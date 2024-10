Caliente.mx a protégé ses clients contre la fraude, a renforcé ses mesures internes de contrôle de la sécurité, mais aussi amélioré les performances et l'évolutivité de son site en consolidant la sécurité de ses applications, son approche Zero Trust, les performances de son réseau, ses capacités de diffusion vidéo et ses outils de développement sur la plateforme Cloudflare.



Cloudflare s'est démarquée de la concurrence grâce à la flexibilité et aux riches fonctionnalités de sa plateforme complète, ainsi qu'à la vaste couverture de son réseau mondial.