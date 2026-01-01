La plateforme de conception graphique Canva est utilisée par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Tandis que l'entreprise recrutait de nouveaux collaborateurs et externalisait une plus grande quantité de travail à des développeurs tiers, les responsables informatiques ont eu besoin d'une solution plus efficace pour authentifier les utilisateurs et suivre l'utilisation des applications.



Canva a adopté Cloudflare Access pour fournir un accès sécurisé aux applications internes. L'entreprise a amélioré la sécurité, éliminé l'utilisation inefficace de mots de passe partagés et évité la nécessité de développer un système interne de gestion des identités et des accès. Cloudflare Access a également facilité et sécurisé le processus d'intégration des collaborateurs et sous-traitants, ainsi que le processus de départ.



