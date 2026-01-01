La sécurisation du travail hybride implique de nombreuses disciplines de la sécurité et nécessite attention et collaboration de la part de l'ensemble de votre entreprise.
Découvrez comment Cloudflare vous aide à mettre en œuvre vos scénarios d'utilisation et simplifie les processus de sécurité essentiels.
Gérez l'accès et l'utilisation des applications SaaS et des outils IA, tout en bénéficiant d'une plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle, grâce à :
CASB Cloudflare
Solution Cloudflare de prévention des pertes de données (DLP)
Habilitez vos équipes à utiliser n'importe quel outil IA en toute sécurité, tout en bénéficiant de mesures de contrôle de la visibilité et de l'utilisation, grâce à :
Cloudflare Zero Trust
Simplifiez les VPN complexes et surchargés en proposant une approche plus moderne et évolutive grâce à :
Cloudflare Access
Une protection par couches au-delà de la boîte de réception (e-mail sécurisé, SMS et applications collaboratives) grâce à Cloudflare :
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
Proposez une expérience exceptionnelle à vos collaborateurs tiers en déployant un accès rapide et sécurisé aux applications grâce à :
Cloudflare Access
Étendez vos mesures de contrôle Zero Trust aux ressources sensibles de l'infrastructure sans perturber les flux de travail des développeurs grâce à :
Cloudflare Access
Appliquez une protection simple contre les logiciels malveillants, mise en œuvre avec une rapidité et une cohérence exceptionnelles dans le monde entier grâce à :
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation
Regagnez de la visibilité et reprenez le contrôle de vos données sensibles et du code source sur l'ensemble de vos environnements applicatifs (web, SaaS et privés) grâce à :
Cloudflare Zero Trust
Déjouez le phishing et les plus dangereux vecteurs de menaces en mettant en œuvre la MFA conforme FIDO2 et le Zero Trust grâce à :
Cloudflare Access
Protégez-vous contre les cybermenaces, appliquez une politique d'utilisation acceptable et optimisez l'expérience de vos visiteurs sur les réseaux Wi-Fi destinés à vos invités ou à vos clients.
Filtrage DNS Cloudflare
Notre plateforme composable et notre réseau facilitent la sécurisation de toutes les connexions afin que tous vos utilisateurs et appareils restent sécurisés et productifs lorsqu'ils utilisent Internet, vos applications et votre infrastructure.
Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.
Canva avait besoin d'un moyen efficace de gérer et de protéger l'utilisation de ses applications sur l'ensemble de sa base d'utilisateurs (3 500 collaborateurs) et plusieurs agences tierces.
Grâce à Cloudflare Access, le service ZTNA de Cloudflare, les équipes de sécurité de Canva trouvent bien plus faciles l'intégration et le débarquement des nouveaux utilisateurs, ainsi que le suivi de leur activité réseau.