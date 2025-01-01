Компания Caliente.mx защитила своих клиентов от мошенничества, усилила внутренний контроль безопасности и повысила производительность и масштабируемость своего сайта за счет консолидации безопасности приложений, подхода Zero Trust, производительности сети, потокового видео и инструментов разработки на базе Cloudflare.



Cloudflare выделилась на фоне конкурентов благодаря гибкости и богатой функциональности своей комплексной платформы, а также широкому охвату глобальной сети.