採用多個孤立的本土工具，提供資料保護、安全性、主權和隱私權
在不同工具集中彙整記錄和滿足稽核要求的手動過程會導致合規性漏洞
由於資料當地語系化限制，應用程式效能變慢
Cloudflare 可將 TCO 降低高達 50%。
Cloudflare 可將政策與合規性風險減少高達 50%。
效能提高了 50%，且不會降低安全性。
Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。
資料外洩的可能性和相關成本下降*
年度網路保險費降低*
在管理系統/程序方面花費的時間減少*
在位置、使用者、應用程式（Web、SaaS 和私人）和基礎架構中隨時隨地套用、設定和擴展一致的控制。利用組合式控制項完成設定後，即可滿足監管要求。
從充當統一原則引擎的單一控制平面撰寫一次規則，然後將其套用於任何位置。在不同的環境中提供一致的資料保護和安全性原則。
讓您能夠滿足 FedRAMP 和 GDPR 等合規性標準內的資料當地語系化要求。透過繞過核心歐盟或美國 PoP，將記錄從我們的邊緣直接傳送至偏好的 SIEM 或雲端目的地。
利用我們對網際網路流量大規模的獨特洞察，自動識別並抵禦新型威脅。在靠近使用者、應用程式和基礎架構的位置，以較低的延遲強制執行。