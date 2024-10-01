Cloudflare 負載平衡

一個永遠開啟的全球負載平衡器
Load balancing hero

Cloudflare Load Balancing 透過在地理上分散的資料中心和伺服器之間動態平衡流量，確保更好的效能、更長的正常運作時間以及更棒的使用者體驗。

檢視負載平衡的方案與定價

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Cloudflare 負載平衡的優點
Improved performance icon
提升效能與復原能力

一旦來源伺服器或伺服器集區發生故障，透過 Cloudflare 代理的要求將立即重新路由至最近的資料中心，從而幫助最大限度提升效能和復原能力。

Performance acceleration rocket orange
提升靈活度

在多個第 4-7 層通訊協定（包括 HTTP(S)、TCP 或 UDP）之間平衡流量負載，並定制設定來支援不斷變化的業務需求。

設定
快速且簡單的設定和管理

使用 Cloudflare 儀表板或 REST API 設定可自訂和可擴展的負載平衡基礎架構，無需其他硬體或軟體。

工作原理

利用我們基於雲端的全球負載平衡器提高可用性和 Web 效能

Network map spot hero illustration

Load Balancing 在多雲端部署中以智慧方式分佈流量，從而減少伺服器負擔，提升應用程式可用性和使用者體驗，並最大限度減少頻寬使用和延遲。

它在全球 330+ 座城市的每一個資料中心執行，由我們具備 DDoS 防禦能力的 DNS（世界上最快的權威 DNS）提供支援。

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瞭解如何使用 Cloudflare 提升應用程式效能和可用性

觀看網路研討會

客戶評價

「Load Balancing 的地理位置轉向和 Cloudflare 快取相結合，可確保客戶獲得最快的載入時間。」

——Active Solutions 總經理 Nigel Hepworth

LOAD BALANCING 主要使用案例

Cloudflare Load Balancing 可幫您最大限度提升應用程式可用性，同時減少伺服器負擔並消除硬體相關成本

Global traffic management icon
全球流量管理 (GTM)

在地理上分散的資料中心之間平衡流量負載，以確保應用程式正常運作時間和復原能力，即使在流量暴增、服務中斷或攻擊期間亦是如此。

本地流量管理 (LTM)

有了私人 IP 支援，無論是部署在私人、公共還是混合雲端，都可以在多台伺服器之間實現近乎即時的容錯移轉。

深受數百萬網際網路資產的信賴

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