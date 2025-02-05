Cloudflare обеспечивает безопасность, производительность и надежность всего, что подключено к Интернету. Ознакомьтесь с нашими последними ресурсами, чтобы узнать, как вы можете использовать нашу интегрированную глобальную облачную сеть.
[На английском] Узнайте, как Cloudflare и Accenture защищают данные от существующих и новых угроз, а также обеспечивают стандарты нормативного соответствия.
Learn how Cloudflare’s connectivity cloud can help you tackle your next digital project with greater speed and less risk.
[На английском] Оптимизируйте внутренний доступ для подрядчиков, партнеров и сотрудников на неуправляемых устройствах без установки какого-либо программного обеспечения.
[На английском] Изоляция браузера от Cloudflare предохранит пользователей от угроз в Интернете и защитит данные в приложениях с помощью бесперебойных средств управления браузерами.
[На английском] Клиенты выбирают SASE от Cloudflare для кратчайшего внедрения Zero Trust. Ознакомьтесь с клиентами и примерами использования.
Изучите важную информацию для разработки надежной стратегии обеспечения соответствия нормативным требованиям, соответствующей меняющимся регламентам, таким как PCI DSS 4.0 и NIS2. В документе представлена информация об управлении рисками, системах безопасности и лучших практиках, которые помогут организациям ориентироваться в сложных регламентах.
[На английском] Современные средства безопасности приложений требуют интегрированного шлюза API Gateway и межсетевого экрана веб-приложений (WAF).
[На английском] Розничная торговля развивается: покупатели ожидают бесперебойной работы онлайн и в магазинах, однако киберугрозы растут. Cloudflare помогает розничным компаниям оставаться безопасными, надежными и эффективными.
Cloudflare помогает розничным компаниям обеспечивать безопасность, сокращать расходы и обеспечивать бесперебойное взаимодействие с клиентами.
Вот десять причин, по которым ведущие банки мира и финансовые учреждения выбирают сотрудничество с Cloudflare.
Хотя многие организации уже внедрили или планируют заменить VPN на ZTNA, им сложно начать реализацию. Узнайте, как быстрее перейти на современный безопасный удаленный доступ.
Проблемы облачных технологий, такие как управление инфраструктурой приложений искусственного интеллекта или данными в устаревших системах цепочек поставок, могут замедлить инновации в розничной торговле. Но это не обязательно должно быть так. Узнайте, как ускорить работу розничной торговли