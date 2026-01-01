가입

계약자, 파트너, 기타 외부 사용자에게 애플리케이션 액세스를 제공하면 보안 위험과 관리 문제가 발생할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성을 통해 타사 사용자를 핵심 애플리케이션과 인프라에 안전하고 간단하게 연결하는 방법을 알아보세요.

권한 영향 방지

Zero Trust 원칙에 따라 외부 사용자를 대상으로 최소 권한 액세스를 구현하여 중요한 리소스와 민감한 데이터를 보호하세요.

더 빠르게 온보딩하고 오프보딩하세요

VPN 액세스를 설정하거나 기업 장치를 배송하지 마세요. 이제 외부 사용자는 간단한 브라우저 기반 액세스 플로우를 통해 비관리형 장치로 인증할 수 있습니다.

관리 간소화

액세스 관리 시간과 비용이 절감됩니다. 다수의 ID 공급자를 지원하므로 싱글 사인 온(SSO)을 위해 기업 ID를 프로비저닝하지 않고도 제3자 사용자 액세스를 제공할 수 있습니다.

작동 방식

세분화된 보안 정책으로 자신 있게 타사 액세스를 관리하세요

Cloudflare의 Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA) 서비스는 타사 사용자를 위한 원활한 액세스를 제공하며, 모든 데이터 제어는 브라우저를 통해 이루어집니다. 관리 오버헤드 추가 없이 웹 애플리케이션 및 인프라(예: RDP 서버)에 최소 권한 액세스를 적용할 수 있습니다.

SASE 참조 아키텍처 살펴보기
다양한 ID 소스

중앙 집중화된 ID 공급자를 통한 외부 사용자의 온보딩을 방지합니다. ZTNA로 여러 가지 ID 소스를 사용하여 모든 애플리케이션에 대한 사용자 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

기존 ID

계약자는 LinkedIn, GitHub, Google 등 공급자의 기존 ID를 가져와서 원활하게 로그인할 수 있습니다.

클라이언트리스 액세스

엔드포인트 소프트웨어를 사용하지 않음으로써 온보딩을 간소화합니다. Cloudflare의 리버스 프록시는 비관리형 장치에서도 웹 애플리케이션 및 브라우저 내 터미널에 안전한 클라이언트리스 액세스를 제공합니다.

데이터 보호

클라이언트리스 RBI(원격 브라우저 격리)DLP(데이터 유출 방지)를 추가하여 타사 액세스 구현을 강화하고 데이터 유출 위험을 추가로 방지하세요.

Canva에서는 Cloudflare를 이용하여 액세스 관리를 간소화합니다

Canva 그래픽 디자인 플랫폼은 전 세계에 걸쳐 수천만 명이 사용하고 있습니다. 이 회사에서 직원을 더 채용하고 더 많은 작업을 타사 개발자에게 아웃소싱하면서, IT 관리자는 사용자를 인증하고 애플리케이션 사용을 추적하기 위한 방법을 개선해야 했습니다.

Canva에서는 내부 애플리케이션에 대한 안전한 액세스를 제공하기 위해 Cloudflare Access를 채택했습니다. 회사의 보안이 개선되었고, 공유 비밀번호의 비효율적인 사용이 사라졌으며, 내부 ID 및 액세스 관리 시스템을 개발하지 않아도 되었습니다. Cloudflare Access 덕분에 직원 및 협력업체의 온보딩과 오프로딩이 더욱 쉽고 안전해졌습니다.


“Cloudflare Access를 이용함으로써 자체적으로 IAM(ID 및 액세스 관리) 시스템을 개발할 필요가 없어졌습니다."

— Canva 인프라 책임자

제3자 액세스 필요 사항에 대해 상담할 준비가 되셨나요?

문의하기
Cloudflare를 이용해야 하는 이유

Cloudflare의 클라우드 연결성으로 제3자 액세스가 간소화됩니다

Cloudflare의 클라우드 네이티브 서비스 통합 플랫폼은 추가 관리 부담 없이 외부 사용자가 내부 리소스에 안전하게 액세스할 수 있도록 지원합니다.

Ease of use orange
더욱 간단한 구현

API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.

Performance acceleration rocket orange
최종 사용자 경험

Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.

Cloud multi orange
애자일 아키텍처

하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
융합 보호

퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.

자료

블로그

비관리형 장치를 위해 클라이언트리스 인프라 액세스를 제공하는 Cloudflare의 고성능 RDP 프록시에 대해 알아보세요.

블로그 읽기
문서

장치 클라이언트 없이 내부 리소스에 안전하게 액세스하도록 지원하는 일련의 모듈을 단계별로 살펴보세요.

구현 가이드 받기
웹 세미나

타사 계약업체 및 직원 BYOD를 위해 클라이언트리스 원격 액세스를 보호할 수 있는 Cloudflare의 성능을 보여주는 확장 데모를 시청하세요.

온디맨드 웨비나 시청하기
