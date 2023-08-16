云出口费用会对 AI 的未来发展带来哪些挑战

AI 将推动各行各业实现彻底的变革，包括技术、医疗和金融，从而有可能解决曾经看似无法攻克的问题。然而，充分挖掘 AI 的潜力需要获取大量的训练数据以及强大的计算能力，这给数据存储和管理带来了挑战。不出所料，云已成为 AI 应用存储和处理数据的首选解决方案。



云存储：AI 的基础

云存储是一种灵活、可扩展且经济高效的解决方案，可用于处理海量数据，尤其适用于 AI 应用。它是训练数据的存储库，让机器学习模型能够根据新的输出进行预测。

例如，一家银行正在开发一套 AI 提供支持的欺诈检测系统。机器学习模型需要大量的客户交易数据，包括金额、时间、地点和类型。随着数据量的增加，数据存储和管理也变得日益复杂。利用云存储提供商，银行能够以高效且实惠的方式存储和分析交易数据，并根据需要添加新数据，而无需投资或维护自己的物理基础设施。

许多公司会选择采用多云战略部署 AI，以获得各种优势，例如成本优化、访问专用资源，以及遵守法规要求。利用这些优势的一种策略可能非常简单，例如在一个云平台上训练模型，同时在另一个云平台上运行推理。由于大多数公司已经依赖多个云提供商，因此，采用多云存储管理策略将发挥关键作用，满足 AI 驱动进步所带来的日益增长的存储需求。

出口费用：多云存储

云存储带来了诸多优势，但也带来了挑战，主要问题是成本。与云存储相关的关键费用是出口费用（或数据传输费用），这是在将数据传出其网络时，云服务提供商收取的一笔费用。出口费用可能会迅速累积，特别是那些使用多个云提供商并传输大量数据的企业。最近，由于可用算力稀缺，即使在单一云提供商内部，生成式 AI 公司跨区域迁移数据也面临高昂的费用。为了最大限度地降低出口费用，云服务提供商鼓励客户仅在其云平台内存储数据并训练 AI 模型。

虽然理论上这似乎是积极做法，但现实情况是，由于成本和资源可用性原因，一些公司可能难以选择单一提供商。大多数企业采用多云战略�是为了最大限度推动业务增长。

取消出口费用的未来

但是，如果云存储提供商取消出口费用会怎么样呢？未来，免除出口费用将让公司能够跨多个云平台存储和分析数据，且无需支付额外的费用，从而让公司可以使用最好的可用工具。这让企业能够充分利用 AI 的潜力，而无需担心费用增加。

零出口费用的云存储模式将为企业节省大量成本，释放资源用于其他重要的业务领域。它还消除了与依赖单一云提供商相关的风险，确保提高可靠性并更好地防止宕机。

或许最重要的是，取消出口费用将推动创新。多云架构提供的灵活性使企业可以毫不费力地为特定任务选择最合适的提供商。这将让企业能够专注于实验和创新，利用 AI 和其他尖端技术，而不受成本或其他限制因素的阻碍。



AI 的全部潜力

AI 有望彻底改变各行各业和整个社会。云计算和存储在 AI 发展中发挥着重要作用，尤其是在存储和管理不断增长的训练数据方面，但出口费用可能会阻碍 AI 的发展，成为创新的障碍。若要开创在云环境中利用 AI 技术的光明未来，取消出口费用是关键。

通过采用取消出口费用的云存储方法，企业可以自由利用 AI，充分挖掘其潜力，无需担心跨云平台传输数据产生的相关成本。取消出口费用的未来代表着多云存储的重大进步，为提高 AI 和数据管理领域的效率与创新，以及建设更有前景的未来奠定了基础。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。

本文最初发表于 The Economic Times CIO Southeast Asia