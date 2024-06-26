Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可。
公告>
Cloudflare Access
快速、可靠的 Zero Trust 网络访问（ZTNA）
Access 验证上下文（例如身份和设备态势），在整��个环境中保护访问——无需 VPN。
Cloudflare Access 的优点
简化管理
通过强大的软件连接器和统一的 Zero Trust 策略简化 ZTNA 的设置和运作。
杜绝横向移动
通过实施基于上下文的最小特权访问策略，减小攻击面。
轻松扩展 Zero Trust
首先保护关键应用和高风险用户群体，然后扩展云原生 ZTNA 以保护整体业务。
工作方式
管理整个环境中的用户访问
通过我们的 ZTNA 产品概述了解详情
Cloudflare Access 验证并保护员工和第三方对企业所有自托管、SaaS 和非 Web 应用的访问，帮助减轻风险，确保用户体验快捷、流畅。
它检查每个请求的细粒度上下文，如身份和设备态势，为企业提供快速、可靠的访问。
了解 Access 如何在 Cloudflare 的 SASE 平台内工作
分析机构的表彰
Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可
我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。
Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者”
Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。
Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者”
KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE �市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。
客户感言
“Cloudflare Access 改变了 Bitso 的游戏规则。它使 Zero Trust 变得轻而易举。我们现在更有效地管理对内部资源的访问，确保适当的人员拥有适当级别的权限来访问适当的资源，无论他们身处何地、使用什么设备或网络。”
Bitso 网络安全主管
Access 主要用例
Cloudflare Access 为企业内部资源提供简单、安全的用户访问，无需使用 VPN
管理第三方访问
利用无客户端选项、社交身份提供者等方式对第三方用户（如承包商）进行身份认证。
赋能开发人员
确保特权技术用户能够访问关键基础设施，而且无需牺牲性能。
为您的企业获取 Cloudflare Access
⏎1 Gartner，Zero Trust 网络访问客户之声，基于同行意见，2024 年 1 月 30 日。
GARTNER 是 Gartner, Inc.及/或其附属公司在美国和国际上的注册商标和服务标记，MAGIC QUADRANT 及 PEER INSIGHTS 是 Gartner, Inc. 及/或其附属公司的注册商标，GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMERS’ CHOICE 徽标是Gartner, Inc.及/或其附属公司的商标和服务标记，此处获得授权使用。保留所有权利。
Gartner® Peer Insights 内容包括基于个人最终用户根据其经验得出的意见，不应被解释为事实陈述，也不代表 Gartner 或其附属公司的观点。Gartner 不认可此内容中描述的任何供应商、产品或服务，也不对此内容的准确性或完整性作任何明示或暗示的保证，包括任何关于适销性或特定目的适用性的保证。