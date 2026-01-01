サインアップ

Cloudflareでサードパーティのアクセスを保護

アプリケーションおよびインフラストラクチャへの迅速かつ安全なアクセスで、外部ユーザーにファーストクラスのエクスペリエンスを提供
請負業者、パートナー、その他の外部ユーザーに内部アクセスを提供することは、セキュリティリスクと管理上の問題を引き起こす可能性があります。Cloudflareのコネクティビティクラウドにより、サードパーティユーザーが重要なアプリとインフラストラクチャに安全かつシンプルに接続する方法をご覧ください。

Cloudflareの違い
セキュリティシールドZero Trustブルー
知らぬ間のアクセス権限拡大を回避

ゼロトラスト原則に基づいて外部ユーザーに最小特権アクセスを実装することで、重要なリソースと秘密データを保護。

Lightning bolt icon
オンボードとオフボードの高速化

VPNアクセスの設定や企業デバイスの出荷を回避します。シンプルなブラウザベースのアクセスフローを通じて、外部ユーザーが管理対象外のデバイスで認証できるようになりました。

Stopwatch icon
管理の合理化

アクセス管理の時間とコストを削減します。複数のIDプロバイダーをサポートしているため、シングルサインオン（SSO）の企業IDをプロビジョニングすることなく、サードパーティユーザーにアクセスを許可できます。

仕組み

きめ細かいセキュリティポリシーでサードパーティのアクセスを確実に管理

CloudflareのZero Trust Network Access（ZTNA）サービスは、外部ユーザーでもブラウザ経由でスムーズにアクセスできる環境を提供します。追加の管理負担を増やすことなく、Webアプリやインフラストラクチャ（RDPサーバーなど）に最小特権アクセスを適用できます。

SASEリファレンスアーキテクチャを見る
User Multi - Orange
複数のIDソース

一元化されたIDプロバイダーに外部ユーザーをオンボーディングすることを回避します。ZTNAを使用すると、複数のIDソースを使用して、すべてのアプリケーションへのユーザーアクセスを許可できます。

既存のID

請負業者が、LinkedIn、GitHub、Google、またはその他のプロバイダーから既存のIDを持ち込んで、シームレスなログインエクスペリエンスを実現できるようにします。

Global traffic management icon
クライアントレスアクセス

エンドポイントソフトウェアを回避してオンボーディングを簡素化します。Cloudflareのリバースプロキシは、管理対象外のデバイスでも、Webアプリやブラウザ内端末へのセキュアなクライアントレスアクセスを提供します。

DLP icon
データ保護

クライアントレスリモートブラウザ分離（RBI）およびデータ損失防止（DLP）を追加することで、サードパーティアクセスの実装を強化し、データ流出のさらなるリスクを防止します。

CanvaはCloudflareを使用してアクセス管理を合理化

Canvaのグラフィックデザインプラットフォームは、世界中の数千万もの人々に利用されています。同社では従業員の雇用が増加したのに加え、サードパーティの開発者への外注も増えているため、IT管理者はユーザー認証とアプリの利用状況の追跡を効率よく行う方法を必要としていました。

CanvaはCloudflare Accessを採用して、内部アプリへの安全なアクセスを実現しました。セキュリティを改善し、共有パスワードの非効率な使用をやめ、社内でのIDおよびアクセス管理システムの開発を回避しました。Cloudflare Accessによって、従業員や請負業者のオンボーディングとオフボーディングがより簡単で安全になりました。


「Cloudflare Accessによって、当社独自のIAM（ID・アクセス管理）システムを開発する必要がなくなりました」

— Canva、インフラストラクチャ責任者

貴社のサードパーティアクセスのニーズについてお話しませんか？

お問い合わせ
Cloudflareとの出会い

Cloudflareのコネクティビティクラウドがサードパーティアクセスを簡素化

Cloudflareのクラウドネイティブサービスの統合プラットフォームは、管理の負担を増やすことなく、外部ユーザーに内部リソースへの安全なアクセスを提供します。

Ease of use orange
よりシンプルな実装

統合管理と柔軟な接続方法、そしてAPIやTerraformによる直感的な自動化を活用して、新しいアプリやユーザーをすばやく追加できます。

Performance acceleration rocket orange
エンドユーザーエクスペリエンス

すべてのCloudflareデータセンターで動作するセキュリティサービスにより、どこでも一貫した低遅延の高パフォーマンスを実現します。

Cloud multi orange
俊敏なアーキテクチャ

単一コントロールプレーンと、任意の順序でデプロイ可能なコンポーザブル・クラウドネイティブサービスにより、SASE実装をより効率的に強化。

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
統合型保護

パブリックおよびプライベートトラフィック向けの既存のポイントソリューションを統合し、セキュリティとネットワークのモダナイゼーションに向けた取り組みを加速させましょう。

リソース

Slide 1 of 3
ブログ

管理外の端末からでも安全にアクセスできる、クライアントレスアクセス対応のCloudflareの高性能RDPプロキシについて詳しくご紹介します。

ブログを読む
ブログサムネイル
ドキュメンテーション

デバイスクライアントなしで、内部リソースへのアクセスを保護する一連のモジュールを、順を追って解説します。

実装ガイドを入手する
ウェビナー

外部委託業者や従業員のBYODに対して、クライアント不要のリモートアクセスを保護するCloudflareの機能を、拡張デモでご覧ください。

ウェビナーをオンデマンドで視聴する
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
第三者アクセスのセキュリティに関するよくある質問

