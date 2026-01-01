Canva 그래픽 디자인 플랫폼은 전 세계에 걸쳐 수천만 명이 사용하고 있습니다. 이 회사에서 직원을 더 채용하고 더 많은 작업을 타사 개발자에게 아웃소싱하��면서, IT 관리자는 사용자를 인증하고 애플리케이션 사용을 추적하기 위한 방법을 개선해야 했습니다.



Canva에서는 내부 애플리케이션에 대한 안전한 액세스를 제공하기 위해 Cloudflare Access를 채택했습니다. 회사의 보안이 개선되었고, 공유 비밀번호의 비효율적인 사용이 사라졌으며, 내부 ID 및 액세스 관리 시스템을 개발하지 않아도 되었습니다. Cloudflare Access 덕분에 직원 및 협력업체의 온보딩과 오프로딩이 더욱 쉽고 안전해졌습니다.



