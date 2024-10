Load Balancing distribuisce in modo intelligente il traffico tra le distribuzioni multicloud per ridurre il carico del server, migliorare la disponibilità delle applicazioni e l'esperienza utente e ridurre al minimo il consumo di larghezza di banda e la latenza.

Funziona in ciascuno dei nostri datacenter in oltre 330 città in tutto il mondo e si basa sul nostro DNS resiliente al DDoS, il DNS autoritativo più veloce al mondo.