Decenas de millones de usuarios en todo el mundo utilizan la plataforma de diseño gráfico de Canva. Conforme la empresa contrató a más empleados y externalizó más tareas a desarrolladores externos, los responsables informáticos necesitaban una forma mejor de autenticar a los usuarios y de hacer un seguimiento del uso de las aplicaciones.



Canva adoptó Cloudflare Access para proporcionar acceso seguro a las aplicaciones internas. La empresa ha mejorado la seguridad, ha eliminado la utilización ineficaz de las contraseñas compartidas y ha evitado el desarrollo de un sistema interno de gestión de identidad y acceso. Con Cloudflare Access, los procesos de incorporación y baja de los empleados y proveedores son más fáciles y seguros.



