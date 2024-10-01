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Argo 服务使用 Cloudflare 网络中的优化路由，从而更快、更可靠、更安全地响应用户请求。Argo 包括：智能路由与分层缓存

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Cloudflare Stream 使视频存储、编码和播放变得简单轻松。5 美元/月起，可存储 1000 分钟视频。如果您选择 Pro 或 Business 计划，每月将获得 100 分钟免费视频存储和 10000 分钟视频传输。

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通过自动将所有可缓存文件存储在 Cloudflare 的持久对象存储桶中，提高缓存命中率，并消除出口成本，同时避免源服务器处理不必要的请求，确保提高性能并改善用户体验。

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