Cloudflare Access
Szybki i niezawodny dostęp do sieci Zero Trust (ZTNA)
Zapewnij szczegółowy dostęp oparty o zasadę najmniejszych uprawnień do aplikacji wewnętrznych, infrastruktury i agentów SI.
Korzyści z Cloudflare Access
Poprawa produktywności zespołu
Spraw, aby aplikacje lokalne były tak łatwe w użyciu, jak aplikacje SaaS. ZTNA zmniejsza liczbę zgłoszeń do pomocy technicznej dotyczących zdalnego dostępu o 80% w porównaniu do VPN.
Uproszczenie zarządzania
Uprość konfigurację i obsługę ZTNA dzięki jednorazowym integracjom, łatwym w łączeniu łącznikom oprogramowania oraz ujednoliconym zasadom Zero Trust.
Wyeliminuj ruch boczny
Zmniejsz powierzchnię ataku, egzekwując kontekstowe zasady dostępu o najmniejszych uprawnieniach dla każdego zasobu.
Bez problemu skaluj model Zero Trust
W pierwszej kolejności zabezpiecz krytyczne aplikacje i grupy użytkowników wysokiego ryzyka, a następnie rozszerz natywne dla chmury rozwiązanie ZTNA, aby chronić infrastrukturę i serwery MCP.
Jak to działa?
Zarządzanie dostępem w całym środowisku wewnętrznym
Cloudflare Access weryfikuje i zabezpiecza dostęp pracowników i stron trzecich we wszystkich aplikacjach hostowanych samodzielnie, SaaS i innych, w tym w narzędziach SI, pomagając ograniczyć ryzyko i zapewnić płynną pracę.
Sprawdza szczegółowy kontekst, taki jak tożsamość i stan urządzenia dla każdego żądania, aby zapewnić szybki i niezawodny dostęp w całej firmie.
WYRÓŻNIENIE OD ANALITYKÓW
Co mówią najlepsi analitycy
Firma Cloudflare została uznana za Wizjonera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii platform SASE z 2025 r.
Drugi najwyższy wynik w kategorii „Strategia” w raporcie The Forrester Wave™: Zero Trust Platforms, III kwartał 2025 r.
Co mówią nasi klienci
„Rozwiązanie Cloudflare Access zmieniło zasady gry dla Bitso. Dzięki niemu korzystanie z modelu Zero Trust jest znacznie łatwiejsze. Teraz możemy bardziej wydajnie zarządzać dostępem do zasobów wewnętrznych, zapewniając odpowiednim osobom stosowny poziom dostępu do zasobów, niezależnie od ich lokalizacji, używanych urządzeń czy sieci”.
Kierownik ds. cyberbezpieczeństwa, Bitso
GŁÓWNE PRZYPADKI UŻYCIA DOSTĘPU
Cloudflare Access zapewnia prosty, bezpieczny dostęp użytkowników do wewnętrznych zasobów — bez VPN
Rozszerzenie/zastąpienie sieci VPN
Odciąż krytyczne aplikacje dla większego bezpieczeństwa i lepszego doświadczenia użytkownika.
Zarządzaj dostępem stron trzecich
Uwierzytelniaj użytkowników zewnętrznych (takich jak kontrahenci) za pomocą opcji bez klienta, dostawców tożsamości społecznościowych i nie tylko.
Wzmocnienie pozycji deweloperów
Zapewnij uprzywilejowanym użytkownikom technicznym dostęp do krytycznej infrastruktury — bez kompromisów w zakresie wydajności.
Ceny
Funkcje kontroli dostępu Cloudflare dostępne na całej platformie Zero Trust
Plan Free
$0
na zawsze
Najlepszy dla zespołów poniżej 50 użytkowników lub do testów weryfikacji koncepcji typu Enterprise.
Plan przedpłacony
$7
za użytkownika/miesiąc (płatne rocznie)
Najlepsze dla zespołów powyżej 50 użytkowników rozwiązujących konkretne przypadki użycia SSE i nie wymagających usług wsparcia klasy enterprise.
Plan oparty na umowie
Cena niestandardowa
za użytkownika/miesiąc (płatne rocznie)
Najlepszy dla organizacji dążących do wdrożenia w pełni funkcjonalnej platformy SSE lub SASE, które potrzebują także maksymalnej pomocy technicznej.
