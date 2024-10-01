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应用程序服务
Argo 服务使用 Cloudflare 网络中的优化路由，从而更快、更可靠、更安全地响应用户请求。Argo 包括：智能路由与分层缓存
负载平衡通过局部和全局的流量负载均衡、地理路由、服务器运行状况检查以及故障转移等功能，防止服务中断，从而确保关键资源持续可用。
Advanced Certificate Manager（高级证书管理器）是一种灵活且可定制的方式，用于在 Cloudflare 中颁发和管理证书。
Cloudflare Access 通过保护、验证和监控每个用户和应用程序的访问来保护内部资源。
Cloudflare Stream 使视频存储、编码和播放变得简单轻松。5 美元/月起，可存储 1000 分钟视频。如果您选择 Pro 或 Business 计划，每月将获得 100 分钟免费视频存储和 10000 分钟视频传输。
只需支付我们的成本费 — 难得的物有所值的服务。 Cloudflare Registrar 可以透明、无加价的价格安全地注册和管理您的域名，而没有高昂的续订费用和隐藏的附加费用。
Cloudflare Workers 使开发人员能够将使用 JavaScript、Rust、C 和 C ++ 编写的无服务器代码部署到 Cloudflare 边缘，更靠近最终用户。
Cloudflare Stream 让高质量视频串流变得规模化、简单且经济实惠。
利用 Cloudflare 的自动平台优化 (APO)，切换到用于 CDN、智能缓存和其他关键 WordPress 优化的单个插件来优化您的 WordPress 网站。开启即可使用（速度提高多达 300%）。
使用 Cloudflare Images，实现图像的规模化存储、大小调整和优化
通过自动将所有可缓存文件存储在 Cloudflare 的持久对象存储桶中，提高缓存命中率，并消除出口成本，同时避免源服务器处理不必要的请求，确保提高性能并改善用户体验。
Cloudflare 可保护和加速任何线上网站。一旦您的网站加入 Cloudflare，其网络流量就会通过我们的智能全球网络进行路由传输。我们会自动优化您的网页传送，以便您的访问者获得最快的页面加载时间和最佳性能。我们还会阻止威胁并限制滥用机器人和爬网程序浪费您的带宽和服务器资源。
学习如何使用 Cloudflare 的最简单方法就是注册账号，这只需要不到 5 分钟。
您首次选择付费方案的日期将是定期结算日期。例如：如果您在 1 月 10 日首次注册，所有费用将在每月的 10 号开始计费。
如果您目前有一个付费计划（例如 Pro）用于您的某个域，然后升级到价格较高的计划（例如 Business），则会发生以下情况：
Business 计划的每小时按比例费用将计入借记，直至账单周期结束
Pro 计划的每小时按比例费用将计入贷记，直至账单周期结束
在下一个结算周期开始时，您需要支付 Business 计划的全部费用
您将收到付款成功升级的发票
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