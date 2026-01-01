가입
Cloudflare를 통해 중요한 데이터 보호

전송 중, 사용 중, 저장 중인 데이터 보호
Cloudflare의 클라우드 연결성은 업무 공간 보안을 통합하고, 웹, SaaS, 이메일 및 클라우드 트래픽 전반에서 중요한 데이터를 보호할 수 있는 단일 제어 지점을 제공합니다. AI 프롬프트 및 코드베이스를 포함한 최신 데이터 흐름에 대한 가시성을 확보하여 보호되지 않은 상태로 남는 데이터가 없도록 하세요.

Cloudflare의 차별성
Cursor-click icon
관리 간소화

단일 플랫폼에서 데이터 가시성과 제어 기능을 통합합니다. DLP 프로필을 한 번만 설정한 다음 전체 환경에서 중요한 데이터를 검색하세요.

Lightning bolt icon
매끄러운 사용자 경험

비관리형 장치에 대한 신속하고 일관된 검사와 클라이언트리스 옵션을 통해 최종 사용자를 방해하지 않고 데이터 제어를 시행합니다.

보안 실드 보호 아이콘
유연한 최신 플랫폼

함께 작동하도록 설계된 조합 가능한 보안 서비스와 내장된 양자 보안 연결로 데이터를 보호하세요.

작동 방식

전역 플랫폼으로 구동되는 데이터 보호

데이터 보호
Cloudflare는 더 간편한 관리를 위해 작업 공간 보안 서비스를 단일 플랫폼으로 통합합니다.
  • DLP를 통해 트래픽 및 파일에서 중요한 데이터를 감지하고 SWG를 통해 차단 정책을 구성합니다. 섀도우 AI를 포함하여 섀도우 IT를 파악하고 관리합니다. ZTNA를 통해 애플리케이션이 보유한 데이터에 대한 액세스를 보호합니다.
  • 생성형 AI 프롬프트의 내용과 의도를 분석하고 의심스러운 활동을 차단하여 직원의 AI 사용을 통제하고 데이터를 보호합니다.
  • 클라이언트리스 웹 격리를 통해 브라우저 기반 데이터 제어를 적용하여 타사 액세스 및 직원 BYOD 정책을 보호합니다.
  • CASB 및 DLP를 사용하여 SaaS 애플리케이션 및 클라우드 환경에서 보안 취약점과 중요한 데이터를 스캔합니다. 보안 결과를 개선하기 위한 규범 조치를 취합니다.
데이터 보호
Applied Systems에서는 Cloudflare를 이용하여 생성형 AI 도구의 중요한 데이터를 보호합니다

Applied Systems에서는 생성형 AI를 실험해 보고 싶었지만, 직원들이 중요한 데이터를 AI 도구에 제공할 것을 우려했습니다.

이 회사에서는 Cloudflare의 원격 브라우저 격리 기술을 사용하여 다운로드, 업로드, 복사/붙여넣기를 제한하여 사용자가 AI에서 데이터를 다루는 방식을 모니터링하고 제어했습니다. 이제 이 회사에서는 보안과 혁신의 확실한 균형을 이루었습니다.

“지난 수년 간 Cloudflare에서는 당사 사용자, 앱, 네트워크 전반에 걸쳐 보안 제어 기능의 통합을 지원했습니다... 앞으로도 Cloudflare의 지속적인 데이터 보호 혁신을 기대하며, 특히 DLP와 CASB 같은 서비스에 대한 비전과 로드맵에 주목하고 있습니다.”

귀사의 데이터 보호 관련 필요 사항에 대해 상담할 준비가 되셨나요?

문의하기
Cloudflare를 이용해야 하는 이유

데이터 가시성 및 보호를 간소화하고 능률화하는 Cloudflare의 클라우드 연결성

Cloudflare의 클라우드 네이티브 보안 및 연결성 서비스 통합 플랫폼은 데이터 보호 및 작업 공간 보안을 위한 이상적인 기반입니다.

Ease of use orange
더욱 간단한 구현

API 및 Terraform을 통한 통합 관리, 유연한 온램프(on-ramp), 직관적 자동화를 통해 신규 애플리케이션과 사용자를 신속하게 추가하세요.

Performance acceleration rocket orange
최종 사용자 경험

Cloudflare의 모든 데이터 센터에서 실행되도록 설계된 보안 서비스를 통해 어디에서나 일관된 낮은 대기 시간 성능을 제공합니다.

Cloud multi orange
애자일 아키텍처

하나의 제어창과 원하는 순서로 배포할 수 있도록 구성 가능한 클라우드 네이티브 서비스를 통해 SASE 구현을 더욱 효율적으로 개선하세요.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
융합 보호

퍼블릭 및 프라이빗 트래픽을 위한 기존 포인트 솔루션을 통합하고 보안 및 네트워킹 현대화를 위한 노력을 가속화하세요.

데이터 보호 리소스

솔루션 요약

Cloudflare SASE 플랫폼에서 제공하는 보호 기능으로 팀이 모든 AI 도구를 안전하게 사용할 수 있도록 지원하세요.

솔루션 요약 확인하기
솔루션 브리핑 - 썸네일
블로그

프롬프트 감지, 주제 분류, 안전 장치 및 로깅을 통해 직원의 생성형 AI 사용을 관리하세요.

블로그 읽기
블로그 썸네일
블로그

Cloudflare Email Security 및 아웃바운드 DLP로 Microsoft Outlook의 데이터 보호를 강화합니다.

블로그 읽기
블로그 썸네일
블로그

Amazon S3 및 Google Cloud Storage 환경에서 중요한 데이터 및 잘못된 구성을 탐지합니다.

블로그 읽기
블로그 썸네일
데이터 보호 FAQ

시작하기

솔루션

지원

규제 준수

