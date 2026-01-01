Cloudflare Cache Reserve to duży, trwały magazyn danych oparty na R2 — naszej globalnej usłudze przechowywania obiektów zgodnej ze standardem S3.

Dzięki dostarczaniu treści statycznych z brzegu naszej sieci globalnej Cache Reserve pomaga zwiększyć wskaźniki trafień w pamięci podręcznej, skrócić czasy ładowania dla użytkowników końcowych oraz zminimalizować zbędne opłaty za ruch wychodzący.