Объединение сервисов безопасности в одной плоскости управления

Защищайте сотрудников, приложения и сети более эффективно и результативно с Cloudflare connectivity cloud.

Запросить консультациюПолучить краткое описание решения
Diagram of Cloudflare Everywhere Security Solution brief
ПРОБЛЕМА

Разрозненные инструменты и среды создают уязвимости в системе безопасности

Системы безопасности от разных поставщиков, много отдельных панелей управления, большое количество сотрудников — идеальные условия для хитроумных атак.

Читать справочный документ
Analytics network orange
Неэффективность защиты

Чем больше поставщиков, тем больше заявок в разные службы поддержки и тем больше времени нужно на решение проблем.

View icon
Ограниченная видимость

Слишком много информационных панелей и разных уведомлений — легко пропустить информацию.

Target icon
Больше атак и утечек данных

Неэффективность и ограниченная видимость создает слепые зоны и снижает скорость реагирования.

РЕШЕНИЕ

Упрощение структуры средств безопасности и уменьшение числа поставщиков благодаря решениям Cloudflare

Simplify your approach and deliver security everywhere with Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare позволяет создать комплексную систему безопасности организации на основе масштабируемых, программируемых облачно-ориентированных сервисов. С таким решением нет необходимости вручную объединять решения разных поставщиков.

Загрузить электронную книгу
Simplify your approach and deliver security everywhere with Cloudflare
Закрывайте основные потребности в защите ресурсов

Поддерживается уникально от...

Щит zero trust
Внедрение принципов Zero Trust

Дополните или замените рискованные VPN, защитите доступ к подрядчикам или неуправляемым устройствам, нейтрализуйте атаки программ-шантажистов, отслеживайте и ограничивайте ситуации, создающие риск утечки данных.

DDoS attack icon
Защита поверхности атаки

Предотвращение многоканального фишинга и компрометации рабочей электронной почты, защита удаленных работников, распределенных офисов и сети WAN.

arrow-twoway
Нейтрализация угроз zero-day

Не позволяйте злоумышленникам использовать уязвимости в API и веб-приложениях (уязвимости 0-day, известные CVE, SQLi, XSS и так далее), одновременно защищая свои системы от DDoS-атак и нашествия ботов.

Клиенты Cloudflare повысили эффективность специалистов по безопасности на 29 %

По результатам нового исследования Forrester было установлено, что сервисы безопасности Cloudflare позволили повысить надежность систем благодаря централизованному мониторингу, оперативному обнаружению угроз и многим другим преимуществам.

Прочитать исследование
Более быстрое реагирование на инциденты, снижение затрат и повышение темпов внедрения инноваций
75 %

сокращение времени реагирования на инциденты в области безопасности и производительности

48 %

снижение совокупной стоимости владения ИТ и средствами безопасности

54 %

уменьшение срока вывода новых инноваций на рынок

Мировые лидеры, в том числе 30 % компаний из списка Fortune 1000, полагаются на Cloudflare

Готовы поговорить со специалистами?

Связаться со специалистом
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Cloudflare connectivity cloud упрощает и ускоряет консолидацию средств безопасности

Наша компонуемая платформа и сеть помогают организациям защиать пользователей, приложения и сети во всех конечных точках и участках инфраструктуры — на протяжении всего жизненного цикла атаки.

Minimize attack surface - 128x128
1. Минимизируйте поверхности атаки

Объедините различные аспекты безопасности на базе одной платформы, чтобы упростить управление по всей поверхности атаки.

security-shield-protection-230x301-664b7d5
2. Предотвращение первоначальной компрометации

Блокируйте больше атак, используя отличные средства сбора и анализа информации об угрозах, охватывающие все домены.

Shield with arrow icon
3. Устраните боковое перемещение (внутри сети)

Быстрее выявляйте угрозы и быстрее реагируйте на них благодаря объединенным информационным панелям и отчетам.

Padlock icon
4. Остановите кражу (эксфильтрацию) и вымогательство

Защитите всю сеть с помощью политик Zero Trust

Cloudflare помогает GPC блокировать сотни миллионов атак на их цифровые ресурсы

GPC, владея более чем 900 сайтов, столкнулась с тем, что такое количество ресурсов очень сложно отслеживать. Проблемы с мониторингом затрудняли выявление неполадок и их устранение. Компания заменила используемый набор разрозненных решений сервисами безопасности веб-приложений от Cloudflare.

Теперь Cloudflare помогает GPC выявлять и блокировать 450 миллионов угроз ежегодно и предотвращать случаи скрапинга со стороны конкурентов.

«Когда члены совета директоров видят цифры, они понимают, что наши инвестиции в Cloudflare окупаются очень успешно».

Безопасность — ресурсы

Demo

Узнайте, как Cloudflare защищает пользователей, приложения и сети от комбинированного фишинга

Посмотреть деморолик
Отчет

Изучите риски API, на долю которых приходится 57% интернет-трафика, обрабатываемого Cloudflare

Читать отчет
Examine risks
Блог

Шестнадцатый и последний выпуск ежеквартального анализа тенденций DDoS-атак Cloudflare

Читать блог
Illustration of a shield with bar charts
Аналитика

Директор по безопасности и технический директор Cloudflare оценивают возникающие риски, такие как угрозы с использованием искусственного интеллекта.

Прочтите статью
2024 vision: 10 predictions for technology leaders
Блог

Проанализируйте отдельные сбои в работе Интернета, замеченные Cloudflare в четвертом квартале 2023 года.

Читать блог
Q4 2023 Internet disruption summary
Отчет

Узнайте об угрозах многоканального фишинга и о том, как подход Zero Trust снижает риски

Читать отчет
Forrester Opportunity Snapshot

Начало работы

Ресурсы

Решения

Сообщество

Поддержка

Компания

© 2025 Cloudflare, Inc.Политика конфиденциальностиУсловия использованияСообщить о проблемах с безопасностьюТоварный знак