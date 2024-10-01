簡化資料合規性，最大程度降低風險

一個組合式平台，幫助企業透過可在不同系統之間延伸的安全控制簡化合規性，助您連線、保護和構建。

問題

單點和傳統安全性解決方案的合規性挑戰。

Platform consolidation illustration

手動流程會造成複雜性、帶來風險並拖慢業務發展。這進一步導致必須在安全性與效能之間做取捨，推動 TCO 增長，並限制合規計畫的成功。

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成本
代價高昂

採用多個孤立的本土工具，提供資料保護、安全性、主權和隱私權

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高風險

在不同工具集中彙整記錄和滿足稽核要求的手動過程會導致合規性漏洞

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不佳的使用者體驗

由於資料當地語系化限制，應用程式效能變慢

解決方案

採用可組合的方式簡化合規性，並管理不斷演變的風險

A composable way to streamline compliance and manage evolving risk - infographic

合規性和安全性領導者可以透過 Cloudflare 的全球連通雲，使用一個控制平面以及可組合的安全控制來簡化合規性。

下載解決方案簡介
A composable way to streamline compliance and manage evolving risk - infographic
將風險降至降低，簡化合規性
降低總體擁有成本

Cloudflare 可將 TCO 降低高達 50%。

安全護盾保護 2
將風險降至最低

Cloudflare 可將政策與合規性風險減少高達 50%。

Lightning bolt icon
改善體驗與效能

效能提高了 50%，且不會降低安全性。

Forrester 的新研究：Cloudflare 的 Total Economic Impact™

Forrester 發現，我們的全球連通雲透過提高生產力、安全效率、保護能力等，在三年內實現了 238% 的投資報酬率。

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使用 Cloudflare 保護資料、簡化稽核並降低風險
65%

資料外洩的可能性和相關成本下降*

24%

年度網路保險費降低*

59%

在管理系統/程序方面花費的時間減少*

包括 30% 的財富 1000 強公司在內的全球領導者依賴於 Cloudflare

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工作原理

Cloudflare 全球連通雲專為合規性而構建

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專為滿足資料合規性而架構設計

在位置、使用者、應用程式（Web、SaaS 和私人）和基礎架構中隨時隨地套用、設定和擴展一致的控制。利用組合式控制項完成設定後，即可滿足監管要求。

cloudflare ruleset engine icon
在不同環境中提供統一原則引擎

從充當統一原則引擎的單一控制平面撰寫一次規則，然後將其套用於任何位置。在不同的環境中提供一致的資料保護和安全性原則。

Lightning bolt icon
毫無效能缺點的主權

讓您能夠滿足 FedRAMP 和 GDPR 等合規性標準內的資料當地語系化要求。透過繞過核心歐盟或美國 PoP，將記錄從我們的邊緣直接傳送至偏好的 SIEM 或雲端目的地。

Thought bubble icon
使用智慧型報告滿足稽核要求

利用我們對網際網路流量大規模的獨特洞察，自動識別並抵禦新型威脅。在靠近使用者、應用程式和基礎架構的位置，以較低的延遲強制執行。

領先女性健康應用程式 Flo 藉助 Cloudflare 來保護客戶資料

在確保客戶資料安全方面，沒有什麼比個人健康更需要提高警惕了。

正因為如此，頂尖的女性健康應用程式 Flo Health 不僅將安全性和隱私權作為公司使命的核心，還選擇了 Cloudflare 來提供額外的保護。

「Flo 堅信，毫無顧慮地追蹤自身健康狀況是每一位女性都應該擁有的權利。每一款女性健康應用程式都有責任遵循較高的隱私和安全標準，由於採用了 Cloudflare 的產品套件，我們能夠為使用者的資料提供更深入的保護。」

資源

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白皮書

利用 Cloudflare，履行歐盟的 NIS2 網路安全風險管理義務

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Streamline NIS2 compliance - thumbnail
案例研究

PhonePe 使用 Cloudflare 的當地語系化減輕監管負擔

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PhonePe logo
白皮書

Cloudflare 如何幫助在歐洲履行當地語系化義務和提供資料保護

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