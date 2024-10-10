[僅提供英文版] 使用 Cloudflare 對使用者存取應用程式的過程進行現代化改造。採用 Zero Trust 原則，透過一整套可輕鬆設定和運作的雲端原生服務，將所有使用者及應用程式安全地連接起來，從而使您的架構符合未來需求。