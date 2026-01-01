Registrati
SASE e servizi di sicurezza per l'area di lavoro

Accesso semplice e sicuro fornito da una piattaforma unificata cloud native di servizi di sicurezza e connettività
Cloudflare Zero Trust

I prodotti Cloudflare possono aiutarti a rendere sicuro l'accesso interno e la navigazione Web, a proteggerti dalle minacce di phishing, a gestire l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale da parte dei dipendenti, a semplificare la tua rete aziendale e molto altro ancora.

CAPACITÀ DELLA PIATTAFORMA SASE DI CLOUDFLARE
Cloudflare access round icon
Zero Trust Network Access (ZTNA)

Fornisci un accesso granulare e con privilegio minimo alle applicazioni interne, all'infrastruttura e agli agenti IA.

Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Secure Web Gateway (SWG)

Proteggi e ispeziona il traffico Internet aziendale per prevenire phishing, ransomware e altri rischi Internet.

Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Remote Browser Isolation (RBI)

Fornisci la protezione dei dati e dalle minacce Internet eseguendo il codice lontano dagli endpoint, senza sacrificare le prestazioni.

Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Cloud Access Security Broker (CASB)

Scansiona le app SaaS e gli ambienti cloud alla ricerca di rischi per la sicurezza, quindi intervieni in base ai risultati relativi alla condizione di sicurezza.

Email Security - outline icon
Sicurezza e-mail

Proteggi preventivamente i tuoi utenti da attacchi di phishing, compromissione della posta elettronica aziendale (BEC) e della supply chain della posta elettronica.

Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Prevenzione contro la perdita dei dati

Ispeziona il traffico Web, SaaS, e-mail e cloud alla ricerca di dati sensibili, come informazioni di identificazione personale (PII) e IP, e applica policy di sicurezza per prevenire la perdita di dati.

Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Connetti le filiali, i siti di vendita al dettaglio, i VPC cloud e i datacenter con un'architettura di rete più semplice.

Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Applica policy di sicurezza di rete coerenti su tutta la tua WAN, senza backhauling del traffico o creazione di punti di strozzatura.

Documentation logs - outline icon
Log Explorer

Unifica l'osservabilità e l'analisi forense dei log di Cloudflare sia per SASE che per i servizi applicativi.

Perché Cloudflare?

La connettività cloud di Cloudflare semplifica SASE e la sicurezza dell'area di lavoro

Mappa della rete globale Cloudflare

La nostra piattaforma e le rete componibili semplificano la protezione di qualsiasi connessione, così gli utenti su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo possono rimanere al sicuro e produttivi utilizzando Internet, le applicazioni e l'infrastruttura.

Ease of use orange
Implementazione più semplice

Aggiungi rapidamente nuove app e utenti con gestione unificata, on-ramp flessibili e automazione intuitiva tramite API e Terraform.

Performance acceleration rocket orange
Esperienza utente finale

Offri prestazioni costanti e a bassa latenza ovunque, con servizi di sicurezza progettati per essere eseguiti in tutti i datacenter Cloudflare.

Cloud multi orange
Architettura agile

Migliora l'implementazione SASE in modo più efficiente con un unico piano di controllo e servizi cloud-native componibili che puoi distribuire in qualsiasi ordine.

Collapse - WEB APPROVED icon - orange
Protezione convergente

Consolida le soluzioni puntuali esistenti per il traffico pubblico e privato e accelera i tuoi sforzi per modernizzare la sicurezza e la rete.

I servizi Cloudflare Zero Trust aiutano Applied Systems
a proteggere la propria forza lavoro

Applied Systems aveva uno stack di sicurezza complesso che si traduceva in un groviglio di percorsi di rete. Hanno consolidato i servizi Zero Trust sulla piattaforma cloud native di Cloudflare.

Ora stanno risparmiando denaro sulla larghezza di banda e sull’hardware e applicando politiche di negazione dell’accesso predefinite su tutta la rete aziendale.

"Abbiamo ricevuto ottimi feedback su Cloudflare Zero Trust: è più facile da implementare ed è migliore per i nostri dipendenti... Siamo molto più sicuri come organizzazione con la stessa quantità di tempo a nostra disposizione."

