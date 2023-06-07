以出口费用换取机会

数据传输如何影响企业收入



在每一个地方省钱，数据出口费用除外

经济不确定性意味着裁员、冻结开支和削减营销。然而，在大数据时代，精简开支的一个最明显的地方可能被忽视了：可观的数据出口成本。

根据 IDC 的报告，2020 年全球数字数据的总和达到了 64 个 ZB。报告还指出，过去三年创造的数据量超过了过去 30 年创造的数据量。所有这些数据都存储在某个地方，对于许多组织来说，它们存储在云端 —— 特别是由 Amazon S3、Google Cloud Storage 和 Azure Blob Storage 等供应商提供的云对象存储中。

对于许多组织来说，消除读取存储数据的成本可以满足必要的预算削减，甚至可以促进业务增长。

收取高出口费用 —— 只因为他们可以这样做

过去，数据存储在公司控制的服务器，后者位于公司拥有的设施中。但今天，云计算，特别是云对象存储，使企业实际上拥有无限的数据存储空间。由于具备这个能力，组织会保存一切信息，从用户数据到日志，再到广泛的数据备份。

因此，除非组织面临极其严格的数据监管法规或运行密不透风的网络，否则数据主要远程存储在云端，而且是通过第三方。

运营本地数据存储的成本包括维护服务器机架，从电力到硬件更新，以及人员成本。而且，提取存储的数据就像访问保存数据的服务器一样简单。展望未来，当组织预计未来会有增长时，他们会购买更多的硬件来扩展规模。

另一方面，云存储可以根据业务需求按需扩大或缩小规模，因此更加具有吸引力。而且，当数据由云服务提供商存储时，数据存储就成为了一项服务。这种从资本支出到运营支出的转变为提供商创造了机会，利用这一点向客户收取访问其数据�的高额费用。这些数据出口费用已经增长到与云提供商的带宽成本完全不成比例的水平。

从本质上讲，对象存储提供商之所以收取高额的数据出口费用，只是因为他们可以这样做。



高昂数据读取费用的影响

让我们看一个例子，某家公司在 S3 中存储了1000 TB 的数据，每个月读取其中五分之一，即 200 TB 的数据。

Amazon S3 的成本结构如下：





按照上面的成本结构，存储这个客户的数据总成本为 21550 美元，读取其中五分之一的数据需要另外 13800 美元，总计每月 35350 美元。

一年下来，仅月度数据传输费用就会累计达到 165600 美元，五年是 828000 美元，十年是1656000 美元。

这个简单的例子展示使用这种模式运营的提供商存储数据所面临的机会成本。

不再支付出口费用？

当然，通过网络发送数据不是免费的。提供商必须支付传输带宽费用。带宽就是通过与其对等连接的网络发送数据的权利。但通常情况下，带宽费用是按月付费的，而不是基于按使用量付费的模式。而月度费用通常基于网络在峰值时使用的 Mbps 来计算，而不是基于通过网络传输的总数据量来计算。

简而言之：存储提供商按容量付费，而不是按数据量付费。然而，他们按数据量而不是按容量向客户收费。或许并不令人意外的是，他们基于容量的成本远远低于他们基于数据量向客户收取的费用。

在这些带宽传输费用大幅降低或完全豁免的情况下，则更是如此。实际上，行业中的大多数托管提供商将流量从其网络发送到对等网络时，出口费用要么大幅折扣，要么完全豁免。

如果托管提供商不支付带宽费用，那么这些节省的成本也应该传递给客户。按照这种模型，Cloudflare 提供名为Cloudflare R2 的零出口费用云对象存储服务。客户只需要为存储本身付费，而不需要为读取数据付费。R2 也与 S3 兼容，消除了供应商锁定，使数据具有可移植性。

组织寻求削减成本之际，出口费用应受到严格审查Cloudflare 认同这一点，并完全取消了出口费用。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。

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