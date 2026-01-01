Registrati
Proteggi i tuoi dati sensibili con Cloudflare

Proteggere i dati in transito, in uso e inattivi
La connettività cloud di Cloudflare unifica la sicurezza dell'area di lavoro, offrendo un unico punto di controllo per proteggere i dati sensibili su Web, SaaS, e-mail e traffico cloud. Ottieni visibilità sui flussi di dati moderni, anche all'interno di prompt e codebase di IA, per garantire che nulla rimanga non protetto.

Cloudflare fa la differenza
Gestione semplificata

Unifica la visibilità e i controlli dei dati su un'unica piattaforma. Configura i profili DLP una sola volta, quindi esegui la scansione dei dati sensibili nel tuo ambiente.

Esperienza utente senza attriti

Applica i controlli dei dati tramite un'ispezione rapida e coerente e opzioni clientless per i dispositivi non gestiti, il tutto senza interrompere l'esperienza degli utenti finali.

Piattaforma flessibile e moderna

Proteggi i tuoi dati con servizi di sicurezza componibili progettati per funzionare insieme e con connettività quantistica sicura integrata.

Come funziona

Protezione dei dati su una piattaforma globale

Protezione dei dati
Cloudflare riunisce i servizi di sicurezza dell'area di lavoro in un'unica piattaforma per una gestione più semplice.
  • Rileva i dati sensibili nel traffico e nei file con DLP e configura i criteri di blocco con SWG. Scopri e gestisci lo shadow IT, inclusa la shadow AI. Proteggi l'accesso ai dati nelle app con ZTNA.
  • Analizza i prompt GenAI per contenuto e intento, quindi blocca i comportamenti sospetti per controllare l'utilizzo dell'IA da parte della forza lavoro e proteggere i dati.
  • Applica controlli dei dati basati su browser con isolamento Web clientless per proteggere l'accesso di terze parti e i criteri BYOD dei dipendenti.
  • Scansiona le app SaaS e gli ambienti cloud alla ricerca di rischi per la condizione di sicurezza e dati sensibili con CASB e DLP. Adotta misure prescrittive per rimediare ai risultati di sicurezza.
Protezione dei dati
Applied Systems utilizza Cloudflare per proteggere i dati sensibili negli strumenti di IA generativa

Applied Systems voleva sperimentare l'IA generativa, ma era preoccupata per il fatto che i dipendenti fornissero dati sensibili a uno strumento di intelligenza artificiale.

Hanno quindi utilizzato Browser Isolation remoto di Cloudflare per monitorare e controllare il modo in cui gli utenti manipolano i dati nell'intelligenza artificiale, inclusa la limitazione dei download, il caricamento e le operazioni di copia/incolla. Ora l’azienda ha trovato un forte equilibrio tra sicurezza e innovazione.

"Negli ultimi anni, Cloudflare ci ha aiutato a consolidare i controlli di sicurezza dei nostri utenti, applicazioni e reti... Guardando al futuro, siamo entusiasti delle continue innovazioni di Cloudflare per proteggere i dati e, in particolare, della loro visione e roadmap per servizi come DLP e CASB".

Sei pronto a parlarci delle tue esigenze di protezione dei dati?

Contattaci
Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica la visibilità e la protezione dei dati

La piattaforma unificata di servizi di sicurezza cloud-native e connettività di Cloudflare è la base ideale per la protezione dei dati e la sicurezza dell'area di lavoro:

Ease of use orange
Implementazione più semplice

Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Esperienza dell'utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Cloud multi orange
Architettura agile

Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

Risorse relative protezione dei dati

Sintesi della soluzione

Consenti ai tuoi team di utilizzare in modo sicuro gli strumenti IA con le protezioni applicate dalla piattaforma SASE di Cloudflare.

Scarica la sintesi della soluzione
Sintesi della soluzione - miniatura
Blog

Gestisci l'utilizzo di GenAI da parte della forza lavoro con rilevamento dei prompt, classificazione degli argomenti, misure di sicurezza e registrazione.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Blog

Migliora la protezione dei dati in Microsoft Outlook con Cloudflare Email Security e la prevenzione della perdita di dati (DLP) in uscita.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Blog

Rileva dati sensibili e configurazioni errate negli ambienti Amazon S3 e Google Cloud Storage.

Leggi il blog
Miniatura del blog
Domande frequenti sulla protezione dei dati