Plan Free
Plan przedpłacony
Plan oparty na umowie
Plan Free
Plan przedpłacony
Plan oparty na umowie
Kontrole dostępu (w ramach platformy zabezpieczeń opartej na modelu Zero Trust)
Pomoc techniczna i usługi
Opcje pomocy technicznej różnią się w zależności od typu planu. Różne profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczne usługi wdrożeniowe są dostępne jako dodatek do planów umownych.
Konfigurowalne zasady dostępu
Niestandardowe zasady dotyczące aplikacji i sieci prywatnych oraz tester zasad. Obsługują tymczasowe uwierzytelnianie, uzasadnienie celu i dowolną metodę uwierzytelniania pochodzącą od dostawcy tożsamości (IdP).
Zabezpieczenie dostępu do wszystkich aplikacji i sieci prywatnych
Ochrona aplikacji przechowywanych na własnej infrastrukturze, aplikacji SaaS i aplikacji nieinternetowych (SSH, VNC, RDP), wewnętrznych adresów IP i nazw hostów oraz dowolnego ruchu L4‑7 opartego na protokołach TCP i UDP.
Uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości (IdP)
Umożliwia uwierzytelnianie za pośrednictwem firmowych i społecznościowych dostawców tożsamości, w tym wielu dostawców jednocześnie, a także korzystanie z ogólnych łączników SAML i OIDC.
Dostęp kontekstowy oparty na tożsamości
Umożliwia konfigurację dostępu kontekstowego w oparciu o grupy IdP, geolokalizację, stan urządzenia, czas trwania sesji, zewnętrzne interfejsy API itp.
Integracja kontroli stanu urządzenia
Weryfikowanie stanu urządzenia z wykorzystaniem zintegrowanych usług zabezpieczeń punktów końcowych dostawców zewnętrznych.
Opcja dostępu w trybie bez klienta
Bezkodowy dostęp do aplikacji webowych i SSH/VNC w przeglądarce.
SSH i VNC oparte na przeglądarce
Uprzywilejowany dostęp SSH i VNC przez terminal w przeglądarce.
Tunelowanie dzielone
Tunelowanie dzielone połączeń lokalnych i VPN
Program uruchamiający aplikacje
Konfigurowalny launcher aplikacji dla wszystkich aplikacji, w tym zakładki do aplikacji spoza Access.
Uwierzytelnianie oparte na tokenach
Obsługa tokenów usług zautomatyzowanych.
Wewnętrzna obsługa DNS
Konfiguracja procedur awaryjnych domeny lokalnej. Zdefiniowanie wewnętrznego resolwera DNS do obsługi żądań w sieci prywatnej.
Automatyzacja infrastruktury jako kodu (przez rozwiązanie Terraform)
Automatyzacja wdrażania zasobów i połączeń Cloudflare.
Uwierzytelnianie mTLS
Uwierzytelnianie oparte na certyfikatach w przypadku rozwiązań IoT i innych przypadków użycia mTLS.
Kluczowe funkcje
Dostępność
Umowy SLA gwarantujące w przypadku planów płatnych stuprocentową dostępność i niezawodność usług, którym można zaufać.
Dowiedz się więcej >
Pomoc techniczna i usługi
Opcje pomocy technicznej różnią się w zależności od typu planu. Różne profesjonalne usługi doradcze oraz praktyczne usługi wdrożeniowe są dostępne jako dodatek do planów umownych.
Standardowy czas przechowywania dzienników
Dzienniki Zero Trust są przechowywane przez różne okresy w zależności od rodzaju planu i używanej usługi. Użytkownicy z umowami mogą eksportować dzienniki przy użyciu funkcji Logpush.
Zobacz dokumentację techniczną >
Oprogramowanie łącznika aplikacji
Umożliwia bezpieczne połączenie zasobów z siecią Cloudflare bez publicznie trasowalnego adresu IP. Nie wymaga infrastruktury maszyn wirtualnych i nie ma ograniczeń przepustowości.
Zobacz dokumentację techniczną >
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)
Przesyła ruch z urządzeń użytkowników końcowych do globalnej sieci Cloudflare z zapewnieniem bezpieczeństwa i prywatności. Umożliwia korzystanie z takich funkcji jak tworzenie reguł dotyczących stanu urządzeń czy egzekwowanie zasad filtrowania w dowolnym miejscu. Dostępna jest samodzielna rejestracja lub wdrożenie w ramach MDM.
