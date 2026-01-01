Die Grafikdesign-Plattform Canva wird von zig Millionen Menschen weltweit genutzt. Mit der Einstellung weiterer Mitarbeitender und der Auslagerung von Arbeit an Drittentwickler benötigten die IT-Manager eine bessere Möglichkeit, Benutzer zu authentifizieren und die Nutzung von Apps zu verfolgen.



Canva führte Cloudflare Access ein, um einen sicheren Zugang zu internen Anwendungen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat die Sicherheit verbessert, die ineffiziente Verwendung gemeinsamer Passwörter beseitigt und musste kein internes Identitäts- und Zugriffsverwaltungssystem entwickeln. Cloudflare Access hat das On- und Offboarding von Mitarbeitenden und Auftragnehmenden einfacher und sicherer gemacht.



