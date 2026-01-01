La fourniture d'un accès interne aux sous-traitants, aux partenaires et à d'autres utilisateurs externes peut entraîner des risques pour la sécurité et constituer un véritable casse-tête logistique. Découvrez comment le cloud de connectivité Cloudflare permet de faciliter et de sécuriser la connexion des utilisateurs tiers à votre infrastructure et à vos applications essentielles.
Protégez les ressources vitales et les données sensibles en déployant un accès basé sur le principe du moindre privilège et les principes de la sécurité Zero Trust pour vos utilisateurs externes.
Évitez la nécessité de déployer un accès par VPN ou d'expédier les équipements de l'entreprise. Vos utilisateurs externes peuvent désormais s'authentifier à l'aide d'appareils non gérés par le biais d'un processus d'accès simple, basé sur le navigateur.
Réduisez le temps et les coûts liés à la gestion des accès. La prise en charge de plusieurs fournisseurs d'identité vous permet de déployer un accès pour les utilisateurs tiers sans devoir provisionner des identités d'entreprise aux fins de l'authentification unique.
Le service d'accès réseau Zero Trust (ZTNA, Zero Trust Network Access) proposé par Cloudflare assure un accès fluide à vos utilisateurs tiers grâce à des mesures de contrôle des données intégrées au navigateur. Mettez en place un accès à vos applications web et à votre infrastructure (comme les serveurs RDP) selon le principe du moindre privilège, sans gestion supplémentaire.
Évitez la nécessité d'intégrer des utilisateurs externes à votre fournisseur d'identité centralisé. La solution d'accès réseau Zero Trust (ZTNA, Zero Trust Network Access) vous permet d'utiliser plusieurs fournisseurs d'identité pour accorder, pour chaque application, des autorisations d'accès à différents groupes d'utilisateurs.
Permettez à vos sous-traitants d'utiliser leurs identifiants LinkedIn, GitHub ou Google, ainsi que ceux d'autres fournisseurs d'identité, pour se connecter avec fluidité.
Intégration simplifiée en évitant la nécessité d'installer des logiciels pour points de terminaison. Le proxy inverse de Cloudflare offre un accès sécurisé et sans client aux applications web et aux terminaux intégrés aux navigateurs, même sur les appareils non gérés.
Améliorez votre déploiement du contrôle d'accès d'utilisateurs tiers en ajoutant notre service sans client d' isolement de navigateur à distance (RBI, Remote Browser Isolation) et notre service de prévention des pertes de données (DLP, Data Loss Prevention), afin de prévenir davantage les risques d'exfiltration de données.
La plateforme de conception graphique Canva est utilisée par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Tandis que l'entreprise recrutait de nouveaux collaborateurs et externalisait une plus grande quantité de travail à des développeurs tiers, les responsables informatiques ont eu besoin d'une solution plus efficace pour authentifier les utilisateurs et suivre l'utilisation des applications.
Canva a adopté Cloudflare Access pour fournir un accès sécurisé aux applications internes. L'entreprise a amélioré la sécurité, éliminé l'utilisation inefficace de mots de passe partagés et évité la nécessité de développer un système interne de gestion des identités et des accès. Cloudflare Access a également facilité et sécurisé le processus d'intégration des collaborateurs et sous-traitants, ainsi que le processus de départ.
La plateforme unifiée de services cloud-native proposée par Cloudflare facilite l'accès sécurisé à vos ressources internes pour les utilisateurs externes, sans compliquer la gestion.
Ajoutez rapidement de nouvelles applications et de nouveaux utilisateurs à votre plateforme grâce à une gestion unifiée et à des accès directs (on-ramps) flexibles, tout en bénéficiant d'une automatisation intuitive par API et Terraform.
Assurez des performances homogènes et faible latence, partout et à tous les niveaux, grâce à des services de sécurité conçus pour s'exécuter dans l'ensemble des datacenters Cloudflare.
Renforcez votre implémentation SASE de manière plus efficace grâce à une interface unique, ainsi qu'à des services cloud-native et composables que vous pouvez déployer dans n'importe quel ordre.
Consolidez vos solutions existantes dédiées au trafic public et privé, tout en accélérant vos efforts de modernisation de la sécurité et de la connectivité réseau.