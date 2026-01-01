Fornire l'accesso interno a collaboratori, partner e altri utenti esterni può creare rischi per la sicurezza e problemi di gestione. Scopri in che modo la connettività cloud di Cloudflare rende semplice e sicura la connessione di utenti terzi ad app e infrastrutture essenziali.
Proteggi le risorse critiche e i dati sensibili implementando l'accesso con privilegi minimi per gli utenti esterni basato sui principi Zero Trust.
Evita di configurare un accesso VPN o di distribuire all'esterno i dispositivi aziendali. Ora gli utenti esterni possono autenticarsi con dispositivi non gestiti attraverso un flusso di accesso semplice e basato su browser.
Riduci i tempi e i costi della gestione degli accessi. Il supporto di diversi provider di identità consente di offrire agli utenti terzi l'accesso senza dover eseguire il provisioning delle identità aziendali per il Single Sign-On (SSO).
Il servizio Zero Trust Network Access (ZTNA) di Cloudflare fornisce un accesso semplificato agli utenti terzi, con controlli dei dati direttamente dal browser. È possibile imporre l'accesso con privilegi minimi per le app Web e le infrastrutture (come i server RDP) senza costi di gestione aggiuntivi.
Evita l'onboarding di utenti esterni al tuo provider di identità centralizzato. ZTNA consente di utilizzare diverse origini di identità per concedere agli utenti l'accesso a ogni app.
Consenti agli appaltatori di importare le loro identità esistenti da LinkedIn, GitHub, Google o altri provider per un'esperienza di accesso fluida.
Semplifica l'onboarding evitando il software endpoint. Il reverse proxy di Cloudflare offre un accesso sicuro clientless alle app Web e ai terminali nel browser, anche su dispositivi non gestiti.
Migliora l'implementazione dell'accesso di terzi aggiungendo Browser Isolation remoto clientless e prevenzione della perdita di dati (DLP, Data Loss Prevention) per prevenire ulteriormente il rischio di esfiltrazione di dati.
La piattaforma di progettazione grafica Canva è utilizzata da decine di milioni di persone in tutto il mondo. Con l'assunzione di un maggior numero di dipendenti e l'esternalizzazione del lavoro a sviluppatori terzi, i responsabili IT necessitavano di un metodo più efficiente per autenticare gli utenti e monitorare l'utilizzo delle app.
Canva ha adottato Cloudflare Access per fornire un accesso sicuro alle app interne. L'azienda ha migliorato la sicurezza, eliminato l'uso inefficiente di password condivise ed evitato lo sviluppo di un sistema interno di gestione delle identità e degli accessi. Cloudflare Access ha reso più semplice e sicuro l'onboarding e l'offboarding di dipendenti e collaboratori.
La piattaforma unificata di servizi cloud native di Cloudflare agevola l'accesso sicuro alle risorse interne per gli utenti esterni senza rendere più gravosa la gestione.
Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora la tua implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.