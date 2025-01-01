GPC, владея более чем 900 сайтов, столкнулась с тем, что такое количество ресурсов очень сложно отслеживать. Проблемы с мониторингом затрудняли выявление неполадок и их устранение. Компания заменила используемый набор разрозненных решений сервисами безопасности веб-приложений от Cloudflare.



Теперь Cloudflare помогает GPC выявлять и блокировать 450 миллионов угроз ежегодно и предотвращать случаи скрапинга со стороны конкурентов.