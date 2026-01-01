Registrieren

Bieten Sie externen Benutzern eine erstklassige Erfahrung mit schnellem und sicherem Zugriff auf Anwendungen und Infrastruktur.
Wenn Auftragnehmenden, Partnern und anderen externen Benutzern interner Zugriff gewährt wird, kann dies zu Sicherheitsrisiken und Verwaltungsproblemen führen. Erfahren Sie, wie die Connectivity Cloud von Cloudflare die Verbindung von Drittanbieternutzern mit wichtigen Apps und Infrastrukturen sicher und einfach macht.

CLOUDFLARE MACHT DEN UNTERSCHIED
Security shield zero trust blue
Wildwuchs von Zugriffsrechten verhindern

Schützen Sie kritische Ressourcen und sensible Daten, indem Sie einen Zugang mit minimalen Zugriffsberechtigungen für externe Benutzer auf der Grundlage von Zero-Trust-Prinzipien implementieren.

Lightning bolt icon
Schnelleres On- und Offboarding

Vermeiden Sie es, VPN-Zugänge einzurichten oder Firmengeräte zu versenden. Jetzt können sich externe Benutzer mit nicht verwalteten Geräten über einen einfachen, browserbasierten Zugriff authentifizieren.

Stopwatch icon
Optimierung der Verwaltung

Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Zugangsverwaltung. Durch die Unterstützung mehrerer Identitätsanbieter können Sie Drittanbietern den Zugriff ermöglichen, ohne Unternehmensidentitäten für Single Sign-On (SSO) bereitzustellen.

FUNKTIONSWEISE

Zuverlässige Verwaltung des Drittpartei-Zugriffs mit präzisen Sicherheitsrichtlinien

Der Zero Trust Network Access (ZTNA)-Dienst von Cloudflare bietet Drittanbietern einen reibungslosen Zugriff – mit Datenkontrollen über den Browser. Sie können den Zugang mit minimalen Zugriffsberechtigungen für Web-Apps und die Infrastruktur (wie RDP-Server) ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand erzwingen.

Erkunden Sie eine SASE-Referenzarchitektur
User Multi - Orange
Mehrere Identitätsquellen

Vermeiden Sie es, externe Benutzer in Ihren zentralen Identitätsanbieter onzuboarden. Mit ZTNA können Sie mehrere Identitätsquellen verwenden, um Benutzern Zugriff auf jede Anwendung zu gewähren.

Bestehende Identitäten

Ermöglichen Sie Auftragnehmenden, bestehende Identitäten von LinkedIn, GitHub, Google oder anderen Anbietern für eine nahtlose Anmeldung zu nutzen.

Global traffic management icon
Clientloser Zugriff

Vereinfachen Sie das Onboarding, indem Sie auf Endpunktsoftware verzichten. Der Reverse Proxy von Cloudflare bietet sicheren clientlosen Zugriff auf Webanwendungen und browserinterne Terminals, sogar auf nicht verwalteten Geräten.

DLP icon
Datenschutz

Verbessern Sie die Implementierung des Zugriffs durch Dritte, indem Sie die clientlose Remote-Browserisolierung (RBI) und Data Loss Prevention (DLP) hinzufügen, um noch besser vor Datenexfiltration zu schützen.

Canva nutzt Cloudflare, um das Zugriffsmanagement zu optimieren

Die Grafikdesign-Plattform Canva wird von zig Millionen Menschen weltweit genutzt. Mit der Einstellung weiterer Mitarbeitender und der Auslagerung von Arbeit an Drittentwickler benötigten die IT-Manager eine bessere Möglichkeit, Benutzer zu authentifizieren und die Nutzung von Apps zu verfolgen.

Canva führte Cloudflare Access ein, um einen sicheren Zugang zu internen Anwendungen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat die Sicherheit verbessert, die ineffiziente Verwendung gemeinsamer Passwörter beseitigt und musste kein internes Identitäts- und Zugriffsverwaltungssystem entwickeln. Cloudflare Access hat das On- und Offboarding von Mitarbeitenden und Auftragnehmenden einfacher und sicherer gemacht.


„Dank Cloudflare Access mussten wir kein eigenes Identitäts- und Zugriffsmanagementsystem (IAM) entwickeln.“

— Head of Infrastructure, Canva

Möchten Sie über Ihre Anforderungen beim sicheren Zugriff von Dritten sprechen?

Kontakt
Was spricht für Cloudflare?

Die Connectivity Cloud von Cloudflare erleichtert den Zugriff durch Dritte

Die einheitliche Plattform von Cloudflare für Cloud-native Dienste ermöglicht externen Benutzern den sicheren Zugriff auf interne Ressourcen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.

Ease of use orange
Einfachere Implementierung

Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.

Performance acceleration rocket orange
Endnutzererlebnis

Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.

Cloud multi orange
Agile Architektur

Verbessern Sie Ihre SASE -Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und modularen, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Konvergenter Schutz

Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.

Ressourcen

Blog

Erfahren Sie mehr über den hochperformanten RDP-Proxy von Cloudflare, der clientlosen Infrastrukturzugriff für nicht-verwaltete Geräte bietet.

Blog lesen
Dokumentation

Arbeiten Sie sich Schritt für Schritt durch eine Reihe von Modulen, die Ihnen dabei helfen, den Zugriff auf interne Ressourcen ohne Geräteclient zu sichern.

Jetzt Implementierungsleitfaden holen
Webinar

Sehen Sie sich eine ausführliche Demo der Cloudflare-Funktionen zur Sicherung des clientlosen Fernzugriffs für Drittanbieter und BYOD-Mitarbeitende an.

Webinar-Aufzeichnung ansehen
Häufig gestellte Fragen zum sicheren Drittanbieterzugriff

