Canvaのグラフィックデザインプラットフォームは、世界中の数千万もの人々に利用されています。同社では従業員の雇用が増加したのに加え、サードパーティの開発者への外注も増えているため、IT管理者はユーザー認証とアプリの利用状況の追跡を効率よく行う方法を必要としていました。



CanvaはCloudflare Accessを採用して、内部アプリへの安全なアクセスを実現しました。セキュリティを改善し、共有パスワードの非効率な使用をやめ、社内でのIDおよびアクセス管理システムの開発を回避しました。Cloudflare Accessによって、従業員や請負業者のオンボーディングとオフボーディングがより簡単で安全になりました。



