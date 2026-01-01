가입
직원의 AI 사용을 보호하여 위험을 완화하고 데이터를 안전하게 보호하세요. 자세히 알아보기 >

Cloudflare를 통한 하이브리드 근무 보호

Cloudflare의 클라우드 네이티브 서비스로 고객이 달성하도록 지원할 수 있는 구체적인 하이브리드 근무 사용 사례를 살펴보세요.
Illustration of a person working from home with Cloudflare swag

하이브리드 근무를 보호하려면 다양한 보안 분야가 연관되며 기업 전체의 관심과 협력이 필요합니다.

Cloudflare에서 사용 사례를 제공하고 핵심 보안 프로세스를 단순화하는 방법을 알아보세요.

Illustration of a person working from home with Cloudflare swag
사용 사례
eyeball - round icon
섀도우 IT 및 AI 파악

다음을 활용하여 더 나은 가시성과 제어 능력으로 SaaS 애플리케이션과 AI 도구에 대한 액세스 및 사용을 관리하세요.

  • Cloudflare CASB

  • Cloudflare DLP

자세한 정보
직원들의 생성형 AI 사용 보호

가시성 및 사용량 제어를 활용하여 팀에서 모든 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하세요.

  • Cloudflare Zero Trust

자세한 정보
Zero Trust shield - round icon
VPN 교체

다음 제품의 확장 가능한 최신 접근 방식을 사용하여 복잡하고 과부하된 VPN을 간소화하세요.

  • Cloudflare Access

자세한 정보
Phishing round icon
멀티 채널 피싱으로부터 보호

받은 편지함 이외의 것에도 계층적 방어를 제공합니다. 다음을 활용하여 Cloudflare로 이메일, SMS, 협업 애플리케이션을 보호하세요.

  • Cloudflare Email Security

  • Cloudflare Zero Trust

자세한 정보
User multi - round icon
타사 액세스 보호

다음 제품에서 제공하는 빠르고 안전한 애플리케이션 액세스로 제3자 협력업체에 최고의 경험을 선사하세요.

  • Cloudflare Access

자세한 정보
Server 1 - round icon
인프라에 대한 권한 있는 액세스 제공

다음을 활용하여 개발자의 워크플로우를 방해하지 않으면서 중요한 인프라 리소스에 대한 Zero Trust 제어 능력을 확장하세요.

  • Cloudflare Access

자세한 정보
filtering - round icon
원격 근무자를 위한 웹 보안

다음을 활용하여 전 세계적으로 독보적인 속도와 일관성을 갖춘 맬웨어 보호를 시행하세요.

  • Cloudflare Gateway

  • Cloudflare Browser Isolation

자세한 정보
data protection - round icon
중요한 데이터 보호

다음을 활용하여 웹, SaaS, 비공개 애플리케이션 전반에 걸쳐 중요한 데이터와 소스 코드에 대한 가시성과 제어 능력을 다시 확보하세요.

  • Cloudflare Zero Trust

자세한 정보
Security fingerprint - round icon
피싱 차단 MFA 활성화

다음을 활용하여 FIDO2 준수 MFA와 Zero Trust로 피싱과 가장 위험한 위협 벡터를 저지하세요.

  • Cloudflare Access

자세한 정보
Icon round Wifi
게스트 및 공용 WiFi 보안

게스트 WiFi 네트워크에서 사이버 위협을 방어하고 사용 제한을 시행하며, 방문자 경험을 최적화해 보세요.

  • Cloudflare DNS 필터링

자세한 정보
Cloudflare를 이용해야 하는 이유

Cloudflare의 클라우드 연결성을 이용하면 하이브리드 근무의 보안을 간소화할 수 있습니다

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Cloudflare의 구성 가능한 플랫폼 및 네트워크로 어떤 연결이든 더 쉽게 보호할 수 있습니다. 앱과 인터넷을 사용하는 사용자가 모든 장치, 모든 위치에서 보호를 받으며 생산성을 유지할 수 있습니다

Cloudflare의 구성 가능한 플랫폼과 네트워크로 어떤 연결이든 더 쉽게 보호할 수 있어 사용자는 어떤 장치나 위치에서든 인터넷, 애플리케이션, 인프라를 안전하고 생산적으로 사용할 수 있습니다.

CLOUDFLARE REASON TO BELIEVE
Ease of use orange
더욱 간단한 구현

API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.

Performance acceleration rocket orange
최종 사용자 경험

Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.

Cloud multi orange
애자일 아키텍처

하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
융합 보호

퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.

우선순위가 높은 사용 사례의 SASE 플랫폼 평가 방법

전자책 보기
Canva에서는 Cloudflare를 이용하여
하이브리드 근무 직원 3,500여 명을 보호합니다
Canva에서는 Cloudflare를 이용하여 하이브리드 근무 직원 3,500여 명을 보호합니다

Canva에서는 직원 3,500여 명과 여러 타사 에이전시로 이루어진 전 세계 사용자층 전반에 걸쳐 앱 사용을 효과적으로 관리하고 보호할 방법이 필요했습니다.

Cloudflare ZTNA 서비스인 Cloudflare Access를 사용하는 Canva 보안 팀에서는 훨씬 더 쉽게 새로운 사용자를 온보딩 및 오프보딩하고 사용자의 네트워크 활동을 추적할 수 있습니다.

Cloudflare Access를 이용함으로써 자체적인 ID 및 액세스 관리(IAM)를 개발할 필요가 없어졌습니다…직원별로 CanvaWorld 사용 권한을 상이하게 부여하고 싶었는데, Access를 이용하여 이를 쉽게 해결했습니다."

Cloudflare 기업 담당자에게 문의하기

문의하기

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

공공의 이익

회사

© 2026 Cloudflare, Inc.개인정보처리방침사용 약관보안 문제 보고상표