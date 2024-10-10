Cloudflare 提供安全性、效能和可靠性，適用於連線到網際網路的任何裝置。請參閱最新資源，瞭解如何利用我們的整合式全球雲端網路。
簡化基礎架構目標的存取（驗證、授權和稽核），而不中斷開發人員的工作流程。
了解如何預先保護您的使用者免受網路釣魚、商務電子郵件入侵 (BEC) 和電子郵件供應鏈攻擊。
由技術專家來負責偵測和解決網路釣魚相關活動，藉此釋放營運能力，並保持領先於網路釣魚攻擊。
[僅提供英文版] 保護、加速、分析和改進博彩環境。
[僅提供英文版] Cloudflare 為線上博彩關聯公司提供解決挑戰所需的擴展功能和靈活性。
瞭解 Cloudflare 如何透過提供一個整合式、低觸控解決方案，保護使用者和資料免遭包括商業電子郵件入侵 (BEC) 和多通道攻擊在內的網路釣魚攻擊。
[僅提供英文版] 無論您的應用程式和 API 在何處託管，都為其提供安全保障，並確保您的網站訪客安全。
[僅提供英文版] 透過 Quickstart，Cloudflare 專家可以在您實施 Cloudflare Zero Trust 和 SASE 部署的整個過程中，隨時為您的團隊提供指導。
一項新研究發現，Cloudflare 在三年內實現了 238% 的投資報酬率，還提供了更多的安全性優勢。
[僅提供英文版] 透過使用 Cloudflare 自動執行 TLS 憑證生命週期，保護網站訪客的安全性和隱私權。
[僅提供英文版] 使用 Cloudflare 對使用者存取應用程式的過程進行現代化改造。採用 Zero Trust 原則，透過一整套可輕鬆設定和運作的雲端原生服務，將所有使用者及應用程式安全地連接起來，從而使您的架構符合未來需求。
透過超越收件匣範圍的全面網路釣魚防護來保護您的員工