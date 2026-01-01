하이브리드 근무를 보호하려면 다양한 보안 분야가 연관되며 기업 전체의 관심과 협력이 필요합니다.
Cloudflare에서 사용 사례를 제공하고 핵심 보안 프로세스를 단순화하는 방법을 알아보세요.
다음을 활용하여 더 나은 가시성과 제어 능력으로 SaaS 애플리케이션과 AI 도구에 대한 액세스 및 사용을 관리하세요.
Cloudflare CASB
Cloudflare DLP
가시성 및 사용량 제어를 활용하여 팀에서 모든 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하세요.
Cloudflare Zero Trust
다음 제품의 확장 가능한 최신 접근 방식을 사용하여 복잡하고 과부하된 VPN을 간소화하세요.
Cloudflare Access
받은 편지함 이외의 것에도 계층적 방어를 제공합니다. 다음을 활용하여 Cloudflare로 이메일, SMS, 협업 애플리케이션을 보호하세요.
Cloudflare Email Security
Cloudflare Zero Trust
다음 제품에서 제공하는 빠르고 안전한 애플리케이션 액세스로 제3자 협력업체에 최고의 경험을 선사하세요.
Cloudflare Access
다음을 활용하여 개발자의 워크플로우를 방해하지 않으면서 중요한 인프라 리소스에 대한 Zero Trust 제어 능력을 확장하세요.
Cloudflare Access
다음을 활용하여 전 세계적으로 독보적인 속도와 일관성을 갖춘 맬웨어 보호를 시행하세요.
Cloudflare Gateway
Cloudflare Browser Isolation
다음을 활용하여 웹, SaaS, 비공개 애플리케이션 전반에 걸쳐 중요한 데이터와 소스 코드에 대한 가시성과 제어 능력을 다시 확보하세요.
Cloudflare Zero Trust
다음을 활용하여 FIDO2 준수 MFA와 Zero Trust로 피싱과 가장 위험한 위협 벡터를 저지하세요.
Cloudflare Access
게스트 WiFi 네트워크에서 사이버 위협을 방어하고 사용 제한을 시행하며, 방문자 경험을 최적화해 보세요.
Cloudflare DNS 필터링
Cloudflare의 구성 가능한 플랫폼과 네트워크로 어떤 연결이든 더 쉽게 보호할 수 있어 사용자는 어떤 장치나 위치에서든 인터넷, 애플리케이션, 인프라를 안전하고 생산적으로 사용할 수 있습니다.
API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.
Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.
하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.
Canva에서는 직원 3,500여 명과 여러 타사 에이전시로 이루어진 전 세계 사용자층 전반에 걸쳐 앱 사용을 효과적으로 관리하고 보호할 방법이 필요했습니다.
Cloudflare ZTNA 서비스인 Cloudflare Access를 사용하는 Canva 보안 팀에서는 훨씬 더 쉽게 새로운 사용자를 온보딩 및 오프보딩하고 사용자의 네트워크 활동을 추적할 수 있습니다.