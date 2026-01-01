Canva avait besoin d'un moyen efficace de gérer et de protéger l'utilisation de ses applications sur l'ensemble de sa base d'utilisateurs (3 500 collaborateurs) et plusieurs agences tierces.

Grâce à Cloudflare Access, le service ZTNA de Cloudflare, les équipes de sécurité de Canva trouvent bien plus faciles l'intégration et le débarquement des nouveaux utilisateurs, ainsi que le suivi de leur activité réseau.