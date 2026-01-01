La connettività cloud di Cloudflare unifica la sicurezza dell'area di lavoro, offrendo un unico punto di controllo per proteggere i dati sensibili su Web, SaaS, e-mail e traffico cloud. Ottieni visibilità sui flussi di dati moderni, anche all'interno di prompt e codebase di IA, per garantire che nulla rimanga non protetto.
Unifica la visibilità e i controlli dei dati su un'unica piattaforma. Configura i profili DLP una sola volta, quindi esegui la scansione dei dati sensibili nel tuo ambiente.
Applica i controlli dei dati tramite un'ispezione rapida e coerente e opzioni clientless per i dispositivi non gestiti, il tutto senza interrompere l'esperienza degli utenti finali.
Proteggi i tuoi dati con servizi di sicurezza componibili progettati per funzionare insieme e con connettività quantistica sicura integrata.
Applied Systems voleva sperimentare l'IA generativa, ma era preoccupata per il fatto che i dipendenti fornissero dati sensibili a uno strumento di intelligenza artificiale.
Hanno quindi utilizzato Browser Isolation remoto di Cloudflare per monitorare e controllare il modo in cui gli utenti manipolano i dati nell'intelligenza artificiale, inclusa la limitazione dei download, il caricamento e le operazioni di copia/incolla. Ora l’azienda ha trovato un forte equilibrio tra sicurezza e innovazione.
La piattaforma unificata di servizi di sicurezza cloud-native e connettività di Cloudflare è la base ideale per la protezione dei dati e la sicurezza dell'area di lavoro:
Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.