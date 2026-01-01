Cloudflare Cache Reserve 是一個基於 R2 建置的大型持久性資料存放區，而 R2 是我們與 S3 相容的全球性物件儲存服務。

透過從我們的全球網路邊緣提供靜態內容，Cache Reserve 有助於提高快取命中率、加快終端使用者的載入速度，並最大限度減少不必要的輸出費用。