Registrati

Proteggi l'accesso di terzi con Cloudflare

Offri agli utenti esterni un'esperienza di prim'ordine con un accesso rapido e sicuro ad applicazioni e infrastrutture
Accesso a Team di utenti terzi - Hero - Illustrazione

Fornire l'accesso interno a collaboratori, partner e altri utenti esterni può creare rischi per la sicurezza e problemi di gestione. Scopri in che modo la connettività cloud di Cloudflare rende semplice e sicura la connessione di utenti terzi ad app e infrastrutture essenziali.

Accesso a Team di utenti terzi - Hero - Illustrazione
Cloudflare fa la differenza
Zero Trust con scudo di sicurezza blu
Evita la diffusione di privilegi

Proteggi le risorse critiche e i dati sensibili implementando l'accesso con privilegi minimi per gli utenti esterni basato sui principi Zero Trust.

Lightning bolt icon
Procedure di onboarding e offboarding più veloci

Evita di configurare un accesso VPN o di distribuire all'esterno i dispositivi aziendali. Ora gli utenti esterni possono autenticarsi con dispositivi non gestiti attraverso un flusso di accesso semplice e basato su browser.

Stopwatch icon
Semplifica la gestione

Riduci i tempi e i costi della gestione degli accessi. Il supporto di diversi provider di identità consente di offrire agli utenti terzi l'accesso senza dover eseguire il provisioning delle identità aziendali per il Single Sign-On (SSO).

Come funziona

Gestisci l'accesso di terze parti in modo sicuro con policy di sicurezza granulari

Accesso di terzi - Come funziona - Diagramma

Il servizio Zero Trust Network Access (ZTNA) di Cloudflare fornisce un accesso semplificato agli utenti terzi, con controlli dei dati direttamente dal browser. È possibile imporre l'accesso con privilegi minimi per le app Web e le infrastrutture (come i server RDP) senza costi di gestione aggiuntivi.

Scopri un'architettura di riferimento SASE
Accesso di terzi - Come funziona - Diagramma
User Multi - Orange
Molteplici origini di identità

Evita l'onboarding di utenti esterni al tuo provider di identità centralizzato. ZTNA consente di utilizzare diverse origini di identità per concedere agli utenti l'accesso a ogni app.

Identità esistenti

Consenti agli appaltatori di importare le loro identità esistenti da LinkedIn, GitHub, Google o altri provider per un'esperienza di accesso fluida.

Global traffic management icon
Accesso senza client

Semplifica l'onboarding evitando il software endpoint. Il reverse proxy di Cloudflare offre un accesso sicuro clientless alle app Web e ai terminali nel browser, anche su dispositivi non gestiti.

DLP icon
Protezione dei dati

Migliora l'implementazione dell'accesso di terzi aggiungendo Browser Isolation remoto clientless e prevenzione della perdita di dati (DLP, Data Loss Prevention) per prevenire ulteriormente il rischio di esfiltrazione di dati.

Canva utilizza Cloudflare per ottimizzare la gestione degli accessi

La piattaforma di progettazione grafica Canva è utilizzata da decine di milioni di persone in tutto il mondo. Con l'assunzione di un maggior numero di dipendenti e l'esternalizzazione del lavoro a sviluppatori terzi, i responsabili IT necessitavano di un metodo più efficiente per autenticare gli utenti e monitorare l'utilizzo delle app.

Canva ha adottato Cloudflare Access per fornire un accesso sicuro alle app interne. L'azienda ha migliorato la sicurezza, eliminato l'uso inefficiente di password condivise ed evitato lo sviluppo di un sistema interno di gestione delle identità e degli accessi. Cloudflare Access ha reso più semplice e sicuro l'onboarding e l'offboarding di dipendenti e collaboratori.


"Con Cloudflare Access non siamo stati costretti a sviluppare un nostro sistema IAM (Identity and Access Management)".

- Responsabile dell'infrastruttura, Canva

Vuoi parlarci delle tue esigenze in fatto di accesso di terzi?

Contattaci
Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica l'accesso di terzi

La piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare agevola l'accesso sicuro alle risorse interne per gli utenti esterni senza rendere più gravosa la gestione.

Ease of use orange
Implementazione più semplice

Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Esperienza utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Cloud multi orange
Architettura agile

Migliora la tua implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

Risorse

Slide 1 of 3
Blog

Scopri di più sul proxy RDP ad alte prestazioni di Cloudflare che fornisce accesso all'infrastruttura clientless per i dispositivi non gestiti.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Documentazione

Scopri passo dopo passo una serie di moduli che ti aiutano a proteggere l'accesso alle risorse interne senza un client dispositivo.

Scarica la guida all'implementazione
Webinar

Guarda una demo estesa delle funzionalità di Cloudflare per proteggere l'accesso remoto clientless per appaltatori terzi e dipendenti BYOD.

Guarda il webinar on demand
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
Blog

Scopri di più sul proxy RDP ad alte prestazioni di Cloudflare che fornisce accesso all'infrastruttura clientless per i dispositivi non gestiti.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Documentazione

Scopri passo dopo passo una serie di moduli che ti aiutano a proteggere l'accesso alle risorse interne senza un client dispositivo.

Scarica la guida all'implementazione
Webinar

Guarda una demo estesa delle funzionalità di Cloudflare per proteggere l'accesso remoto clientless per appaltatori terzi e dipendenti BYOD.

Guarda il webinar on demand
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
Blog

Scopri di più sul proxy RDP ad alte prestazioni di Cloudflare che fornisce accesso all'infrastruttura clientless per i dispositivi non gestiti.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Documentazione

Scopri passo dopo passo una serie di moduli che ti aiutano a proteggere l'accesso alle risorse interne senza un client dispositivo.

Scarica la guida all'implementazione
Webinar

Guarda una demo estesa delle funzionalità di Cloudflare per proteggere l'accesso remoto clientless per appaltatori terzi e dipendenti BYOD.

Guarda il webinar on demand
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card

Domande frequenti sull'accesso sicuro di terzi

INTRODUZIONE

SOLUZIONI

SUPPORTO

CONFORMITÀ

INTERESSE PUBBLICO

AZIENDA

© 2026 Cloudflare, Inc.Informativa sulla privacyCondizioni per l’utilizzoReport Problemi di sicurezzaAttendibilità e sicurezzaMarchio registrato