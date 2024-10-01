根據 Gartner1 的調查，52% 的數位現代化計畫需要太長的時間才能實現價值。
過於複雜的技術堆疊迫使他們在安全性和效能之間進行取捨，成本也不斷提升。
根據 Forrester2 的調查，51% 的公司希望整合技術堆疊。
整合到 Cloudflare 不僅可將 TCO 降低 50%，還可幫助 IT 領導者順利實現數位現代化，包括整合、簡化應用程式、網路和安全性並進行現代化改造。
整合更多的技術堆疊，在不犧牲安全性或效��能的情況下，實現更大的成本降低。
透過使用 Cloudflare 擴充網路，來簡化架構並提升安全性。
對傳統應用程式進行現代化改造，並基於 Cloudflare 構建新的應用程式。透過一個安全的分散式應用程式環境，更快速地創新。
Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。
對效能和安全事件的回應時間縮短
安全性和 IT 投資的總體擁有成本 (TCO) 降低
創新產品的上市時間 (TTM) 縮短
我們的平台和全球網路有助於您的業務安全擴展，同時簡化技術堆疊管理。
直接連線至網際網路以及其他所有應用程式、雲端和 ISP，從而為您提供安全、低延遲且可無限擴展的網路。
全球連通雲會在基礎層級內建多種服務，並對數量巨大的流量進行分析，從而自動更新威脅情報。
從一個介面即可查看和管理大部分 IT 環境，大大減少了工具氾濫和儀表板過載的情況。