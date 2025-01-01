Традиционная криптография, лежащая в основе современного Интернета, а именно RSA и ECC, сталкивается с экзистенциальной угрозой по мере развития квантовых вычислений, что приводит к тому, что органы стандартизации требуют отказаться от них к 2030 году. Злоумышленники, действующие по принципу «собрать сейчас, расшифровать позже», могут активно собирать зашифрованные сообщения уже сегодня в надежде, что квантовые компьютеры смогут расшифровать собранные сообщения в будущем.