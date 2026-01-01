Cloudflare Access verifica y protege el acceso de usuarios y de terceros a todo tu conjunto de aplicaciones (autoalojadas, SaaS y no web), y te ayuda a mitigar los riesgos y a garantizar experiencias de usuario eficaces.

Comprueba el contexto granular, como la identidad y la postura de seguridad de los dispositivos, para cada solicitud, con el fin de proporcionar un acceso rápido y fiable en toda tu empresa.