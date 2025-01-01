Компонуемая платформа, которая помогает компаниям оптимизировать соблюдение нормативных требований с помощью расширяемых средств управления безопасностью между системами, позволит вам устанавливать подключения, защищать и разрабатывать.
Ручные процессы создают сложность, приводят к риску и замедляют бизнес. Это приводит к компромиссам в области безопасности и производительности, увеличивает совокупную стоимость владения и ограничивает успех программ по обеспечению соответствия нормативным требованиям.
Множество разрозненных собственных инструментов для защиты данных, безопасности, суверенитета и конфиденциальности
Ручной процесс сбора журналов и выполнения требований аудита с использованием разнородных наборов инструментов приводит к пробелам в области соблюдения нормативных требований
Низкая производительность приложений вследствие ограничений локализации данных
Руководители, отвечающие за обеспечение безопасности и соблюдение нормативных требований, могут оптимизировать эти процессы с помощью одной панели управления и компонуемых средств безопасности через connectivity cloud от Cloudflare.
Cloudflare может сократить совокупную стоимость владения вплоть до 50 %.
Cloudflare может снизить риски, связанные с политикам и соблюдением нормативных требований, вплоть до 50 %.
Производительность повышается на 50 % без ущерба для безопасности.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
снижение вероятности утечки данных и связанных с ней расходов*
сокращение ежегодных взносов за киберстрахование*
сокращение времени, затрачиваемого на управление системами/процессами*
Применяйте, настраивайте и расширяйте согласованные элементы управления для разных местоположений, пользователей, приложений (веб, SaaS и приватных) и инфраструктуры — везде, где вам необходимо. Обеспечьте соответствие нормативным требованиям непосредственно после их установки с помощью компонуемых элементов управления.
Создавайте правила один раз через единую плоскость управления, действующую как единый механизм политики, и применяйте их повсюду. Обеспечьте согласованную защиту данных и политики безопасности в разных средах.
Позволяет вам соответствовать нормативным требованиям к локализации данных в соответствии со стандартами соответствия, такими как FedRAMP и Общий регламент по защите данных (GDPR). Отправляйте журналы непосредственно с нашей периферии в предпочтительный SIEM или облачный пункт назначения, минуя основные точки присутствия в ЕС или США.
Используйте нашу уникальную возможность массового мониторинга интернет-трафика для автоматического выявления новых угроз и защиты от них. Обеспечьте выполнение с низкой задержкой, поблизости от пользователей, приложений и инфраструктуры.
Когда речь заходит о защите данных о клиентах, ничто не требует такой бдительности, как личные медицинские данные.
Именно поэтому Flo Health, ведущее приложение для женского здоровья, сделало безопасность и конфиденциальность основной миссией компании — и именно поэтому компания-разработчик выбрала Cloudflare для обеспечения дополнительного уровня защиты.
«Мы в компании Flo твердо уверены, что каждая женщина заслуживает права следить за своим здоровьем без опасений. Каждое приложение для женского здоровья обязано придерживаться высоких стандартов конфиденциальности и безопасности, и благодаря набору продуктов Cloudflare мы можем предложить более высокий уровень защиты данных наших пользователей».