Zobacz dokumentację techniczną >
Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)
ZTNA zapewnia dostęp oparty na tożsamości i kontekście do poszczególnych wewnętrznych zasobów hostowanych lokalnie, SaaS oraz zasobów innych niż internetowe (np. SSH).
Zobacz dokumentację techniczną >
Bezpieczna brama internetowa (SWG)
Rozwiązanie SWG zapewnia ochronę przed oprogramowaniem typu ransomware, phishingiem i innymi zagrożeniami, wykorzystując zasady filtrowania dotyczące warstw L4–7 sieci, DNS oraz HTTP w celu zapewnienia szybszego i bezpieczniejszego przeglądania Internetu.
Zobacz dokumentację techniczną >
Digital Experience Monitoring (DEX)
Zapewnia zorientowaną na użytkownika widoczność danych o działaniu urządzeń, sieci i aplikacji w całej organizacji bazującej na modelu Zero Trust.
Zobacz dokumentację techniczną >
Monitorowanie przepływów sieciowych
Zapewnia widoczność ruchu sieciowego i alerty w czasie rzeczywistym, umożliwiając uzyskanie ujednoliconego wglądu w aktywność sieciową. Dostępne bezpłatnie dla każdego.
Zobacz dokumentację techniczną >
Broker zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB)
CASB nieustannie monitoruje aplikacje SaaS w spoczynku, aby wykrywać potencjalne zagrożenia dla danych spowodowane błędnymi konfiguracjami lub słabymi wynikami oceny zabezpieczeń.
Zobacz dokumentację techniczną >
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
W ramach ochrony przed wyciekiem danych (DLP) wykrywane są dane wrażliwe w tranzycie i w spoczynku w aplikacjach internetowych, SaaS oraz prywatnych, a środki kontroli i przewodniki naprawcze pomagają zapobiec wyciekowi lub narażeniu danych.
Zobacz dokumentację techniczną >
Log Explorer
Plan Free i płatność za zużycie: pierwsze 10 GB za darmo, potem 1 USD za każdy GB miesięcznie
Plan Enterprise: ceny ustalane indywidualnie
Zdalna izolacja przeglądarki (RBI)
Zdalna izolacja przeglądarki wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewniające obronę przed zagrożeniami i ochronę danych podczas przeglądania, uruchamiając cały kod przeglądarki w globalnej sieci Cloudflare.
Zobacz dokumentację techniczną >
Zabezpieczenia poczty e-mail
Zabezpieczenie poczty e‑mail pomaga blokować i izolować wielokanałowe zagrożenia phishingowe, w tym złośliwe oprogramowanie oraz naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail (BEC).
Zobacz dokumentację techniczną >
Usługi sieciowe na potrzeby modelu SASE
Cloudflare One to nasza platforma SASE od jednego dostawcy, która łączy usługi zabezpieczeń w modelu Zero Trust z powyższych planów z usługami sieciowymi, w tym Magic WAN i zaporą.
Zobacz dokumentację techniczną >
Kontrola dostępu
Konfigurowalne zasady dostępu
Niestandardowe zasady dotyczące aplikacji i sieci prywatnych oraz tester zasad. Obsługują tymczasowe uwierzytelnianie, uzasadnienie celu i dowolną metodę uwierzytelniania pochodzącą od dostawcy tożsamości (IdP).
Zabezpieczenie dostępu do wszystkich aplikacji i sieci prywatnych
Ochrona aplikacji przechowywanych na własnej infrastrukturze, aplikacji SaaS i aplikacji nieinternetowych (SSH, VNC, RDP), wewnętrznych adresów IP i nazw hostów oraz dowolnego ruchu L4‑7 opartego na protokołach TCP lub UDP.
Uwierzytelnianie za pośrednictwem dostawców tożsamości (IdP)
Umożliwia uwierzytelnianie za pośrednictwem firmowych i społecznościowych dostawców tożsamości, w tym wielu dostawców jednocześnie, a także korzystanie z ogólnych łączników SAML i OIDC.
Dostęp kontekstowy oparty na tożsamości
Umożliwia konfigurację dostępu kontekstowego w oparciu o grupy IdP, geolokalizację, stan urządzenia, czas trwania sesji, zewnętrzne interfejsy API itp.
