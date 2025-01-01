Защищайте сотрудников, приложения и сети более эффективно и результативно с Cloudflare connectivity cloud.
Системы безопасности от разных поставщиков, много отдельных панелей управления, большое количество сотрудников — идеальные условия для хитроумных атак.
Чем больше поставщиков, тем больше заявок в разные службы поддержки и тем больше времени нужно на решение проблем.
Слишком много информационных панелей и разных уведомлений — легко пропустить информацию.
Неэффективность и ограниченная видимость создает слепые зоны и снижает скорость реагирования.
Connectivity cloud от Cloudflare позволяет создать комплексную систему безопасности организации на основе масштабируемых, программируемых облачно-ориентированных сервисов. С таким решением нет необходимости вручную объединять решения разных поставщиков.
Дополните или замените рискованные VPN, защитите доступ к подрядчикам или неуправляемым устройствам, нейтрализуйте атаки программ-шантажистов, отслеживайте и ограничивайте ситуации, создающие риск утечки данных.
Предотвращение многоканального фишинга и компрометации рабочей электронной почты, защита удаленных работников, распределенных офисов и сети WAN.
Не позволяйте злоумышленникам использовать уязвимости в API и веб-приложениях (уязвимости 0-day, известные CVE, SQLi, XSS и так далее), одновременно защищая свои системы от DDoS-атак и нашествия ботов.
По результатам нового исследования Forrester было установлено, что сервисы безопасности Cloudflare позволили повысить надежность систем благодаря централизованному мониторингу, оперативному обнаружению угроз и многим другим преимуществам.
сокращение времени реагирования на инциденты в области безопасности и производительности
снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности
уменьшение срока вывода новых инновац�ий на рынок
Наша компонуемая платформа и сеть помогают организациям защиать пользователей, приложения и сети во всех конечных точках и участках инфраструктуры — на протяжении всего жизненного цикла атаки.
Объедините различные аспекты безопасности на базе одной платформы, чтобы упростить управление по всей поверхности атаки.
Блокируйте больше атак, используя отличные средства сбора и анализа информации об угрозах, охватывающие все домены.
Быстрее выявляйте угрозы и быстрее реагируйте на них благодаря объединенным информационным панелям и отчетам.
Защитите всю сеть с помощью политик Zero Trust
GPC, владея более чем 900 сайтов, столкнулась с тем, что такое количество ресурсов очень сложно отслеживать. Проблемы с мониторингом затрудняли выявление неполадок и их устранение. Компания заменила используемый набор разрозненных решений сервисами безопасности веб-приложений от Cloudflare.
Теперь Cloudflare помогает GPC выявлять и блокировать 450 миллионов угроз ежегодно и предотвращать случаи скрапинга со стороны конкурентов.
Узнайте, как Cloudflare защищает пользователей, приложения и сети от комбинированного фишинга
Изучите риски API, на долю которых приходится 57% интернет-трафика, обрабатываемого Cloudflare
Шестнадцатый и последний выпуск ежеквартального анализа тенденций DDoS-атак Cloudflare
Директор по безопасности и технический директор Cloudflare оценивают возникающие риски, такие как угрозы с использованием искусственного интеллекта.
Проанализируйте отдельные сбои в работе Интернета, замеченные Cloudflare в четвертом квартале 2023 года.
Уз�найте об угрозах многоканального фишинга и о том, как подход Zero Trust снижает риски