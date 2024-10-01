Cloudflare Load Balancing 动态地平衡不同地区数据中心和服务器之间的流量，确保更佳的性能、正常运行时间和用户体验。
当源服务器或服务器池宕机时，通过 Cloudflare 代理的请求会立即重新路由到最近的数据中心，帮助最大化性能和韧性。
跨多个 L4-7 协议进行流量负载平衡，包括 HTTP(S)、TCP 或 UDP，并定制配置以支持不断演变的业务需求。
使用 Cloudflare 仪表板或 REST API 设置可定制、可扩展的负载平衡基础设施——无需额外的硬件或软件。
Load Balancing 在企业的多云部署中智能地分配流量，减轻服务器压力，增强应用可用性和用户体验，同时最小化带宽消耗和延迟。
它运行于我们遍布全球 330+ 城市的每一个数据中心上，由我们 抗 DDoS 的 DNS（世界上最快的权威 DNS）驱动。
“将 Load Balancing 的地理转向功能和 Cloudflare 的缓存功能相结合，确保客户获得尽可能最快的加载时间。”
Nigel Hepworth — Active Solutions 总经理
通过地理分散的数据中心平衡流量，确保应用的正常运行时间和韧性，无惧流量激增、中断或攻击。
通过私有 IP 支持，实现多个服务器之间的近实时故障转移，无论它们部署在私有、公有还是混合云中。