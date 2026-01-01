Applied Systems에서는 생성형 AI를 실험해 보고 싶었지만, 직원들이 중요한 데이터를 AI 도구에 제공할 것을 우려했습니다.

이 회사에서는 Cloudflare의 원격 브라우저 격리 기술을 사용하여 다운로드, 업로드, 복사/붙여넣기를 제한하여 사용자가 AI에서 데이터를 다루는 방식을 모니터링하고 제어했습니다. 이제 이 회사에서는 보안과 혁신의 확실한 균형을 이루었습니다.