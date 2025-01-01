Защитите данные от существующих и новых угроз, отвечая при этом стандартам нормативного соответствия
Традиционная криптография, лежащая в основе современного Интернета, а именно RSA и ECC, сталкивается с экзистенциальной угрозой по мере развития квантовых вычислений, что приводит к тому, что органы стандартизации требуют отказаться от них к 2030 году. Злоумышленники, действующие по принципу «собрать сейчас, расшифровать позже», могут активно собирать зашифрованные сообщения уже сегодня в надежде, что квантовые компьютеры смогут расшифровать собранные сообщения в будущем.
Сегодня злоумышленники хранят зашифрованные данные для дешифрования с помощью квантовых компьютеров в будущем, создавая угрозу для конфиденциальных данных организаций в долгосрочной перспективе.
Организации должны быстро внедрять гибкие криптографические решения, чтобы обеспечить соответствие срокам, установленным NIST на 2030–2035 гг., при этом ориентироваться в меняющихся стандартах и решать технические проблемы.
Интеграция постквантовой криптографии (PQC [post-quantum cryptography]) в существующую инфраструктуру сопряжена с техническими препятствиями, включая совместимость с устаревшими системами, влияние на производительность и сроки соблюдения нормативных требований.
Беспрепятственный переход к постквантовой криптографии и защита от возникающих угроз — без ущерба для производительности и без необходимости специальных знаний — с помощью Cloudflare.
Защита от атак «собрать сейчас, расшифровать позже» с помощью усовершенствованной реализации PQC от Cloudflare, которая в настоящее время защищает более трети трафика, созданного человеком, в нашей сети.
Используйте опыт и знания Cloudflare в периферийных вычислениях и оптимизации, чтобы свести к минимуму потери производительности, обеспечивая надежную безопасность без ущерба для удобства использования.
Поддерживайте соответствие меняющимся стандартам PQC (NIST, IETF) с помощью адаптивной платформы Cloudflare, создавая надежную основу для долгосрочной безопасности даже с учетом изменения стандартов.
Компонуемая платформа и сеть Cloudflare обеспечивают расширенные возможности PQC, позволяя организациям защищать своих пользователей, приложения и сети во всех конечных точках и инфраструктуре.
Получите немедленную защиту от сбора данных сейч�ас, а затем расшифровывайте атаки с помощью Cloudflare через TLS 1.3 с постквантовым согласованием ключей (ML-KEM). Все веб-сайты и API, обслуживаемые через Cloudflare, автоматически защищаются, что обеспечивает мгновенную защиту от будущих квантовых угроз без необходимости каких-либо изменений конфигурации.
Обеспечьте сотрудникам безопасный доступ к внутренним приложениям в офисных, локальных и облачных средах еще до того, как ваши системы будут готовы к PQC. Бесклиентский доступ Cloudflare обеспечивает постквантовую защиту без изменения веб-приложений, а наше клиентское решение обеспечивает квантово-безопасное туннелирование для любого протокола с пользовательских устройств в ваши среды.
Обеспечьте безопасность своей организации при доступе сотрудников к веб-приложениям, перехватывая, проверяя и фильтруя TLS-трафик с помощью защищенного веб-шлюза от Cloudflare (SWG). Наш SWG теперь поддерживает PQC, обеспечивая полную прозрачность зашифрованного трафика при переходе на стандарты PQC
Позвольте Cloudflare взять на себя техническую нагрузку по переходу на PQC. Подход Cloudflare обеспечивает немедленную защиту, устраняя при этом необходимость в сложных криптографических реализациях. Ваша команда может сосредоточиться на основных приоритетах бизнеса, поддерживая при этом ведущие отраслевые стандарты безопасности.