Integracja kontroli stanu urządzenia
Weryfikowanie stanu urządzenia z wykorzystaniem zintegrowanych usług zabezpieczeń punktów końcowych dostawców zewnętrznych.
Opcja dostępu w trybie bez klienta
Dostęp do aplikacji internetowych w trybie bez klienta, przez przeglądarkę z wykorzystaniem protokołu SSH lub rozwiązania VNC
SSH i VNC oparte na przeglądarce
Uprzywilejowany dostęp SSH i VNC przez terminal w przeglądarce
Tunelowanie dzielone
Tunelowanie dzielone połączeń lokalnych i VPN
Program uruchamiający aplikacje
Konfigurowalny program uruchamiający obsługujący wszystkie aplikacje, w tym zawierający zakładki prowadzące do aplikacji spoza usługi Access
Uwierzytelnianie oparte na tokenach
Obsługa tokenów usług zautomatyzowanych
Wewnętrzna obsługa DNS
Konfiguracja procedur awaryjnych domeny lokalnej. Zdefiniowanie wewnętrznego resolwera DNS do obsługi żądań w sieci prywatnej.
Automatyzacja infrastruktury jako kodu (przez rozwiązanie Terraform)
Automatyzacja wdrażania zasobów i połączeń Cloudflare.
Uwierzytelnianie mTLS
Uwierzytelnianie oparte na certyfikatach w przypadku rozwiązań IoT i innych przypadków użycia mTLS
Ochrona przed zagrożeniami
Ochrona przed zagrożeniami z wielu kategorii
Blokowanie zagrożeń z kategorii oprogramowania ransomware, ataków phishingowych, domen DGA, tunelowania DNS, C2, botnetów i innych.
Rekursywne filtrowanie DNS
Filtrowanie według kategorii zabezpieczeń lub treści. Wdrażane za pośrednictwem naszego klienta urządzenia lub routerów, w zależności od lokalizacji.
Filtrowanie HTTP(S)
Kontrola ruchu na podstawie źródła, kraju docelowego, domen, hostów, metod HTTP, adresów URL i innych parametrów. Nieograniczona kontrola protokołu TLS 1.3.
Filtrowanie L4 przez zaporę sieciową
Przepuszczanie lub blokowanie ruchu na podstawie portów, adresów IP i protokołów TCP/UDP.
Kontrola antywirusowa
Skanowanie przesyłanych/pobieranych plików różnych typów (PDF, ZIP, RAR itp.)
Zintegrowana analiza zagrożeń
Wykrywanie zagrożeń za pomocą naszych algorytmów uczenia maszynowego i zewnętrznych źródeł danych o zagrożeniach.
Obsługa tylko IPv6 i podwójnego stosu
Wszystkie funkcje dostępne dla połączeń IPv4 i IPv6.
Wykorzystywanie SSH jako usługi proxy i rejestrowanie poleceń
Tworzenie na poziomie sieci zasad zarządzania dostępem SSH do aplikacji i monitorowania tego dostępu.
Zasady na poziomie sieci dla lokalizacji fizycznych
Bezpieczna łączność dzięki filtrowaniu DNS bezpośrednio w biurach.
Zdalna izolacja przeglądarki (zintegrowana natywnie)
Renderowanie całego kodu przeglądarki na brzegu sieci, zamiast w środowisku lokalnym, pozwala łagodzić zagrożenia. Rozwiązanie można wdrożyć z klientem urządzenia lub bez niego, a selektywna kontrola pozwala określać, jaką aktywność należy izolować i kiedy to robić.
Zabezpieczenia poczty e‑mail
Powstrzymuj ataki phishingowe i naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail.
Punkty końcowe proxy obsługujące pliki PAC
Umożliwiają stosowanie zasad HTTP na poziomie przeglądarki poprzez konfigurację pliku PAC oraz stosowanie filtrów bez konieczności wdrażania oprogramowania klienckiego na urządzeniach użytkowników.
Dedykowane adresy IP dla ruchu wychodzącego
Dedykowany zakres adresów IP (IPv4 lub IPv6) geolokalizowany do jednej lub kilku lokalizacji sieci Cloudflare.
Ochrona danych
Dostęp Zero Trust w celu ograniczenia wycieku danych (poprzez ZTNA)
Umożliwia ustawienie zasad najmniejszych uprawnień dla każdej aplikacji, aby zapewnić użytkownikom dostęp tylko do potrzebnych danych.
