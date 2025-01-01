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Производительность, безопасность и сервисы для разработчиков — на корпоративном уровне

Восстановите контроль над сложными комплексами вычислительных ресурсов, хранилищ и приложений.

Cloudflare connectivity cloud предлагает сервисы безопасности и подключения корпоративного уровня, эффективность которых подтверждена аналитиками, в том числе сервисы SASE/SSE, средства доставки веб-приложений и оперативного развертывания.

Нам доверяют ведущие бренды мира

~36% компаний из списка Fortune 1000 полагаются на Cloudflare
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Безопасность гибридной работы

Zero Trust Integrations
Защищайте сотрудников, приложения и облака, где бы они ни находились.

Где бы ни работали ваши сотрудники, им нужен защищенный доступ к внутренним приложениям и инструментам. Cloudflare обеспечивает бесшовную, идентификационную и программно-определяемую безопасность Zero Trust, позволяя вам защитить удаленные команды, устройства и данные. И все это без ущерба для производительности и удобства использования.

  • Cloudflare названа в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2024 года в категории SASE от одного поставщика1
  • Cloudflare названа в отчете Gartner® Magic Quadrant™ в категории Периферийный сервис безопасности (SSE) за 3-й год подряд2
  • Cloudflare названа сильным игроком в исследовании Forrester Wave™: Решения для безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы, 2-й квартал 2025 года3
Узнайте больше о сервисах Zero Trust для крупного бизнеса
Zero Trust Integrations

Надежная и эффективная доставка приложений

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Совершенствуйте мониторинг угроз, повышайте скорость реагирования специалистов по безопасности, улучшайте удобство использования.

С Cloudflare красота и удобство веб-приложений никогда не обеспечиваются в ущерб безопасности и производительности. Мы укрепляем безопасность и улучшаем удобство использования одновременно, тренируя наши модели машинного обучения на основе 20 % всего интернет-трафика.

  • Cloudflare названа «Лидером» в отчете Forrester Wave™: Решения межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г.4
  • Cloudflare названа «Лидером» в отчете IDC MarketScape: Оценка поставщиков периферийных сервисов доставки контента по всему миру, 2024 г.5
  • Cloudflare названа лидером в отчете Frost & Sullivan Radar в категории «Глобальные CDN», 2023 г.6
Подробнее о средствах безопасности и производительности для приложений
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Защищенное многоточечное подключение

Cloudflare network security diagram
Ваш контроль над гибридной корпоративной сетью.

Средства сетевой безопасности, помогающие предприятиям обеспечивать подключение, защиту и повышение быстродействия своих корпоративных сетей. При этом избегать затрат и сложностей, связанных с устаревшим сетевым оборудованием. Переходите на единую глобальную сеть со встроенными сервисами на основе Zero Trust, средствами нейтрализации DDoS-атак, межсетевыми экранами и инструментами для ускорения трафика.

  • Глобальная сеть, охватывающая более 330 городов и более 125 стран мира.
Узнайте больше о сетевой безопасности для крупного бизнеса
Cloudflare network security diagram

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Ресурсы

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ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

Получить электронную книгу
Increase developer velocity with a connectivity cloud
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

Получить электронную книгу
Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как сократить расходы на «облака» в условиях неопределенной экономики

Получить справочный документ
How to reduce cloud costs in an uncertain economy
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

Получить электронную книгу
Increase developer velocity with a connectivity cloud
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

Получить электронную книгу
Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как сократить расходы на «облака» в условиях неопределенной экономики

Получить справочный документ
How to reduce cloud costs in an uncertain economy
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Обеспечьте повышение скорости работы разработчиков с помощью connectivity cloud

Получить электронную книгу
Increase developer velocity with a connectivity cloud
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций

Получить электронную книгу
Защита современных организаций от угроз без сдерживания инноваций
СПРАВОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

Как сократить расходы на «облака» в условиях неопределенной экономики

Получить справочный документ
How to reduce cloud costs in an uncertain economy

Получите преимущества, которые есть только в плане Enterprise:

Расширенные журналы и аналитика
Расширенные журналы и аналитика
Используйте возможности сети Cloudflare для интеллектуального управления трафиком ботов к вашему приложению, чтобы предотвращать подстановку учетных данных, скупку и резервирование товаров, скрапинг контента и другие виды мошенничества.
Безопасность API
Безопасность API
API — двигатель мирового прогресса. Поэтому мы построили нашу глобальную сеть таким образом, чтобы она стала для вас API-шлюзом. Благодаря обнаружению API, интегрированному управлению и аналитике API, а также многоуровневой защите API, Cloudflare гарантирует, что вы сможете использовать API с максимальным успехом для бизнеса.
Средства безопасности Zero Trust на основе идентификаторов — рядом с вашими пользователями
Средства безопасности Zero Trust на основе идентификаторов — рядом с вашими пользователями
Cloudflare One — это платформа Zero Trust в формате «сеть как услуга» с динамическим подключением пользователей к корпоративным ресурсам. Средства безопасности на основе идентификаторов в ней всегда расположены близко к пользователям.
Доступ к необработанным журналам
Доступ к необработанным журналам
Возьмите на себя ответственность за свои данные и проводите собственную аналитику, используя необработанные данные журналов веб-ресурсов в сети Cloudflare.
Аналитика межсетевого экрана
Аналитика межсетевого экрана
Собирайте сведения о том, как работает ваша конфигурация WAF. Аналитика межсетевого экрана покажет, насколько эффективно то или иное правило, представив статистику в понятном формате.
Расширенные варианты контроля и управления
Расширенные варианты контроля и управления
Клиентам корпоративного уровня обеспечивается более короткий TTL, и они могут проводить очистку кэша по тегам или по имени хоста.
Многоканальная поддержка 24/7/365 (телефон, чат, электронная почта)
Многоканальная поддержка 24/7/365 (телефон, чат, электронная почта)
Круглосуточная поддержка по телефону, чату и электронной почте со средним временем ответа 15 минут.
Наши гарантии: 100% доступности и возмещение в 25-кратном размере
Наши гарантии: 100% доступности и возмещение в 25-кратном размере
В редких случаях перебоев клиенты плана Enterprise получают 25-кратный кредит на обслуживание за ежемесячную плату, пропорционально соответствующим сбоям и соотношению затронутых клиентов.
Приоритезация сети
Приоритезация сети
Корпоративные веб-ресурсы размещаются в выделенных диапазонах IP-адресов Cloudflare, обеспечивая приоритетную маршрутизацию и защиту для обеспечения максимальной скорости и доступности.
Предсказуемые фиксированные цены на продукты с оплатой за использование
Предсказуемые фиксированные цены на продукты с оплатой за использование
Клиенты, оформившие план Enterprise, могут запросить фиксированный тариф на Argo, ограничение числа запросов, Workers, балансировку нагрузки, прямые трансляции и другие сервисы.

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Аналитические отчеты и источники:

  1. Gartner® Magic Quadrant™: SASE от одного поставщика, 2024 г. –Читать отчет
  2. Gartner® Magic Quadrant™: периферийный сервис безопасности (SSE), 2024 г. — Читать отчет
  3. Forrester Wave™: Решения по безопасности электронной почты, обмена сообщениями и совместной работы, 2-й кв. 2025 г. — Читать отчет
  4. Forrester Wave™: Решения межсетевого экрана веб-приложений, 1-й кв. 2025 г. – Читать отчет
  5. IDC MarketScape: Оценка поставщиков периферийных сервисов доставки контента по всему миру, 2024 г – Читать отчет
  6. Frost & Sullivan Radar для глобальной CDN, 2023 г.

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