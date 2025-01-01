Cloudflare connectivity cloud предлагает сервисы безопасности и подключения корпоративного уровня, эффективность которых подтверждена аналитиками, в том числе сервисы SASE/SSE, средства доставки веб-приложений и оперативного развертывания.
Где бы ни работали ваши сотрудники, им нужен защищенный доступ к внутренним при�ложениям и инструментам. Cloudflare обеспечивает бесшовную, идентификационную и программно-определяемую безопасность Zero Trust, позволяя вам защитить удаленные команды, устройства и данные. И все это без ущерба для производительности и удобства использования.
С Cloudflare красота и удобство веб-приложений никогда не обеспечиваются в ущерб безопасности и производительности. Мы укрепляем безопасность и улучшаем удобство использования одновременно, тренируя наши модели машинного обучения на основе 20 % всего интернет-трафика.
Средства сетевой безопасности, помогающие предприятиям обеспечивать подключение, защиту и повышение быстродействия своих корпоративных сетей. При этом избегать затрат и сложностей, связанных с устаревшим сетевым оборудованием. Переходите на единую глобальную сеть со встроенными сервисами на основе Zero Trust, средствами нейтрализации DDoS-атак, межсетевыми экранами и инструментами для ускорения трафика.
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Аналитические отчеты и источники: