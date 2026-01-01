Wenn Auftragnehmenden, Partnern und anderen externen Benutzern interner Zugriff gewährt wird, kann dies zu Sicherheitsrisiken und Verwaltungsproblemen führen. Erfahren Sie, wie die Connectivity Cloud von Cloudflare die Verbindung von Drittanbieternutzern mit wichtigen Apps und Infrastrukturen sicher und einfach macht.
Schützen Sie kritische Ressourcen und sensible Daten, indem Sie einen Zugang mit minimalen Zugriffsberechtigungen für externe Benutzer auf der Grundlage von Zero-Trust-Prinzipien implementieren.
Vermeiden Sie es, VPN-Zugänge einzurichten oder Firmengeräte zu versenden. Jetzt können sich externe Benutzer mit nicht verwalteten Geräten über einen einfachen, browserbasierten Zugriff authentifizieren.
Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für die Zugangsverwaltung. Durch die Unterstützung mehrerer Identitätsanbieter können Sie Drittanbietern den Zugriff ermöglichen, ohne Unternehmensidentitäten für Single Sign-On (SSO) bereitzustellen.
Der Zero Trust Network Access (ZTNA)-Dienst von Cloudflare bietet Drittanbietern einen reibungslosen Zugriff – mit Datenkontrollen über den Browser. Sie können den Zugang mit minimalen Zugriffsberechtigungen für Web-Apps und die Infrastruktur (wie RDP-Server) ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand erzwingen.
Vermeiden Sie es, externe Benutzer in Ihren zentralen Identitätsanbieter onzuboarden. Mit ZTNA können Sie mehrere Identitätsquellen verwenden, um Benutzern Zugriff auf jede Anwendung zu gewähren.
Ermöglichen Sie Auftragnehmenden, bestehende Identitäten von LinkedIn, GitHub, Google oder anderen Anbietern für eine nahtlose Anmeldung zu nutzen.
Vereinfachen Sie das Onboarding, indem Sie auf Endpunktsoftware verzichten. Der Reverse Proxy von Cloudflare bietet sicheren clientlosen Zugriff auf Webanwendungen und browserinterne Terminals, sogar auf nicht verwalteten Geräten.
Verbessern Sie die Implementierung des Zugriffs durch Dritte, indem Sie die clientlose Remote-Browserisolierung (RBI) und Data Loss Prevention (DLP) hinzufügen, um noch besser vor Datenexfiltration zu schützen.
Die Grafikdesign-Plattform Canva wird von zig Millionen Menschen weltweit genutzt. Mit der Einstellung weiterer Mitarbeitender und der Auslagerung von Arbeit an Drittentwickler benötigten die IT-Manager eine bessere Möglichkeit, Benutzer zu authentifizieren und die Nutzung von Apps zu verfolgen.
Canva führte Cloudflare Access ein, um einen sicheren Zugang zu internen Anwendungen zu ermöglichen. Das Unternehmen hat die Sicherheit verbessert, die ineffiziente Verwendung gemeinsamer Passwörter beseitigt und musste kein internes Identitäts- und Zugriffsverwaltungssystem entwickeln. Cloudflare Access hat das On- und Offboarding von Mitarbeitenden und Auftragnehmenden einfacher und sicherer gemacht.
Die einheitliche Plattform von Cloudflare für Cloud-native Dienste ermöglicht externen Benutzern den sicheren Zugriff auf interne Ressourcen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.
Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Verbessern Sie Ihre SASE -Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und modularen, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.