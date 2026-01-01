La piattaforma di progettazione grafica Canva è utilizzata da decine di milioni di persone in tutto il mondo. Con l'assunzione di un maggior numero di dipendenti e l'esternalizzazione del lavoro a sviluppatori terzi, i responsabili IT necessitavano di un metodo più efficiente per autenticare gli utenti e monitorare l'utilizzo delle app.



Canva ha adottato Cloudflare Access per fornire un accesso sicuro alle app interne. L'azienda ha migliorato la sicurezza, eliminato l'uso inefficiente di password condivise ed evitato lo sviluppo di un sistema interno di gestione delle identità e degli accessi. Cloudflare Access ha reso più semplice e sicuro l'onboarding e l'offboarding di dipendenti e collaboratori.



