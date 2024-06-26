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Cloudflare Access 的优点 提高团队生产力 使本地应用像 SaaS 应用一样易于使用。与 VPN 相比，ZTNA 将远程访问支持工单减少了 80%。 简化管理 通过强大的软件连接器和统一的 Zero Trust 策略简化 ZTNA 的设置和运作。 杜绝横向移动 通过实施基于上下文的最小特权访问策略，减小攻击面。 轻松扩展 Zero Trust 首先保护关键应用和高风险用户群体，然后扩展云原生 ZTNA 以保护整体业务。

工作方式 管理整个环境中的用户访问 Cloudflare Access 验证并保护员工和第三方对企业所有自托管、SaaS 和非 Web 应用的访问，帮助减轻风险，确保用户体验快捷、流畅。 它检查每个请求的细粒度上下文，如身份和设备态势，为企业提供快速、可靠的访问。 通过我们的 ZTNA 产品概述了解详情

了解 Access 如何在 Cloudflare 的 SASE 平台内工作 查看参考架构

分析机构的表彰 Cloudflare One 获得 2024 年 Gartner® 单一供应商 SASE 魔力象限™ 认可 我们相信这一认可证明了 Cloudflare 的“轻分支、重云端”架构以及其帮助全球性、具有云计算意识的企业加速网络现代化的能力。 阅读报告 Cloudflare 被 The Forrester Wave™：安全服务边缘解决方案 2024 年第一季度报告评为“卓越表现者” Cloudflare 在全球网络标准类别获得最高分。我们认为以上认可证实了我们的承诺，即“以正确的方式”构建 SASE，在一个可组合、可编程的全球连通云上融合网络和安全服务。 阅读报告 Cloudflare 被 2023 年 KuppingerCole SASE “领导力指南针” 报告评为 “领导者” KuppingerCole Analysts AG 在其 2023 年SASE �市场分析中提到 Cloudflare 的多项优势，例如大规模的全球分布覆盖和先进的流量加速技术、庞大的主干带宽、100% 正常运行时间保证以及创新的远程浏览器隔离技术。 阅读报告

客户感言 “Cloudflare Access 改变了 Bitso 的游戏规则。它使 Zero Trust 变得轻而易举。我们现在更有效地管理对内部资源的访问，确保适当的人员拥有适当级别的权限来访问适当的资源，无论他们身处何地、使用什么设备或网络。” Bitso 网络安全主管

Access 主要用例 Cloudflare Access 为企业内部资源提供简单、安全的用户访问，无需使用 VPN 增强/取代 VPN 卸载关键应用以提高安全性，并改善��用户体验。 管理第三方访问 利用无客户端选项、社交身份提供者等方式对第三方用户（如承包商）进行身份认证。 赋能开发人员 确保特权技术用户能够访问关键基础设施，而且无需牺牲性能。

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