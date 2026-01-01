El acceso interno a contratistas, socios y otros usuarios externos puede generar riesgos de seguridad y problemas de gestión. Descubre cómo la conectividad cloud de Cloudflare permite conectar a usuarios externos con aplicaciones e infraestructuras clave de forma segura y sencilla.
Protege tus recursos críticos y tus datos confidenciales mediante la implementación de un acceso con privilegios mínimos para los usuarios externos basado en los principios Zero Trust.
Evita configurar el acceso a la VPN o suministrar dispositivos corporativos. Ahora los usuarios externos pueden autenticarse con dispositivos no gestionados a través de un flujo de acceso sencillo basado en el navegador.
Reduce el tiempo y los costes de la gestión del acceso. La compatibilidad con varios proveedores de identidad te permite proporcionar acceso a los usuarios externos sin tener que suministrar identidades corporativas para el inicio de sesión único (SSO).
El servicio de acceso a la red Zero Trust (ZTNA) de Cloudflare ofrece un acceso sencillo a los usuarios externos, con controles de datos a través del navegador. Puedes aplicar el acceso con privilegios mínimos para aplicaciones web e infraestructura (como servidores RDP) sin necesidad de una gestión adicional.
Evita la incorporación de usuarios externos a tu proveedor de identidad centralizado. Con ZTNA, puedes utilizar varios orígenes de identidad para otorgar acceso de usuario a cada aplicación.
Permite que los proveedores traigan sus identidades existentes de LinkedIn, GitHub, Google u otros proveedores para una experiencia de inicio de sesión sin dificultades.
Simplifica la incorporación evitando software de puntos finales. El proxy inverso de Cloudflare ofrece un acceso sin cliente seguro a las aplicaciones web y los terminales en el navegador, incluso en dispositivos no gestionados.
Mejora tu implementación de acceso de terceros añadiendo las funciones de aislamiento remoto del navegador (RBI) y prevención de pérdida de datos (DLP) sin cliente para evitar aún más los riesgos de exfiltración de datos.
Decenas de millones de usuarios en todo el mundo utilizan la plataforma de diseño gráfico de Canva. Conforme la empresa contrató a más empleados y externalizó más tareas a desarrolladores externos, los responsables informáticos necesitaban una forma mejor de autenticar a los usuarios y de hacer un seguimiento del uso de las aplicaciones.
Canva adoptó Cloudflare Access para proporcionar acceso seguro a las aplicaciones internas. La empresa ha mejorado la seguridad, ha eliminado la utilización ineficaz de las contraseñas compartidas y ha evitado el desarrollo de un sistema interno de gestión de identidad y acceso. Con Cloudflare Access, los procesos de incorporación y baja de los empleados y proveedores son más fáciles y seguros.
La plataforma unificada de servicios nativos de nube de Cloudflare facilita el acceso seguro a los recursos internos para los usuarios externos sin añadir complicaciones de gestión.
Añade rápidamente nuevas aplicaciones y usuarios con una gestión unificada, accesos flexibles y automatización intuitiva mediante API y Terraform.
Consigue un rendimiento constante y de baja latencia en cualquier lugar, con servicios de seguridad diseñados para funcionar en todos los centros de datos de Cloudflare.
Mejora la implementación de SASE de forma más eficiente con un único panel de control y servicios componibles y nativos de nube que puedes implementar en cualquier orden.
Consolida tus soluciones específicas existentes para el tráfico público y privado, y acelera tus iniciativas de modernización de la seguridad y de las redes.