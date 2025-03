La crittografia convenzionale alla base Internet di oggi, in particolare RSA ed ECC, deve affrontare una minaccia esistenziale con l'avanzare del calcolo quantistico, portando gli organismi di standardizzazione a chiedere che siano obsoleti entro l'anno 2030. Gli avversari di "Harvest now, decrypt later" possono raccogliere attivamente comunicazioni crittografate oggi con l'aspettativa che i computer quantistici saranno in grado di decrittografare le comunicazioni raccolte in futuro.