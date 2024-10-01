降低複雜性並實現技術堆疊現代化

使用全球連通雲整合、簡化應用程式、網路和安全性並進行現代化改造。不再增加複雜性，而是加速業務發展。

問題

複雜性和成本導致數位化計畫失敗

Digital Modernization - Problem statement - illustration

企業面臨著不斷加快數位現代化的壓力，但複雜的技術堆疊不僅效率低下，而且成本高昂，拖慢了業務的發展。

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缺少 ROI

根據 Gartner1 的調查，52% 的數位現代化計畫需要太長的時間才能實現價值。

業務減緩

過於複雜的技術堆疊迫使他們在安全性和效能之間進行取捨，成本也不斷提升。

希望簡化

根據 Forrester2 的調查，51% 的公司希望整合技術堆疊。

解決方案

透過全球連通雲整合技術堆疊

數位現代化 - 解決方案陳述 - 示意圖

整合到 Cloudflare 不僅可將 TCO 降低 50%，還可幫助 IT 領導者順利實現數位現代化，包括整合、簡化應用程式、網路和安全性並進行現代化改造。

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Cloudflare One SASE 解決方案
平台整合

整合更多的技術堆疊，在不犧牲安全性或效能的情況下，實現更大的成本降低。

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網路現代化

透過使用 Cloudflare 擴充網路，來簡化架構並提升安全性。

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應用程式現代化

對傳統應用程式進行現代化改造，並基於 Cloudflare 構建新的應用程式。透過一個安全的分散式應用程式環境，更快速地創新。

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

詳閱案例研究
更快的事件回應時間、更低的成本和更快速的創新
75%

對效能和安全事件的回應時間縮短

48%

安全性和 IT 投資的總體擁有成本 (TCO) 降低

54%

創新產品的上市時間 (TTM) 縮短

包括 30% 的財富 1000 強公司在內的全球領導者依賴於 Cloudflare

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我們的做法

Cloudflare 的全球連通雲幫助您實現業務現代化

我們的平台和全球網路有助於您的業務安全擴展，同時簡化技術堆疊管理。

network-scale
與所有網路整合

直接連線至網際網路以及其他所有應用程式、雲端和 ISP，從而為您提供安全、低延遲且可無限擴展的網路。

Thought bubble icon
內建智慧

全球連通雲會在基礎層級內建多種服務，並對數量巨大的流量進行分析，從而自動更新威脅情報。

統一的簡化介面

從一個介面即可查看和管理大部分 IT 環境，大大減少了工具氾濫和儀表板過載的情況。

透過 Cloudflare 的單一廠商解決方案，為 Caliente.mx 提供高效能、簡便性和安全性

Caliente.mx 透過將應用程式安全性、Zero Trust、網路效能、影片串流及開發工具整合到 Cloudflare 上，來保護客戶免受詐騙、加強內部安全控制，並提升網站的效能和可擴展性。

Cloudflare 憑藉其綜合平台的靈活性和豐富的功能以及全球網路的廣泛覆蓋範圍，在競爭中脫穎而出。

「對我們而言，確保系統既安全又高效始終是個難題。我們不想妥協，希望能夠採用單一解決方案，為使用者提供安全性最高且回應最快的遊戲體驗。」

資源

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白皮書

制定網路現代化策略

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數位現代化資源 1 - 縮圖
資訊圖

全球連通雲如何協助恢復對安全性和 IT 的控制

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解決方案簡述

整合、簡化技術堆疊並進行現代化改造

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整合、簡化技術堆疊並進行現代化改造

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1. 2023 年 CIO 議程，Gartner
2. 透過全球連通雲重新獲取控制權，Forrester

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