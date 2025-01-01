Сократите сложность и модернизируйте свой технологический стек

Консолидируйте, упрощайте и модернизируйте свои приложения, сети и безопасность, используя connectivity cloud. Откажитесь от чрезмерного усложнения, а вместо этого ускорьте свой бизнес.

ПРОБЛЕМА

Сложность и затраты приводят к провалу цифровых инициатив

Digital Modernization - Problem statement - illustration

Необходимо постоянно ускорять цифровую модернизацию, но сложные технологические стеки неэффективны и дороги, и также они замедляют бизнес.

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Digital Modernization - Problem statement - illustration
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Отсутствие рентабельности инвестиций

По данным Gartner1, для реализации ценности 52 % инициатив по цифровой модернизации требуется слишком много времени.

Замедление бизнеса

Чрезмерно сложные стеки технологий требуют компромисса между безопасностью и производительностью, и приводят к увеличению затрат.

Стремление к упрощению

По данным Forrester2, 51 % компаний хотят консолидировать свой технологический стек.

РЕШЕНИЕ

Консолидируйте свой технологический стек с connectivity cloud

Digital Modernization - Solution statement - illustration

Консолидация на базе Cloudflare может снизить совокупную стоимость владения на 50 % и помочь руководителям ИТ-отделов осуществить успешную цифровую модернизацию, включая консолидацию, упрощение и модернизацию приложений, сетей и системы безопасности.

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Digital Modernization - Solution statement - illustration
Cloudflare One Решение SASE
Консолидация платформ

Консолидируйте большую часть своего технологического стека и обеспечьте более высокое снижение затрат без ущерба для безопасности или производительности.

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Модернизация сети

Упростите свою архитектуру и сделайте ее более безопасной, дополнив свою сеть сервисами Cloudflare.

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Модернизация приложений

Модернизируйте устаревшие приложения и создавайте новые в среде Cloudflare. Внедряйте инновации быстрее с помощью безопасной распределенной среды приложений.

Новое исследование Forrester: исследование Total Economic Impact™ об эффективности Cloudflare

Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.

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Более быстрое реагирование на инциденты, снижение затрат и повышение темпов внедрения инноваций
75 %

сокращение времени реагирования на инциденты в области производительности и безопасности

48 %

снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности

54 %

уменьшение срока вывода на рынок (TTM) новых инноваций

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Connectivity cloud от Cloudflare модернизирует ваш бизнес

Наша платформа и глобальная сеть облегчают безопасное масштабирование вашего бизнеса, одновременно упрощая управление вашим технологическим стеком.

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Интеграция со всеми сетями

Получите прямой доступ в Интернет и ко всем другим приложениям, облакам и провайдерам, что поможет вам обеспечить безопасную и бесконечно масштабируемую сеть с малой сетевой задержкой.

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Встроенные средства сбора и анализа информации

Облако connectivity cloud имеет широкий набор сервисов, встроенных на базовом уровне, и анализирует большие объемы трафика для автоматически обновляемого сбора и анализа информации об угрозах.

Унифицированный и упрощенный интерфейс

Просмотр и управление большей частью ИТ-среды из одного интерфейса, что значительно сокращает количество инструментов и перегруженность приборных панелей.

Производительность, простота и безопасность Caliente.mx с решением от одного поставщика, предоставляемым Cloudflare

Компания Caliente.mx защитила своих клиентов от мошенничества, усилила внутренний контроль безопасности и повысила производительность и масштабируемость своего сайта за счет консолидации безопасности приложений, подхода Zero Trust, производительности сети, потокового видео и инструментов разработки на базе Cloudflare.

Cloudflare выделилась на фоне конкурентов благодаря гибкости и богатой функциональности своей комплексной платформы, а также широкому охвату глобальной сети.

«Мы всегда боролись за то, чтобы наши системы были одновременно безопасными и производительными. Мы не хотели идти на компромиссы — нам нужно было единое решение, чтобы обеспечить нашим пользователям максимально безопасный и отзывчивый игровой процесс».

Ресурсы

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СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Разработка стратегии модернизации вашей сети

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Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

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Обзор предлагаемых решений

Консолидируйте, упрощайте и модернизируйте свой технологический стек

Получить краткое описание решения
Ресурсы цифровой модернизации 3 - thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Разработка стратегии модернизации вашей сети

Получить справочный документ
Ресурсы цифровой модернизации 1 - thumbnail
Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

Загрузить инфографику
Cloudflare infographic thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Консолидируйте, упрощайте и модернизируйте свой технологический стек

Получить краткое описание решения
Ресурсы цифровой модернизации 3 - thumbnail
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Разработка стратегии модернизации вашей сети

Получить справочный документ
Ресурсы цифровой модернизации 1 - thumbnail
Инфографика

Как connectivity cloud помогает восстановить контроль над безопасностью и ИТ

Загрузить инфографику
Cloudflare infographic thumbnail
Обзор предлагаемых решений

Консолидируйте, упрощайте и модернизируйте свой технологический стек

Получить краткое описание решения
Ресурсы цифровой модернизации 3 - thumbnail

1. Повестка дня директора по ИТ, 2023 г., Gartner
2. Восстановление контроля с помощью Connectivity Cloud, Forrester

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