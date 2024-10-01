通过单一管道存储和传输视频。Stream 自动处理编解码、协议和比特率，让您的团队可以专注于其他项目。
使用 Stream，您只需为传输和存储的视频分钟数付费——没有额外的编码或带宽费用。
Stream 允许添加多语言字幕、应用自定义水印，且无需重新上传即可剪辑视频。它还提供详细的分析，按创作者细分指标。
Cloudflare Stream 让您可以在单一平台上构建、交付、存储和分析直播及点播视频，无需配置或维护基础设施。
Stream 通过全球 330 多个数据中心交付您的视频内容，确保用户在任何地点都能获得最快、最高质量的播放和流式传输选项。
“视频对于我们和我们的社区而言极其重要。 Cloudflare Stream 让我们可以轻松地展示我们的游戏并分发视频，而无需从头开始构建我们自己的串流解决方案。”
IT 总监 — Hypixel
Stream 自动编码并以最佳质量传输视频，包括直播和点播——无论是在网站、专用流媒体设备，还是原生 iOS 和 Android 应用上。
为付费内容启用私密、经认证或时间限制的访问，并按视频限制下载。
让用户通过唯一的一次性上传链接直接将视频上传到 Stream，并跟踪每位创作者的视频分析数据。