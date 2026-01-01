Inscreva-se

Acesso seguro de terceiros com a Cloudflare

Ofereça aos usuários externos uma experiência de primeira classe, com acesso rápido e seguro a aplicativos e infraestrutura
Fornecer acesso a aplicativos para prestadores de serviços, parceiros e outros usuários externos pode criar riscos de segurança e problemas de gerenciamento. Saiba como a nuvem de conectividade da Cloudflare torna a conexão de usuários terceirizados a aplicativos e infraestrutura essenciais segura e simples.

A DIFERENÇA DA CLOUDFLARE
Evite o aumento de privilégios

Proteja recursos críticos e dados sensíveis implementando acesso com privilégios mínimos para usuários externos com base nos princípios Zero Trust.

Conecte e desconecte mais rapidamente

Evite configurar o acesso à VPN ou enviar dispositivos corporativos. Agora, os usuários externos podem se autenticar com dispositivos não gerenciados por meio de um fluxo de acesso simples baseado em navegador.

Simplifique o gerenciamento

Reduza o tempo e os custos do gerenciamento de acesso. O suporte para vários provedores de identidade permite que você forneça acesso a usuários de terceiros sem provisionar identidades corporativas para logon único (SSO).

Como funciona

Gerencie o acesso de terceiros com confiança com políticas de segurança granulares

O serviço de acesso à rede Zero Trust (ZTNA) da Cloudflare fornece acesso descomplicado para usuários terceirizados, com controles de dados por meio do navegador. Você pode impor acesso com privilégio mínimo para aplicativos web e infraestrutura (como servidores RDP) sem sobrecarga de gerenciamento adicional.

Explore uma arquitetura de referência SASE
Várias fontes de identidade

Evite integrar usuários externos ao seu provedor de identidade centralizado. Com o ZTNA, você pode usar várias fontes de identidade para conceder acesso a usuários para todos os aplicativos.

Identidades existentes

Permita que os prestadores de serviços tragam identidades existentes do LinkedIn, GitHub, Google ou outros provedores para uma experiência de login sem complicações.

Global traffic management icon
Acesso sem cliente

Simplifique a integração evitando software de endpoint. O proxy reverso da Cloudflare oferece acesso seguro sem cliente a aplicativos web e terminais no navegador, mesmo em dispositivos não gerenciados.

DLP icon
Proteção de dados

Melhore sua implementação de acesso de terceiros adicionando isolamento do navegador remoto (RBI) sem cliente e prevenção contra perda de dados (DLP) para evitar ainda mais riscos de exfiltração de dados.

A Canva usa a Cloudflare para simplificar o gerenciamento de acesso

A plataforma de design gráfico da Canva é usada por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. À medida que a empresa contratou mais funcionários e terceirizou mais trabalho para desenvolvedores, os gerentes de TI precisavam de uma maneira melhor de autenticar usuários e rastrear o uso do aplicativo.

A Canva adotou o Cloudflare Access para fornecer acesso seguro a aplicativos internos. A empresa melhorou a segurança, eliminou o uso ineficiente de senhas compartilhadas e evitou o desenvolvimento de um sistema interno de gerenciamento de identidade e acesso. O Cloudflare Access tornou a integração e o desligamento de funcionários e prestadores de serviços mais fáceis e seguros.


"Graças ao Cloudflare Access, não precisamos desenvolver nosso próprio sistema de Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM).

— Head of Infrastructure, Canva

Pronto para discutir suas necessidades de acesso de terceiros?

Fale conosco
Por que usar a Cloudflare

A nuvem de conectividade da Cloudflare simplifica o acesso de terceiros

A plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare facilita o acesso seguro a recursos internos para usuários externos sem adicionar encargos de gerenciamento.

Ease of use orange
Implementação mais simples

Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Experiência do usuário final

Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.

Cloud multi orange
Arquitetura ágil

Aprimore sua implementação de SASE de maneira mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implantar em qualquer ordem.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Proteção convergente

Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.

Recursos

Blog

Saiba mais sobre o proxy RDP de alto desempenho da Cloudflare, que fornece acesso à infraestrutura sem cliente para dispositivos não gerenciados.

Leia o blog
Miniatura do blog
Documentação

Percorra uma série de módulos que ajudam você a proteger o acesso a recursos internos sem um cliente de dispositivo, passo a passo.

Obtenha o guia de implementação
Webinar

Veja uma demonstração estendida dos recursos da Cloudflare para proteger o acesso remoto sem cliente para prestadores de serviços terceirizados e BYOD de funcionários.

Assista ao webinar sob demanda
Webinar 106x165 - Thumbnail for mosaic card
Perguntas frequentes sobre acesso seguro de terceiros

