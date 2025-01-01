Консолидируйте, упрощайте и модернизируйте свои приложения, сети и безопасность, используя connectivity cloud. Откажитесь от чрезмерного усложнения, а вместо этого ускорьте свой бизнес.
Необходимо постоянно ускорять цифровую модернизацию, но сложные технологические стеки неэффективны и дороги, и также они замедляют бизнес.
По данным Gartner1, для реализации ценности 52 % инициатив по цифровой модернизации требуется слишком много времени.
Чрезмерно сложные стеки технологий требуют компромисса между безопасностью и производительностью, и приводят к увеличению затрат.
По данным Forrester2, 51 % компаний хотят консолидировать свой технологический стек.
Консолидация на базе Cloudflare может снизить совокупную стоимость владения на 50 % и помочь руководителям ИТ-отделов осуществить успешную цифровую модернизацию, включая консолидацию, упрощение и модернизацию приложений, сетей и системы безопасности.
Консолидируйте большую часть своего технологического стека и обеспечьте более высокое снижение затрат без ущерба для безопасности или производительности.
Упростите свою архитектуру и сделайте ее более безопасной, дополнив свою сеть сервисами Cloudflare.
Модернизируйте устаревшие приложения и создавайте новые в среде Cloudflare. Внедряйте инновации быстрее с помощью безопасной распределенной среды приложений.
Специалисты Forrester выяснили, что наша платформа connectivity cloud обеспечила рентабельность инвестиций 238 % в течение трех лет благодаря увеличению производительности, повышению безопасности, усилению защиты и т. д.
сокращение времени реагирования на инциденты в области производительности и безопасности
снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности
уменьшение срока вывода на рынок (TTM) новых инноваций
Наша платформа и глобальная сеть облегчают безопасное масштабирование вашего бизнеса, одновременно упрощая управление вашим технологическим стеком.
Получите прямой доступ в Интернет и ко всем другим приложениям, облакам и провайдерам, что поможет вам обеспечить безо�пасную и бесконечно масштабируемую сеть с малой сетевой задержкой.
Облако connectivity cloud имеет широкий набор сервисов, встроенных на базовом уровне, и анализирует большие объемы трафика для автоматически обновляемого сбора и анализа информации об угрозах.
Просмотр и управление большей частью ИТ-среды из одного интерфейса, что значительно сокращает количество инструментов и перегруженность приборных панелей.
Компания Caliente.mx защитила своих клиентов от мошенничества, усилила внутренний контроль безопасности и повысила производительность и масштабируемость своего сайта за счет консолидации безопасности приложений, подхода Zero Trust, производительности сети, потокового видео и инструментов разработки на базе Cloudflare.
Cloudflare выделилась на фоне конкурентов благодаря гибкости и богатой функциональности своей комплексной платформы, а также широкому охвату глобальной сети.