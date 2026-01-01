Cloudflare Access는 모든 자체 호스팅, SaaS, AI 도구를 포함한 비 웹 애플리케이션에서 직원 및 타사 액세스를 확인하고 보호하여 위험을 완화하고 원활한 사용자 경험을 보장합니다.

모든 요청에 대해 ID 및 장치 상태와 같은 세부적인 컨텍스트를 확인하여 빠르고 신뢰할 수 있는 액세스를 비즈니스 전반에 걸쳐 제공합니다.