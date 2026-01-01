S'inscrire
Sécurisez le travail hybride avec Cloudflare

Explorez les scénarios d'utilisation spécifiques au travail hybride que nos services cloud-native peuvent vous aider à mettre en pratique.
La sécurisation du travail hybride implique de nombreuses disciplines de la sécurité et nécessite attention et collaboration de la part de l'ensemble de votre entreprise.

Découvrez comment Cloudflare vous aide à mettre en œuvre vos scénarios d'utilisation et simplifie les processus de sécurité essentiels.

SCÉNARIOS D’UTILISATION
Identifiez l'informatique fantôme (Shadow IT) et l'IA fantôme (Shadow AI)

Gérez l'accès et l'utilisation des applications SaaS et des outils IA, tout en bénéficiant d'une plus grande visibilité et d'un meilleur contrôle, grâce à :

  • CASB Cloudflare

  • Solution Cloudflare de prévention des pertes de données (DLP)

En savoir plus
Sécurisez la manière dont vos collaborateurs utilisent l'IA générative

Habilitez vos équipes à utiliser n'importe quel outil IA en toute sécurité, tout en bénéficiant de mesures de contrôle de la visibilité et de l'utilisation, grâce à :

  • Cloudflare Zero Trust

En savoir plus
Remplacez votre VPN

Simplifiez les VPN complexes et surchargés en proposant une approche plus moderne et évolutive grâce à :

  • Cloudflare Access

En savoir plus
Protégez-vous contre le phishing multicanal

Une protection par couches au-delà de la boîte de réception (e-mail sécurisé, SMS et applications collaboratives) grâce à Cloudflare :

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

En savoir plus
Sécurisez l'accès des tiers

Proposez une expérience exceptionnelle à vos collaborateurs tiers en déployant un accès rapide et sécurisé aux applications grâce à :

  • Cloudflare Access

En savoir plus
Assurez un accès privilégié à l'infrastructure

Étendez vos mesures de contrôle Zero Trust aux ressources sensibles de l'infrastructure sans perturber les flux de travail des développeurs grâce à :

  • Cloudflare Access

En savoir plus
Sécurité web pour vos collaborateurs en télétravail

Appliquez une protection simple contre les logiciels malveillants, mise en œuvre avec une rapidité et une cohérence exceptionnelles dans le monde entier grâce à :

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation

En savoir plus
Protégez vos données sensibles

Regagnez de la visibilité et reprenez le contrôle de vos données sensibles et du code source sur l'ensemble de vos environnements applicatifs (web, SaaS et privés) grâce à :

  • Cloudflare Zero Trust

En savoir plus
Activez une MFA résistante au phishing

Déjouez le phishing et les plus dangereux vecteurs de menaces en mettant en œuvre la MFA conforme FIDO2 et le Zero Trust grâce à :

  • Cloudflare Access

En savoir plus
Sécurisez le Wi-Fi public et le Wi-Fi destiné à vos invités

Protégez-vous contre les cybermenaces, appliquez une politique d'utilisation acceptable et optimisez l'expérience de vos visiteurs sur les réseaux Wi-Fi destinés à vos invités ou à vos clients.

  • Filtrage DNS Cloudflare

En savoir plus
Pourquoi Cloudflare ?

Le cloud de connectivité Cloudflare simplifie la sécurité du travail hybride

Notre plateforme composable et notre réseau facilitent la sécurisation de toutes les connexions afin que tous vos utilisateurs et appareils restent sécurisés et productifs lorsqu'ils accèdent à vos applications et à Internet, de n'importe quel endroit.

Ease of use orange
Une implémentation simplifiée

Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Expérience de l'utilisateur final

Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.

Cloud multi orange
Une architecture agile

Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Une protection convergente

Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.

Évaluer les plateformes SASE à l'aune des scénarios d'utilisation prioritaires

Télécharger l'e-book
Canva utilise Cloudflare pour protéger ses plus de 3 500 collaborateurs en travail hybride

Canva avait besoin d'un moyen efficace de gérer et de protéger l'utilisation de ses applications sur l'ensemble de sa base d'utilisateurs (3 500 collaborateurs) et plusieurs agences tierces.

Grâce à Cloudflare Access, le service ZTNA de Cloudflare, les équipes de sécurité de Canva trouvent bien plus faciles l'intégration et le débarquement des nouveaux utilisateurs, ainsi que le suivi de leur activité réseau.

« Cloudflare Access nous a épargné la peine de devoir développer notre propre système de gestion de l'identité et des accès (IAM)… Nous souhaitions accorder différents niveaux d'autorisation à nos collaborateurs et Access nous a permis de le faire très facilement. »

