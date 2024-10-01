「Flo 堅信，毫無顧慮地追蹤自身健康狀況是每一位女性都應該擁有的權利。每一款女性健康應用程式都有責任遵循較高的隱私和安全標準，由於採用了 Cloudflare 的產品套件，我們能夠為使用者的資料提供更深入的保護。」