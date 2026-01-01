Fornecer acesso a aplicativos para prestadores de serviços, parceiros e outros usuários externos pode criar riscos de segurança e problemas de gerenciamento. Saiba como a nuvem de conectividade da Cloudflare torna a conexão de usuários terceirizados a aplicativos e infraestrutura essenciais segura e simples.
Proteja recursos críticos e dados sensíveis implementando acesso com privilégios mínimos para usuários externos com base nos princípios Zero Trust.
Evite configurar o acesso à VPN ou enviar dispositivos corporativos. Agora, os usuários externos podem se autenticar com dispositivos não gerenciados por meio de um fluxo de acesso simples baseado em navegador.
Reduza o tempo e os custos do gerenciamento de acesso. O suporte para vários provedores de identidade permite que você forneça acesso a usuários de terceiros sem provisionar identidades corporativas para logon único (SSO).
O serviço de acesso à rede Zero Trust (ZTNA) da Cloudflare fornece acesso descomplicado para usuários terceirizados, com controles de dados por meio do navegador. Você pode impor acesso com privilégio mínimo para aplicativos web e infraestrutura (como servidores RDP) sem sobrecarga de gerenciamento adicional.
Evite integrar usuários externos ao seu provedor de identidade centralizado. Com o ZTNA, você pode usar várias fontes de identidade para conceder acesso a usuários para todos os aplicativos.
Permita que os prestadores de serviços tragam identidades existentes do LinkedIn, GitHub, Google ou outros provedores para uma experiência de login sem complicações.
Simplifique a integração evitando software de endpoint. O proxy reverso da Cloudflare oferece acesso seguro sem cliente a aplicativos web e terminais no navegador, mesmo em dispositivos não gerenciados.
Melhore sua implementação de acesso de terceiros adicionando isolamento do navegador remoto (RBI) sem cliente e prevenção contra perda de dados (DLP) para evitar ainda mais riscos de exfiltração de dados.
A plataforma de design gráfico da Canva é usada por dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo. À medida que a empresa contratou mais funcionários e terceirizou mais trabalho para desenvolvedores, os gerentes de TI precisavam de uma maneira melhor de autenticar usuários e rastrear o uso do aplicativo.
A Canva adotou o Cloudflare Access para fornecer acesso seguro a aplicativos internos. A empresa melhorou a segurança, eliminou o uso ineficiente de senhas compartilhadas e evitou o desenvolvimento de um sistema interno de gerenciamento de identidade e acesso. O Cloudflare Access tornou a integração e o desligamento de funcionários e prestadores de serviços mais fáceis e seguros.
A plataforma unificada de serviços nativos de nuvem da Cloudflare facilita o acesso seguro a recursos internos para usuários externos sem adicionar encargos de gerenciamento.
Adicione novos aplicativos e usuários rapidamente com gerenciamento unificado, vias de acesso flexíveis e automação intuitiva por meio de API e Terraform.
Ofereça desempenho consistente e de baixa latência em todos os lugares, com serviços de segurança projetados para serem executados em todos os data centers da Cloudflare.
Aprimore sua implementação de SASE de maneira mais eficiente com um plano de controle e serviços nativos de nuvem e combináveis que você pode implantar em qualquer ordem.
Consolide as soluções pontuais existentes para tráfego público e privado e acelere seus esforços para modernizar a segurança e a rede.