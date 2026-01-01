I prodotti Cloudflare possono aiutarti a rendere sicuro l'accesso interno e la navigazione Web, a proteggerti dalle minacce di phishing, a gestire l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale da parte dei dipendenti, a semplificare la tua rete aziendale e molto altro ancora.
Fornisci un accesso granulare e con privilegio minimo alle applicazioni interne, all'infrastruttura e agli agenti IA.
Proteggi e ispeziona il traffico Internet aziendale per prevenire phishing, ransomware e altri rischi Internet.
Fornisci la protezione dei dati e dalle minacce Internet eseguendo il codice lontano dagli endpoint, senza sacrificare le prestazioni.
Scansiona le app SaaS e gli ambienti cloud alla ricerca di rischi per la sicurezza, quindi intervieni in base ai risultati relativi alla condizione di sicurezza.
Proteggi preventivamente i tuoi utenti da attacchi di phishing, compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) e della supply chain della posta elettronica.
Ispeziona il traffico Web, SaaS, e-mail e cloud alla ricerca di dati sensibili, come informazioni di identificazione personale (PII) e IP, e applica policy di sicurezza per prevenire la perdita di dati.
Connetti le filiali, i siti di vendita al dettaglio, i VPC cloud e i datacenter con un'architettura di rete più semplice.
Applica policy di sicurezza di rete coerenti su tutta la tua WAN, senza backhauling del traffico o creazione di punti di strozzatura.
Unifica l'osservabilità e l'analisi forense dei log di Cloudflare sia per SASE che per i servizi applicativi.
La nostra piattaforma e le rete componibili semplificano la protezione di qualsiasi connessione, così gli utenti su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo possono rimanere al sicuro e produttivi utilizzando Internet, le applicazioni e l'infrastruttura.
Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.
Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.
Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.
Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.
Applied Systems aveva uno stack di sicurezza complesso che si traduceva in un groviglio di percorsi di rete. Hanno consolidato i servizi Zero Trust sulla piattaforma cloud native di Cloudflare.
Ora stanno risparmiando denaro sulla larghezza di banda e sull’hardware e applicando politiche di negazione dell’accesso predefinite su tutta la rete aziendale.