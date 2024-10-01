Cloudflare 负载均衡

全球性、始终在线的负载平衡器
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Cloudflare Load Balancing 动态地平衡不同地区数据中心和服务器之间的流量，确保更佳的性能、正常运行时间和用户体验。

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Cloudflare 负载均衡的优点
Improved performance icon
改善性能和韧性

当源服务器或服务器池宕机时，通过 Cloudflare 代理的请求会立即重新路由到最近的数据中心，帮助最大化性能和韧性。

Performance acceleration rocket orange
增加灵活性

跨多个 L4-7 协议进行流量负载平衡，包括 HTTP(S)、TCP 或 UDP，并定制配置以支持不断演变的业务需求。

配置
快速、简单的配置和管理

使用 Cloudflare 仪表板或 REST API 设置可定制、可扩展的负载平衡基础设施——无需额外的硬件或软件。

工作方式

通过我们的全球云负载平衡器提高可用性和 Web 性能

Network map spot hero illustration

Load Balancing 在企业的多云部署中智能地分配流量，减轻服务器压力，增强应用可用性和用户体验，同时最小化带宽消耗和延迟。

它运行于我们遍布全球 330+ 城市的每一个数据中心上，由我们 抗 DDoS 的 DNS（世界上最快的权威 DNS）驱动。

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了解如何通过 Cloudflare 提升应用性能和可扩展性

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客户感言

“将 Load Balancing 的地理转向功能和 Cloudflare 的缓存功能相结合，确保客户获得尽可能最快的加载时间。”

Nigel Hepworth — Active Solutions 总经理

Load Balancing 主要用例

Cloudflare Load Balancing 帮助您最大程度提高应用的可用性，同时减少服务器负担，消除硬件相关费用

Global traffic management icon
全局流量管理 (GTM)

通过地理分散的数据中心平衡流量，确保应用的正常运行时间和韧性，无惧流量激增、中断或攻击。

局部流量管理 (LTM)

通过私有 IP 支持，实现多个服务器之间的近实时故障转移，无论它们部署在私有、公有还是混合云中。

深受数百万互联网资产的信赖

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