloudflare 邊緣部署以 JavaScript、Rust、C 和 C++ 撰寫的無伺服器代碼。
Cloudflare Stream 可使高品質串流視訊變得規模龐大、簡單且經濟實惠。
利用 Cloudflare 的自動平台最佳化 (APO)，切換到用於 CDN、智慧型快取和其他關鍵 WordPress 最佳化的單個外掛程式來最佳化您的 WordPress 網站。開啟即可使用 (速度提高多達 300%)。
使用 Cloudflare Images，實現圖像的規模化存儲、大小調整和最佳化
將所有可快取的檔案自動儲存至 Cloudflare 的永續性物件儲存貯體中，藉以提高快取命中率，同時為原始伺服器省去非必要的要求，以消除輸出成本，從而確保更快速的效能及更好的使用者體驗。
Cloudflare 可保護並加速任何線上網站。一旦您的網站成為 Cloudflare 社區的一部分，其網路流量就會通過我們的智慧全球網路進行傳輸。我們會自動最佳化您網頁的投放，以便您的訪客獲得最快的頁面載入時間和最佳效能。我們還會封鎖威脅並限制濫用傀儡程式和網路爬蟲浪費您的頻寬和伺服器資源。
學習如何使用 Cloudflare 的最簡單方法是註冊，這需要不到 5 分鐘。
您首次選擇付費方案的日期將是定期的帳單結算日期。例如：如果您在 1 月 10 日首次註冊，所有未來的費用將在每個月的 10 號結算。
如果您目前有一個付費方案（例如，Pro）用於您的某個網域並升級到價格較高的方案（例如，Business），則會發生以下情況：
Business 方案的每小時按比例費用將計入借記，直至帳單週期結束
Pro 方案的每小時按比例費用將計入貸記，直至帳單週期結束
在下一個帳單結算週期開始時，您需要支付商業計劃的全部費用
為此升級成功付款後，您將收到發票
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