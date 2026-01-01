CLOUDFLARE CACHE RESERVE 的優勢
Cloudflare Cache Reserve 的優勢
更快的效能
Cloudflare 的全球網路可在 50 毫秒內快取 95% 的網際網路使用者的靜態內容。我們的智慧型路由可將動態內容引導至最快的網際網路路徑上。
經濟實惠的統一定價
透過限制不必要的快取資料驅逐，並消除相關聯的輸出成本，最大程度省下花費。
運作方式
從我們的全球 CDN 更快速地提供靜態內容
Cloudflare Cache Reserve 是一個基於 R2 建置的大型持久性資料存放區，而 R2 是我們與 S3 相容的全球性物件儲存服務。
透過從我們的全球網路邊緣提供靜態內容，Cache Reserve 有助於提高快取命中率、加快終端使用者的載入速度，並最大限度減少不必要的輸出費用。
客戶評價
「Cloudflare Cache Reserve 將快取命中率提高了 2%，從而將我們的 S3 輸出活動減少了大約三分之二。減少的輸出費用幾乎比我們為 Cache Reserve 支付的價格高出一個數量級。」
——Docker 工程資深經理
Cache Reserve 主要使用案例
最大限度延長資源的快取存留時間
藉助 Cache Reserve，您可完全控制已快取資產的保留期，從而降低快取「未命中」率，並在快取空間接近容量時最佳化儲存空間。
自訂快取設定
透過 Cache Rules，您可定義哪些資源可用於 Cache Reserve，無需撰寫程式碼便可針對幾乎任何使用案例量身定制內容傳遞策略。
加速內容效能
透過我們的全球網路，您可以從全球 330+ 個資料中心快取內容，讓使用者無論身處何地，都能盡快取得內容。