Kontrola przesyłania/pobierania plików bazująca na typie Mime (przez SWG)
Umożliwia zezwalanie na przesyłanie/pobieranie plików na podstawie typu Mime i blokowanie tego typu operacji.
Kontrola aplikacji i typów aplikacji (za pośrednictwem SWG)
Umożliwia zezwalanie na ruch do określonych aplikacji lub typów aplikacji oraz blokowanie takiego ruchu.
Usługa CASB wykrywająca ryzyko wycieku danych z aplikacji SaaS
Usługa Cloudflare CASB pozwala sprawdzić, czy błędne konfiguracje w aplikacjach SaaS nie powodują wycieku poufnych danych. Wyświetl pełną listę obsługiwanych integracji.
Ochrona przed wyciekiem danych (DLP)
Przeprowadzaj inspekcje ruchu HTTP(S) i plików pod kątem obecności danych wrażliwych. Pakiet bezpłatny uwzględnia wstępnie zdefiniowane profile, takie jak informacje finansowe, podczas gdy w pełni funkcjonalne plany umowne obejmują również profile niestandardowe, niestandardowe zestawy danych, OCR, logi DLP i wiele więcej.
Kontrola nad interakcjami z danymi w przeglądarce (za pośrednictwem usługi RBI)
Umożliwia ograniczenie możliwości pobierania, przesyłania, kopiowania/wklejania i wprowadzania danych z klawiatury oraz drukowania w obrębie wyizolowanych stron internetowych i aplikacji, co pozwala zapobiegać wyciekom danych na urządzenia lokalne i ograniczyć wprowadzanie przez użytkowników danych w podejrzanych witrynach internetowych. Rozwiązanie można wdrożyć z klientem urządzenia lub bez niego.
Ochrona aplikacji SaaS
Kontrola dostępu i ruchu inline do wszystkich aplikacji SaaS
Wszystkie funkcje kontroli dostępu, kontroli danych i ochrony przed zagrożeniami (opisane w poprzednich sekcjach) są spójnie stosowane w aplikacjach SaaS.
Kontrole dzierżawców aplikacji SaaS
Zezwalanie na ruch tylko firmowym dzierżawcom aplikacji SaaS pozwala zapobiec wyciekowi poufnych danych do dzierżawców indywidualnych lub konsumenckich.
Wykrywanie szarych stref IT
Umożliwia przeglądanie aplikacji, z których korzystają użytkownicy końcowi, oraz ustawianie statusu zatwierdzenia tych aplikacji.
Dogłębna integracja z aplikacjami SaaS
Przeprowadź integrację z najczęściej używanymi aplikacjami SaaS (np. Google Workspace, Microsoft 365) w celu wykrywania i monitorowania problemów związanych z bezpieczeństwem. Wyświetl pełną listę obsługiwanych integracji.
Ciągłe monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa danych i działań użytkowników
Integracje za pomocą interfejsu API stale monitorują aplikacje SaaS pod kątem podejrzanych działań, eksfiltracji danych, nieautoryzowanego dostępu i innych potencjalnych zagrożeń.
Wykrywanie udostępniania plików
Identyfikacja niewłaściwych zachowań związanych z udostępnianiem plików w najczęściej używanych aplikacjach SaaS.
Zarządzanie stanem aplikacji SaaS i działania naprawcze
Wykrywanie błędnych konfiguracji i nieprawidłowych uprawnień użytkowników w aplikacjach SaaS oraz instrukcje krok-po-kroku umożliwiające natychmiastowe podejmowanie działań w przypadku wykrycia błędów zabezpieczeń.
Wykrywanie phishingu w aplikacjach pocztowych działających w chmurze
Powstrzymuj ataki phishingowe i naruszenia bezpieczeństwa firmowej poczty e‑mail dzięki oferowanym przez Cloudflare zabezpieczeniom poczty e‑mail.
Widoczność
Standardowy czas przechowywania dzienników aktywności
W planach opartych na umowie dzienniki DNS są przechowywane przez 6 miesięcy, a dzienniki HTTP i sieci przez 30 dni.
