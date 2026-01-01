注册

Cloudflare Cache Reserve

针对所有静态内容的持久缓存

Cache Reserve 从我们的全球网络持久提供静态内容，帮助企业降低出口费用，同时确保更高的缓存命中率。

Cloudflare Cache Reserve 的优势

提高缓存命中率

通过存储来自 Cloudflare CDN 的长尾内容来提高您的缓存命中率。

更快的性能

Cloudflare 全球网络会在距离全球 95% 互联网用户 50 毫秒的位置缓存您的静态内容。我们的智能路由引导动态内容通过最快的网络路径传输。

实惠、一致的定价

限制不必要的缓存数据驱逐和消除相关出口费用，为您最大程度节省费用。

工作原理

从我们的全球 CDN 更快交付静态内容

Cloudflare Cache Reserve 是一个大型持久数据存储，基于 R2（我们的全球 S3 兼容对象存储服务）构建。

通过从我们全球网络的边缘提供静态内容，Cache Reserve 帮助提高缓存命中率，缩短终端用户的加载时间，并最大程度减少不必要的出口费用

了解 Cache Reserve 如何工作

观看演示

客户评价

“Cloudflare Cache Reserve 将缓存命中率提高了 2%，使我们的 S3 出口流量减少了大约三分之二。减少的出口费用比我们为 Cache Reserve 支付的价格几乎高出一个数量级。”

高级工程经理 — Docker

日本航空白色标识
Indeed 标识白色
Ziff Davis 标识白色
Delivery Hero 白色标识
Werner 标识白色
Canva 标识白色
Knauf 标识白色
捷蓝航空标识白色
Cache Reserve 的主要使用场景

最大化资源的缓存生命周期

Cache Reserve 让您完全掌控缓存资产的保留时间，帮助减少缓存“未命中”的情况，并在缓存空间接近饱和时优化存储。

自定义缓存设定

Cache Rules 允许定义哪些资源可以用于 Cache Reserve，因而您可以为几乎任何使用场景量身定制内容分发策略——无需编写代码。

加速内容性能

我们的全球网络让您可以从超过330+ 个数据中心缓存内容，无论用户身在何处，都能尽可能快地获取内容。

探索更多使用场景

深受数百万互联网资产的信赖

查看案例研究

资源

文档

开发人员文档

演示

博客

开始使用 Cache Reserve

