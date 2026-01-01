請負業者、パートナー、その他の外部ユーザーに内部アクセスを提供することは、セキュリティリスクと管理上の問題を引き起こす可能性があります。Cloudflareのコネクティビティクラウドにより、サードパーティユーザーが重要なアプリとインフラストラクチャに安全かつシンプルに接続する方法をご覧ください。
CloudflareのZero Trust Network Access（ZTNA）サービスは、外部ユーザーでもブラウザ経由でスムーズにアクセスできる環境を提供します。追加の管理負担を増やすことなく、Webアプリやインフラストラクチャ（RDPサーバーなど）に最小特権アクセスを適用できます。
一元化されたIDプロバイダーに外部ユーザーをオンボーディングすることを回避します。ZTNAを使用すると、複数のIDソースを使用して、すべてのアプリケーションへのユーザーアクセスを許可できます。
請負業者が、LinkedIn、GitHub、Google、またはその他のプロバイダーから既存のIDを持ち込んで、シームレスなログインエクスペリエンスを実現できるようにします。
エンドポイントソフトウェアを回避してオンボーディングを簡素化します。Cloudflareのリバースプロキシは、管理対象外のデバイスでも、Webアプリやブラウザ内端末へのセキュアなクライアントレスアクセスを提供します。
Canvaのグラフィックデザインプラットフォームは、世界中の数千万もの人々に利用されています。同社では従業員の雇用が増加したのに加え、サードパーティの開発者への外注も増えているため、IT管理者はユーザー認証とアプリの利用状況の追跡を効率よく行う方法を必要としていました。
CanvaはCloudflare Accessを採用して、内部アプリへの安全なアクセスを実現しました。セキュリティを改善し、共有パスワードの非効率な使用をやめ、社内でのIDおよびアクセス管理システムの開発を回避しました。Cloudflare Accessによって、従業員や請負業者のオンボーディングとオフボーディングがより簡単で安全になりました。
Cloudflareのクラウドネイティブサービスの統合プラットフォームは、管理の負担を増やすことなく、外部ユーザーに内部リソースへの安全なアクセスを提供します。
統合管理と柔軟な接続方法、そ�してAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。
すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。