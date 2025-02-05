Проблемы облачных технологий, такие как управление инфраструктурой приложений искусственного интеллекта или данными в устаревших системах цепочек поставок, могут замедлить инновации в розничной торговле. Но это не обязательно должно быть так. Узнайте, как ускорить работу розничной торговли