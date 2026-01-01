注册
保护员工的 AI 使用，降低风险并保护数据。 了解更多 >

使用 Cloudflare 保障混合办公安全

探索我们的云原生服务可以帮助您实现的具体混合办公用例。
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

保障混合办公安全涉及多种安全学科，并需要全企业的关注和协作。

了解 Cloudflare 如何实现您的用例并简化关键安全流程。

Illustration of a person working from home with Cloudflare swag
使用案例
eyeball - round icon
发现影子 IT 和 AI

管理对 SaaS 应用和 AI 工具的访问和使用，提供更好的可见性和控制：

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

了解更多
保障员工的生成式 AI 使用安全

借助以下工具，让您的团队能够安全地使用任何 AI 工具，并提供可见性与使用管控：

  • Cloudflare Zero Trust

了解更多
Zero Trust shield - round icon
取代您的 VPN

使用更现代、可扩展的方法简化复杂、不堪重负的 VPN：

  • Cloudflare Access

了解更多
Phishing round icon
防护多渠道网络钓鱼

超越收件箱的多层防护——保障电子邮件、短信和协作应用的安全：

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

了解更多
User multi - round icon
保护第三方访问

为第三方协作者提供一流体验，快速、安全地访问应用：

  • Cloudflare Access

了解更多
Server 1 - round icon
提供对基础设施的特权访问

将 Zero Trust 延伸到敏感的基础设施资源，而不会破坏开发人员工作流程：

  • Cloudflare Access

了解更多
filtering - round icon
适用于远程办公人员的 Web 安全

以卓越的速度和一致性在全球范围内实施简单的恶意软件防护：

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare 浏览器隔离

了解更多
data protection - round icon
保护您的敏感数据

对 Web、SaaS 应用和 AI 工具中的敏感数据和源代码重获可见性和控制：

  • Cloudflare Zero Trust

了解更多
Security fingerprint - round icon
激活防反钓鱼的 MFA

通过符合 FIDO2 标准的多因素认证(MFA)和 Zero Trust 策略，阻止网络钓鱼和最危险的威胁手段。

  • Cloudflare Access

了解更多
Icon round Wifi
保护访客和公共 WiFi

在访客 WiFi 网络上防御网络威胁、执行可接受使用策略，并优化访客使用体验。

  • Cloudflare DNS 过滤

了解更多
选择 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球连通云简化混合办公安全性

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
我们的组合式平台和网络更容易保护任何连接，以便位于任何地方的用户和设备安全、高效地使用应用程序和互联网

我们的可组合平台和网络让保护任何连接更加容易，因此无论使用何种设备、身在何处，用户都能安全高效地使用互联网、应用和基础设施。

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
简化实施

通过统一管理、灵活的接入方式以及基于 API 和 Terraform 的直观自动化，快速添加新应用和用户。

Performance acceleration rocket orange
最终用户体验

借助设计为在所有 Cloudflare 数据中心运行的安全服务，在任何位置实现一致、低延迟的性能。

Cloud multi orange
敏捷架构

通过一个控制平面和可按任意顺序部署的组合式云原生服务，更高效地增强您的 SASE 实施。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
融合保护

整合面向公共和专用流量的现有单点解决方案，加速您的安全和网络现代化进程。

如何为高优先级用例评估 SASE 平台

获取电子书
Canva 使用 Cloudflare 来保护
3500 + 混合办公人员
Canva 使用 Cloudflare 来保护 3500 + 混合办公人员

Canva 需要一种有效的方法来管理和保护其全球 3500 名员工及多个第三方代理的应用程序使用。

通过 Cloudflare Access （Cloudflare 的 ZTNA 服务），Canva 的安全团队更容易加入和注销用户，并跟踪用户的网络活动。

Cloudflare Access 使我们无需开发自己的身份和访问管理 (IAM) 系统…我们希望在 CanvaWorld 为员工提供不同级别的权限，Access 让我们轻松做到。”

与 Cloudflare 企业代表联系

联系我们

开始使用

解决方案

支持

合规性

公共利益

公司

© 2026 Cloudflare 公司隐私政策使用条款报告安全问题信任与安全商标