Cloudflare Stream

无服务器视频流媒体直播和点播

通过一个 API 上传、存储、编码和交付直播和点播视频。Stream 提供无限的视频存储和低延迟的交付能力——您的开发团队无需具备任何格式、协议或编码方面的专业知识。

Cloudflare Stream 的优势
统一且简化的基础设施

通过单一管道存储和传输视频。Stream 自动处理编解码、协议和比特率，让您的团队可以专注于其他项目。

经济实惠、低延迟的视频传输

使用 Stream，您只需为传输和存储的视频分钟数付费——没有额外的编码或带宽费用。

Icon of a graph going up
自定义视频编辑和分析

Stream 允许添加多语言字幕、应用自定义水印，且无需重新上传即可剪辑视频。它还提供详细的分析，按创作者细分指标。

工作方式

端到端的全球视频存储与交付

Cost effective video delivery

Cloudflare Stream 让您可以在单一平台上构建、交付、存储和分析直播及点播视频，无需配置或维护基础设施。

Stream 通过全球 330 多个数据中心交付您的视频内容，确保用户在任何地点都能获得最快、最高质量的播放和流式传输选项。

Cost effective video delivery

简化您的视频基础设施

了解更多

客户感言

“视频对于我们和我们的社区而言极其重要。 Cloudflare Stream 让我们可以轻松地展示我们的游戏并分发视频，而无需从头开始构建我们自己的串流解决方案。”

IT 总监 — Hypixel

Stream 的主要用例

使用 Stream 在网站和原生应用中构建您自己的视频功能，从简单的播放到完整的视频平台

提供更好的视频体验

Stream 自动编码并以最佳质量传输视频，包括直播和点播——无论是在网站、专用流媒体设备，还是原生 iOS 和 Android 应用上。

根据位置和 IP 控制访问

为付费内容启用私密、经认证或时间限制的访问，并按视频限制下载。

User blue
管理用户生成内容

让用户通过唯一的一次性上传链接直接将视频上传到 Stream，并跟踪每位创作者的视频分析数据。

深受数百万互联网资产的信赖

查看案例研究

掌控您的视频基础设施

开始使用

入门

资源

解决方案

社区

支持

公司

© 2024 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标