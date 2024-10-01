Load Balancing 在企业的多云部署中智能地分配流量，减轻服务器压力，增强应用可用性和用户体验，同时最小化带宽消耗和延迟。

它运行于我们遍布全球 330+ 城市的每一个数据中心上，由我们 抗 DDoS 的 DNS（世界上最快的权威 DNS）驱动。