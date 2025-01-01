Позволяет вам соответствовать нормативным требованиям к локализации данных в соответствии со стандартами соответствия, такими как FedRAMP и Общий регламент по защите данных (GDPR). Отправляйте журналы непосредственно с нашей периферии в предпочтительный SIEM или облачный пункт назначения, минуя основные точки присутствия в ЕС или США.