Обеспечьте соответствие своих средств безопасности будущим требованиям к защите от новых постквантовых угроз

Защитите данные от существующих и новых угроз, отвечая при этом стандартам нормативного соответствия

ПРОБЛЕМА

Сегодняшние зашифрованные секреты — это завтрашние бреши в системе безопасности

Традиционная криптография, лежащая в основе современного Интернета, а именно RSA и ECC, сталкивается с экзистенциальной угрозой по мере развития квантовых вычислений, что приводит к тому, что органы стандартизации требуют отказаться от них к 2030 году. Злоумышленники, действующие по принципу «собрать сейчас, расшифровать позже», могут активно собирать зашифрованные сообщения уже сегодня в надежде, что квантовые компьютеры смогут расшифровать собранные сообщения в будущем.

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Attacker blue
Уязвимость данных

Сегодня злоумышленники хранят зашифрованные данные для дешифрования с помощью квантовых компьютеров в будущем, создавая угрозу для конфиденциальных данных организаций в долгосрочной перспективе.

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Стандарты, давление и неопределенность

Организации должны быстро внедрять гибкие криптографические решения, чтобы обеспечить соответствие срокам, установленным NIST на 2030–2035 гг., при этом ориентироваться в меняющихся стандартах и решать технические проблемы.

Препятствия на пути внедрения

Интеграция постквантовой криптографии (PQC [post-quantum cryptography]) в существующую инфраструктуру сопряжена с техническими препятствиями, включая совместимость с устаревшими системами, влияние на производительность и сроки соблюдения нормативных требований.

РЕШЕНИЕ

Защитите свое будущее уже сегодня, используя встроенные средства Cloudflare для обеспечения гибкости шифрования

Беспрепятственный переход к постквантовой криптографии и защита от возникающих угроз — без ущерба для производительности и без необходимости специальных знаний — с помощью Cloudflare.

Удовлетворяйте требования завтрашнего дня по шифрованию уже сегодня
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Нейтрализуйте квантовые угрозы уже сегодня

Защита от атак «собрать сейчас, расшифровать позже» с помощью усовершенствованной реализации PQC от Cloudflare, которая в настоящее время защищает более трети трафика, созданного человеком, в нашей сети.

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Безопасность без снижения производительности

Используйте опыт и знания Cloudflare в периферийных вычислениях и оптимизации, чтобы свести к минимуму потери производительности, обеспечивая надежную безопасность без ущерба для удобства использования.

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Опережайте нормативные требования в области криптографии

Поддерживайте соответствие меняющимся стандартам PQC (NIST, IETF) с помощью адаптивной платформы Cloudflare, создавая надежную основу для долгосрочной безопасности даже с учетом изменения стандартов.

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает внедрение PQC

Компонуемая платформа и сеть Cloudflare обеспечивают расширенные возможности PQC, позволяя организациям защищать своих пользователей, приложения и сети во всех конечных точках и инфраструктуре.

Защита веб-трафика с помощью шифрования, устойчивого к квантовым атакам

Получите немедленную защиту от сбора данных сейчас, а затем расшифровывайте атаки с помощью Cloudflare через TLS 1.3 с постквантовым согласованием ключей (ML-KEM). Все веб-сайты и API, обслуживаемые через Cloudflare, автоматически защищаются, что обеспечивает мгновенную защиту от будущих квантовых угроз без необходимости каких-либо изменений конфигурации.

Щит zero trust
Активация постквантового доступа Zero Trust

Обеспечьте сотрудникам безопасный доступ к внутренним приложениям в офисных, локальных и облачных средах еще до того, как ваши системы будут готовы к PQC. Бесклиентский доступ Cloudflare обеспечивает постквантовую защиту без изменения веб-приложений, а наше клиентское решение обеспечивает квантово-безопасное туннелирование для любого протокола с пользовательских устройств в ваши среды.

Фильтрация веб-трафика для всех веб-сайтов с PQC

Обеспечьте безопасность своей организации при доступе сотрудников к веб-приложениям, перехватывая, проверяя и фильтруя TLS-трафик с помощью защищенного веб-шлюза от Cloudflare (SWG). Наш SWG теперь поддерживает PQC, обеспечивая полную прозрачность зашифрованного трафика при переходе на стандарты PQC

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Устраните сложность миграции PQC

Позвольте Cloudflare взять на себя техническую нагрузку по переходу на PQC. Подход Cloudflare обеспечивает немедленную защиту, устраняя при этом необходимость в сложных криптографических реализациях. Ваша команда может сосредоточиться на основных приоритетах бизнеса, поддерживая при этом ведущие отраслевые стандарты безопасности.

Ресурсы PQC

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Почему квантовые вычисления угрожают современному шифрованию

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Блог

Состояние постквантового Интернета

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Блог

Переходите на постквантовую криптографию с Zero Trust от Cloudflare

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Почему квантовые вычисления угрожают современному шифрованию

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