Cloudflare의 클라우드 연결성은 업무 공간 보안을 통합하고, 웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 중요한 데이터를 보호할 수 있는 단일 제어 지점을 제공합니다. AI 프롬프트 및 코드베이스를 포함한 최신 데이터 흐름에 대한 가시성을 확보하여 보호되지 않은 상태로 남는 데이터가 없도록 하세요.
단일 플랫폼에서 데이터 가시성과 제어 기능을 통합합니다. DLP 프로필을 한 번만 설정한 다음 전체 환경에서 중요한 데이터를 검색하세요.
비관리형 장치에 대한 신속하고 일관된 검사와 클라이언트리스 �옵션을 통해 최종 사용자를 방해하지 않고 데이터 제어를 시행합니다.
Applied Systems에서는 생성형 AI를 실험해 보고 싶었지만, 직원들이 중요한 데이터를 AI 도구에 제공할 것을 우려했습니다.
이 회사에서는 Cloudflare의 원격 브라우저 격리 기술을 사용하여 다운로드, 업로드, 복사/붙여넣기를 제한하여 사용자가 AI에서 데이터를 다루는 방식을 모니터링하고 제어했습니다. 이제 이 회사에서는 보안과 혁신의 확실한 균형을 이루었습니다.
Cloudflare의 클라우드 네이티브 보안 및 연결성 서비스 통합 플랫폼은 데이터 보호 및 작업 공간 보안을 위한 이상적인 기반입니다.
API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.
Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.
하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.