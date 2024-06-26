Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可。 公告>

Cloudflare Access

快速、可靠的 Zero Trust 网络访问（ZTNA）

Access 验证上下文（例如身份和设备态势），在整个环境中保护访问——无需 VPN。

立即试用我们的 Free 计划，开始体验！

Cloudflare Access 的优点
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提高团队生产力

使本地应用像 SaaS 应用一样易于使用。与 VPN 相比，ZTNA 将远程访问支持工单减少了 80%

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简化管理

通过强大的软件连接器和统一的 Zero Trust 策略简化 ZTNA 的设置和运作。

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杜绝横向移动

通过实施基于上下文的最小特权访问策略，减小攻击面。

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轻松扩展 Zero Trust

首先保护关键应用和高风险用户群体，然后扩展云原生 ZTNA 以保护整体业务。

工作方式

管理整个环境中的用户访问

Cloudflare Access 验证并保护员工和第三方对企业所有自托管、SaaS 和非 Web 应用的访问，帮助减轻风险，确保用户体验快捷、流畅。

它检查每个请求的细粒度上下文，如身份和设备态势，为企业提供快速、可靠的访问。

通过我们的 ZTNA 产品概述了解详情

了解 Access 如何在 Cloudflare 的 SASE 平台内工作

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分析机构的表彰
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Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可

我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。

Forrester logo
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”

Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。

KuppingerCole Analysts logo
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”

KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE 市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。

客户感言

“Cloudflare Access 改变了 Bitso 的游戏规则。它使 Zero Trust 变得轻而易举。我们现在更有效地管理对内部资源的访问，确保适当的人员拥有适当级别的权限来访问适当的资源，无论他们身处何地、使用什么设备或网络。”

Bitso 网络安全主管

Access 主要用例

Cloudflare Access 为企业内部资源提供简单、安全的用户访问，无需使用 VPN

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增强/取代 VPN

卸载关键应用以提高安全性，并改善用户体验。

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管理第三方访问

利用无客户端选项、社交身份提供者等方式对第三方用户（如承包商）进行身份认证。

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赋能开发人员

确保特权技术用户能够访问关键基础设施，而且无需牺牲性能。

帮助世界各地组织迈向 Zero Trust

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与专家讨论
﻿⏎1 Gartner，Zero Trust 网络访问客户之声，基于同行意见，2024 年 1 月 30 日。
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