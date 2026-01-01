Zarejestruj się

Cloudflare Cache Reserve

Trwałe zapisywanie wszystkich treści statycznych w pamięci podręcznej

Cache Reserve stale dostarcza treści statyczne z naszej sieci globalnej, pomagając firmom obniżyć opłaty za ruch wychodzący i jednocześnie zapewniając wyższe wskaźniki trafień w pamięci podręcznej.

KORZYŚCI Z PRODUKTU CLOUDFLARE CACHE RESERVE

Zwiększona liczba trafień w pamięci podręcznej

Popraw wskaźniki trafień w pamięci podręcznej, przechowując niszowe treści w sieci Cloudflare CDN.

Większa wydajność

Globalna sieć Cloudflare buforuje Twoje treści statyczne w odległości 50 ms od 95% wszystkich użytkowników Internetu. Nasz inteligentny routing umożliwia przekazywanie treści dynamicznych po najszybszych ścieżkach w Internecie.

Przystępne, stałe ceny

Maksymalizuj oszczędności poprzez ograniczenie zbędnych operacji usuwania danych z pamięci podręcznej oraz wyeliminowanie związanych z tym kosztów ruchu wychodzącego.

JAK TO DZIAŁA

Dostarczaj treści statyczne szybciej z naszej globalnej sieci CDN

Cloudflare Cache Reserve to duży, trwały magazyn danych oparty na R2 — naszej globalnej usłudze przechowywania obiektów zgodnej ze standardem S3.

Dzięki dostarczaniu treści statycznych z brzegu naszej sieci globalnej Cache Reserve pomaga zwiększyć wskaźniki trafień w pamięci podręcznej, skrócić czasy ładowania dla użytkowników końcowych oraz zminimalizować zbędne opłaty za ruch wychodzący.

Co mówią nasi klienci

Cache Reserve – Opinia – Treść – Logo z cytatem

„Poprawa wskaźnika trafień w pamięci podręcznej o 2%, którą zapewniła funkcja Cloudflare Cache Reserve, skutkowała wyeliminowaniem około dwóch trzecich naszego ruchu wychodzącego S3. Spadek opłat za ruch wychodzący jest niemal o rząd wielkości większy niż cena, którą zapłaciliśmy za Cache Reserve”.

Starszy menedżer ds. technicznych — Docker

Cache Reserve — główne przypadki użycia

Maksymalizuj czas przechowywania zasobów w pamięci podręcznej

Cache Reserve zapewnia pełną kontrolę nad okresem przechowywania zasobów w pamięci podręcznej, co pomaga zmniejszyć liczbę „chybień” w pamięci podręcznej i zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, gdy pamięć podręczna zbliża się do limitu pojemności.

Dostosuj ustawienia pamięci podręcznej

Produkt Cache Rules pozwala zdefiniować, które zasoby będą dostępne dla Cache Reserve, dzięki czemu możesz dostosować swoją strategię dostarczania treści do niemal każdego przypadku użycia — bez konieczności pisania kodu.

Zwiększ wydajność dotyczącą treści

Nasza sieć globalna umożliwia zapisywanie treści w pamięci 330+ podręcznej z ponad centrów danych na całym świecie, dzięki czemu użytkownicy otrzymują treści tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Zaufały nam miliony podmiotów internetowych

Zasoby

Dokumentacja

Dokumentacja dla programistów

Prezentacja

Blog

Rozpocznij korzystanie z Cache Reserve

