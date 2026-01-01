A plataforma de design gráfico da Canva é usada por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. À medida que a empresa contratou mais funcionários e terceirizou mais trabalho para desenvolvedores, os gerentes de TI precisavam de uma maneira melhor de autenticar usuários e rastrear o uso do aplicativo.



A Canva adotou o Cloudflare Access para fornecer acesso seguro a aplicativos internos. A empresa melhorou a segurança, eliminou o uso ineficiente de senhas compartilhadas e evitou o desenvolvimento de um sistema interno de gerenciamento de identidade e acesso. O Cloudflare Access tornou a integração e o desligamento de funcionários e prestadores de serviços mais fáceis e seguros.



