VPN 액세스를 설정하거나 기업 장치를 배송하지 마세요. 이제 외부 사용자는 간단한 브라우저 기반 액세스 플로우를 통해 비관리형 장치로 인증할 수 있습니다.
액세스 관리 시간과 비용이 절감됩니다. 다수의 ID 공급자를 지원하므로 싱글 사인 온(SSO)을 위해 기업 ID를 프로비저닝하지 않고도 제3자 사용자 액세스를 제공할 수 있습니다.
Cloudflare의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 서비스는 타사 사용자를 위한 원활한 액세스를 제공하며, 모든 데이터 제어는 브라우저를 통해 이루어집니다. 관리 오버헤드 추가 없이 웹 애플리케이션 및 인프라(예: RDP 서버)에 최소 권한 액세스를 적용할 수 있습니다.
중앙 집중화된 ID 공급자를 통한 외부 사용자의 온보딩을 방지합니다. ZTNA로 여러 가지 ID 소스를 사용하여 모든 애플리케이션에 대한 사용자 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.
계약자는 LinkedIn, GitHub, Google 등 공급자의 기존 ID를 가져와서 원활하게 로그인할 수 있습니다.
엔드포인트 소프트웨어를 사용하지 않음으로써 온보딩을 간소화합니다. Cloudflare의 리버스 프록시는 비관리형 장치에서도 웹 애플리케이션 및 브라우저 내 터미널에 안전한 클라이언트리스 액세스를 제공합니다.
Canva 그래픽 디자인 플랫폼은 전 세계에 걸쳐 수천만 명이 사용하고 있습니다. 이 회사에서 직원을 더 채용하고 더 많은 작업을 타사 개발자에게 아웃소싱하��면서, IT 관리자는 사용자를 인증하고 애플리케이션 사용을 추적하기 위한 방법을 개선해야 했습니다.
Canva에서는 내부 애플리케이션에 대한 안전한 액세스를 제공하기 위해 Cloudflare Access를 채택했습니다. 회사의 보안이 개선되었고, 공유 비밀번호의 비효율적인 사용이 사라졌으며, 내부 ID 및 액세스 관리 시스템을 개발하지 않아도 되었습니다. Cloudflare Access 덕분에 직원 및 협력업체의 온보딩과 오프로딩이 더욱 쉽고 안전해졌습니다.
Cloudflare의 클라우드 네이티브 서비스 통합 플랫폼은 추가 관리 부담 없이 외부 사용자가 내부 리소스에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.
Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.