Dzienniki dostępu i uwierzytelniania
Szczegółowe informacje o wszystkich żądaniach, użytkownikach i urządzeniach, w tym o przyczynach zablokowania. Decyzje oparte na zasadach blokowania są przechowywane przez tydzień, a dzienniki uwierzytelniania przez 6 miesięcy.
Dzienniki łącznika aplikacji (tunelu)
Dzienniki audytu z danymi o stanie połączenia tuneli i informacjami o rejestracji nowego rekordu DNS aplikacji.
Widoczność szarej strefy IT dzięki skategoryzowanym grupom aplikacji
Umożliwia monitorowanie aplikacji, z których korzystają użytkownicy końcowi, i sprawdzanie ich statusu zatwierdzenia.
Rejestrowanie poleceń SSH
Umożliwia pełne odtworzenie wszystkich poleceń wykonanych podczas sesji SSH. Zapewnia wgląd w operacje SSH w warstwie sieciowej.
Wykrywanie w sieciach prywatnych
Pasywne monitorowanie ruchu w sieciach prywatnych, rejestrujące wykrywane aplikacje i użytkowników, którzy uzyskują do nich dostęp.
Wykluczanie danych umożliwiających identyfikację osoby
Domyślnie logi nie będą przechowywać żadnych danych osobowych pracowników (adres IP źródła, e-mail użytkownika, identyfikator użytkownika itp.) i będą niedostępne dla wszystkich ról w Twojej organizacji.
Digital Experience Monitoring (DEX)
Zapewnia analizy (predykcyjne, historyczne i w czasie rzeczywistym) dotyczące awarii aplikacji, problemów sieciowych i spowolnień wydajności, aby utrzymać produktywność użytkowników. Poznaj funkcje
Wydajność sieci i rozwiązania łączące (on‑ramp)
Globalna sieć Anycast
Sieć Anycast obejmująca 330 miast w 125 krajach z przepustowością brzegu sieci 405 Tb/s
Globalne połączenia międzysieciowe
13 000 połączeń międzysieciowych, w tym z najważniejszymi dostawcami usług internetowych i usług w chmurze oraz przedsiębiorstwami
Jedna płaszczyzna sterowania wszystkimi usługami brzegowymi
Sieć zaprojektowana tak, aby każda usługa uruchamiana na jej brzegu działała w każdym centrum danych i była dostępna dla każdego klienta.
Kontrola ruchu L3–L7 z jednym skanowaniem
Cały ruch jest przetwarzany w ramach pojedynczego skanowania w centrum danych znajdującym się najbliżej źródła ruchu, bez dosyłania ruchu.
Inteligentny routing przez wirtualną sieć szkieletową
Zoptymalizowane trasy pozwalające unikać zatorów.
Oprogramowanie klienta urządzenia (agenta)
Dostępne dla wszystkich głównych systemów operacyjnych (Windows, Mac, iOS, Android, Linux, ChromeOS).
Wiele trybów klienta urządzenia (agenta)
Tryb domyślny przesyła ruch przez tunele WireGuard, aby umożliwić pełen zakres funkcji zabezpieczeń.
Użyj trybu DoH, aby wymuszać jedynie zasady filtrowania DNS, lub trybu proxy, aby filtrować ruch tylko dla wybranych aplikacji.
Opcje zarządzanego wdrażania i samodzielnej rejestracji
Za pomocą narzędzi MDM usługę można wdrożyć od razu na wszystkich urządzeniach firmy. Użytkownicy mogą też pobrać klienta urządzenia i dokonać samodzielnej rejestracji.
Łącznik aplikacji (tunele)
Umożliwia połączenie zasobów z Cloudflare bez potrzeby korzystania z publicznego adresu IP. Wdrażaj przez UI, API lub CLI.
Zasoby
Blog
Cloudflare Access to najszybszy serwer proxy Zero Trust
Zobacz, jak testy wydajności potwierdziły, że usługa ZTNA Cloudflare jest o 50-75% szybsza niż nasza konkurencja.
Blog
Dostęp do agentów SI oparty o zasadę najniższych uprawnień
Centralizuj, zabezpieczaj i monitoruj wszystkie połączenia MCP w swojej organizacji.
Biała księga
Droga do zastąpienia VPN
Chociaż wiele organizacji stosuje lub plan zastąpić VPN dostępem ZTNA, mają trudności z tym, aby to zrobić. Dowiedz się, jak szybciej przejść na nowoczesny bezpieczny dostęp zdalny.