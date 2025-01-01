Оптимизируйте соблюдение нормативных требований, минимизируйте риски

Компонуемая платформа, которая помогает компаниям оптимизировать соблюдение нормативных требований с помощью расширяемых средств управления безопасностью между системами, позволит вам устанавливать подключения, защищать и разрабатывать.

ПРОБЛЕМА

Проблемы соблюдения нормативных требований при использовании точечных и устаревших решений для обеспечения безопасности

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Ручные процессы создают сложность, приводят к риску и замедляют бизнес. Это приводит к компромиссам в области безопасности и производительности, увеличивает совокупную стоимость владения и ограничивает успех программ по обеспечению соответствия нормативным требованиям.

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Затраты
Дорого

Множество разрозненных собственных инструментов для защиты данных, безопасности, суверенитета и конфиденциальности

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Высокий риск

Ручной процесс сбора журналов и выполнения требований аудита с использованием разнородных наборов инструментов приводит к пробелам в области соблюдения нормативных требований

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Низкое удобство использования

Низкая производительность приложений вследствие ограничений локализации данных

РЕШЕНИЕ

Масштабируемый способ соблюсти требования и управлять растущими рисками

A composable way to streamline compliance and manage evolving risk - infographic

Руководители, отвечающие за обеспечение безопасности и соблюдение нормативных требований, могут оптимизировать эти процессы с помощью одной панели управления и компонуемых средств безопасности через connectivity cloud от Cloudflare.

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A composable way to streamline compliance and manage evolving risk - infographic
Минимизация рисков и оптимизация соблюдения нормативных требований
Сокращение совокупной стоимости владения

Cloudflare может сократить совокупную стоимость владения вплоть до 50 %.

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Сведение к минимуму рисков

Cloudflare может снизить риски, связанные с политикам и соблюдением нормативных требований, вплоть до 50 %.

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Повышение удобства использования и производительности

Производительность повышается на 50 % без ущерба для безопасности.

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Защитите данные, упростите аудит и уменьшите риск с помощью Cloudflare
65 %

снижение вероятности утечки данных и связанных с ней расходов*

24 %

сокращение ежегодных взносов за киберстрахование*

59 %

сокращение времени, затрачиваемого на управление системами/процессами*

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Облако connectivity cloud от Cloudflare разработано для обеспечения соответствия нормативным требованиям

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Разработано для обеспечения соответствия нормативным требованиям к использованию данных

Применяйте, настраивайте и расширяйте согласованные элементы управления для разных местоположений, пользователей, приложений (веб, SaaS и приватных) и инфраструктуры — везде, где вам необходимо. Обеспечьте соответствие нормативным требованиям непосредственно после их установки с помощью компонуемых элементов управления.

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Унифицированный механизм политик для всех сред

Создавайте правила один раз через единую плоскость управления, действующую как единый механизм политики, и применяйте их повсюду. Обеспечьте согласованную защиту данных и политики безопасности в разных средах.

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Суверенитет без снижения производительности

Позволяет вам соответствовать нормативным требованиям к локализации данных в соответствии со стандартами соответствия, такими как FedRAMP и Общий регламент по защите данных (GDPR). Отправляйте журналы непосредственно с нашей периферии в предпочтительный SIEM или облачный пункт назначения, минуя основные точки присутствия в ЕС или США.

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Удовлетворяйте требования аудита с помощью интеллектуальной отчетности

Используйте нашу уникальную возможность массового мониторинга интернет-трафика для автоматического выявления новых угроз и защиты от них. Обеспечьте выполнение с низкой задержкой, поблизости от пользователей, приложений и инфраструктуры.

Flo, лидирующее приложение по женскому здоровью, защищает
клиентские данные с помощью Cloudflare

Когда речь заходит о защите данных о клиентах, ничто не требует такой бдительности, как личные медицинские данные.

Именно поэтому Flo Health, ведущее приложение для женского здоровья, сделало безопасность и конфиденциальность основной миссией компании — и именно поэтому компания-разработчик выбрала Cloudflare для обеспечения дополнительного уровня защиты.

«Мы в компании Flo твердо уверены, что каждая женщина заслуживает права следить за своим здоровьем без опасений. Каждое приложение для женского здоровья обязано придерживаться высоких стандартов конфиденциальности и безопасности, и благодаря набору продуктов Cloudflare мы можем предложить более высокий уровень защиты данных наших пользователей».

Ресурсы

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Обеспечение соответствия обязательств по контролю угроз для кибербезопасности директивы NIS2 в ЕС с помощью решений от Cloudflare

Читать справочный документ
Streamline NIS2 compliance - thumbnail
Пример использования

PhonePe снижает нагрузку, связанную с нормативными требованиями с помощью нативной локализации Cloudflare

Читать пример использования
PhonePe logo
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare помогает решать проблемы локализации и защиты данных в Европе

Читать справочный документ
Как Cloudflare помогает решать проблемы защиты и локализации данных в Европе
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Обеспечение соответствия обязательств по контролю угроз для кибербезопасности директивы NIS2 в ЕС с помощью решений от Cloudflare

Читать справочный документ
Streamline NIS2 compliance - thumbnail
Пример использования

PhonePe снижает нагрузку, связанную с нормативными требованиями с помощью нативной локализации Cloudflare

Читать пример использования
PhonePe logo
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare помогает решать проблемы локализации и защиты данных в Европе

Читать справочный документ
Как Cloudflare помогает решать проблемы защиты и локализации данных в Европе
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Обеспечение соответствия обязательств по контролю угроз для кибербезопасности директивы NIS2 в ЕС с помощью решений от Cloudflare

Читать справочный документ
Streamline NIS2 compliance - thumbnail
Пример использования

PhonePe снижает нагрузку, связанную с нормативными требованиями с помощью нативной локализации Cloudflare

Читать пример использования
PhonePe logo
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как Cloudflare помогает решать проблемы локализации и защиты данных в Европе

Читать справочный документ
Как Cloudflare помогает решать проблемы защиты и локализации данных в Европе

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